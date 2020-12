Pendant des jours, des centaines de personnes dans les rues de Sulimaniyah ont protesté contre deux grands blocs politiques kurdes au sujet des retards dans le paiement des salaires publics et de la corruption présumée. Les manifestants ont incendié lundi la maison du maire dans la région de Saidsadiq, dans la province, piégeant les forces de sécurité à l’intérieur du bâtiment. Trois manifestants et un membre des forces de sécurité ont été blessés.

Les manifestants ont également incendié les principaux quartiers généraux du parti dans la ville, réclamant leurs droits, leurs services et des retards de salaire. La plupart des manifestants étaient de jeunes chômeurs et des fonctionnaires.

Le gouvernement kurde semi-autonome n’a pas payé les fonctionnaires depuis plus de deux mois au milieu d’une grave crise économique et de troubles politiques en cours avec le gouvernement fédéral à Bagdad au sujet de l’allocation budgétaire. Le gouvernement kurde n’a payé que quatre mois de salaire depuis le début de 2020 et a déduit 21% du salaire mensuel des fonctionnaires.