KANSAS CITY, Mo. (AP) – Les arguments sur les exigences en matière de masques et d’autres restrictions sont devenus laids ces derniers jours alors que la flambée mortelle de coronavirus à travers les États-Unis engloutit des villes de petite et moyenne taille qui semblaient autrefois à l’écart de l’épidémie.

À Boise, dans l’Idaho, des responsables de la santé publique sur le point de voter sur un mandat de masque dans quatre comtés ont brusquement mis fin à une réunion mardi soir en raison de craintes pour leur sécurité au milieu de manifestations anti-masques à l’extérieur du bâtiment et dans certaines de leurs maisons.

Un membre du conseil de santé a annoncé en larmes qu’elle devait se précipiter chez elle pour être avec son enfant à cause des manifestants, qui ont été vus sur une vidéo en train de taper sur des seaux, de klaxons et de sirènes et de faire exploser une séquence sonore de coups de feu tirés du film imprégné de violence. Scarface « devant sa porte d’entrée.

« Je suis triste. Je suis fatigue. Je crains qu’en choisissant d’occuper une fonction publique, ma famille en ait trop souvent payé le prix », a déclaré la membre du conseil d’administration, la commissaire du comté d’Ada, Diana Lachiondo. «Je ne reconnais de plus en plus cet endroit. Il y a une laideur et une cruauté dans notre rhétorique nationale qui atteint son paroxysme chez nous, et cela devrait nous inquiéter tous. «

La police de Boise a déclaré que trois mandats d’arrêt avaient été émis en relation avec les manifestations au domicile des membres du conseil.

En Californie, les responsables de la santé du comté de Sacramento ont dû suspendre une réunion mardi après que plus de deux douzaines de manifestants aient frappé aux portes de la chambre lors d’un débat sur la question de savoir s’il fallait renforcer l’application des lois contre les entreprises qui enfreignent les restrictions relatives aux virus.

Et dans le Dakota du Sud, le maire de Rapid City a déclaré que les membres du conseil municipal avaient été harcelés et menacés à cause d’un projet de mandat de masque à l’échelle de la ville qui a échoué cette semaine alors même que les unités de soins intensifs de l’État étaient remplies de patients COVID-19.

«Je pense que c’est un triste commentaire ici au milieu d’une pandémie mondiale, la pire crise sanitaire de notre vie, et nous nous battons pour un masque», a déclaré le maire Steve Allender.

Les tensions explosent au milieu d’une vague épique à travers les États-Unis de décès, d’hospitalisations et d’infections au cours des dernières semaines.

Les décès sont en moyenne plus de 2200 par jour, ce qui correspond presque au niveau observé lors du pic du printemps dernier à New York et dans les environs. Les nouveaux cas par jour ont grimpé à plus de 200000 en moyenne, et le nombre de patients à l’hôpital atteints de COVID-19 s’élevait à près de 105000 mardi, un autre niveau record.

Les manifestants du comté de Gallatin, dans le Montana, se sont rassemblés pendant deux semaines consécutives devant la maison Bozeman de l’agent de santé du comté, Matt Kelley, pour dénoncer les réglementations sanitaires, y compris un mandat de masque à l’échelle de l’État. Ils ont porté des pancartes indiquant «Nous refusons d’être votre expérience» et «L’oxygène est essentiel».

La semaine dernière, environ 80 personnes ont aligné la rue principale de Bozeman pour soutenir Kelley et d’autres responsables de la santé.

Dans le comté de Flathead, dans le Montana, où les responsables ont enregistré 17 décès liés au coronavirus en 18 jours et où la résistance aux masques est forte, l’agent de santé publique par intérim démissionne lorsque son contrat prend fin à la fin de l’année, citant un manque de soutien de la autorités du comté pour des mesures de lutte contre le fléau.

À Helena, les républicains qui contrôlent les deux chambres de la législature du Montana ont rejeté une demande des législateurs démocrates d’exiger le port de masques à l’intérieur du capitole lors de la session législative du mois prochain.

