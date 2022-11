Les tensions montent après que Boy George, Chris Moyles et Babatundé Aléshé laissent leurs camarades de