Dans le Missouri, les responsables du comté de Greene ont enregistré 51 décès dus au COVID-19 au cours des huit premiers jours de décembre alors que les hôpitaux débordent et que des centaines d’agents de santé sont mis en quarantaine. Les deux principaux hôpitaux de la région ont demandé à la ville de Springfield, le siège du comté, de renouveler le mandat du masque de la ville avant son expiration en janvier. Le comté lui-même n’a pas de mandat de masque, pas plus que l’État.

Alors que les décès s’accumulent, Brian Simmons, propriétaire des services mortuaires de Springfield, supervise l’embaumement et l’incinération des victimes du COVID-19 alors que sa propre fille de 48 ans lutte contre le virus. Elle a passé la semaine dernière hospitalisée sous respirateur dans l’un des hôpitaux débordés de la ville.

«Vous êtes simplement impuissant», dit-il. «Vous ne pouvez rien y faire. Nous ne l’avons pas revue depuis qu’elle est entrée. «

Dans l’Idaho, les responsables de l’hôpital ont averti à plusieurs reprises qu’ils étaient débordés et pourraient être contraints de mettre en œuvre des «normes de soins de crise», c’est-à-dire de réserver un traitement vital aux patients les plus susceptibles de survivre. Les autorités sanitaires de l’Idaho ont signalé mardi plus de 2000 nouveaux cas et un nombre de morts d’au moins 1074.

Le Dakota du Sud a souffert du pire taux de décès par habitant du pays par COVID-19 au cours de la semaine dernière, mais la gouverneure Kristi Noem a été ardente dans son opposition aux mandats masqués ou à d’autres efforts agressifs pour ralentir les infections.

Cette approche sans intervention a attiré un soutien vocal lors des réunions du conseil municipal de Rapid City, alors même que les médecins avaient averti que le seul grand hôpital de la moitié ouest de l’État était confronté à une crise et que les patients étaient expulsés de l’État par avion. Les réunions ont attiré des heures de témoignages de personnes qui ont déclaré que les dangers du virus étaient exagérés et que les exigences en matière de masques violaient leurs libertés.

Le Dr Stephen Neabore, un médecin du plus grand réseau hospitalier de la région, a déclaré qu’il était frustré en essayant de persuader les gens de porter des masques. Après avoir travaillé à New York et étudié la médecine en Angleterre, dit-il, il voit un scepticisme distinct à l’égard du gouvernement autour de lui.

«Je vois encore des gens ici qui me diront qu’ils ne croient pas que ce soit pire qu’un rhume», dit-il.

Les décès par coronavirus ont également augmenté rapidement dans les régions rurales de l’Iowa, où de nombreuses personnes dédaignent les masques. Parmi les plus durement touchés est le comté d’O’Brien, avec une population de 13 800 habitants, où 42 décès ont été imputés au virus.

Ty Rushing, qui couvre la région en tant que rédacteur en chef du journal Northwest Iowa Review, a déclaré qu’il pensait que la mort en juin de James Fischer, 63 ans, un transporteur de lait qui a vécu à Sheldon toute sa vie, serait un réveil. prendre le virus au sérieux.

Mais il a dit que les nécrologies dans son journal ne s’accumulaient que depuis lors. Les décès récents incluent la mère de Fischer, qui, comme beaucoup d’autres victimes du COVID-1, est décédée dans une maison de retraite.

«C’est triste à dire, mais je pense que les gens sont tout simplement engourdis ou qu’ils se mettent la tête dans le sable à ce sujet», a déclaré Rushing. Il a dit que certains avaient réagi à la mort des personnes âgées avec l’attitude: « Eh bien, ils allaient mourir de toute façon. Oh, ils sont plus âgés et il y a des conditions sous-jacentes. »

Dans le comté de Harrison, dans l’Iowa, 47 décès ont été attribués au virus sur une population d’environ 14 000 habitants. La plupart des décès sont dus à des épidémies dans des maisons de soins infirmiers dans les petites villes de Dunlap, Logan, Missouri Valley et Woodbine.

La greffière de la ville de Dunlap, Meredith Van Houten, a déclaré que presque tout le monde dans la ville d’environ 950 habitants avait un lien avec ceux qui sont morts. Elle a dit qu’elle en connaissait certains pour gérer leurs factures d’eau à l’hôtel de ville et qu’un autre des morts était son ancien voisin.

«C’est une période horrible en ce moment», a déclaré Van Houten.

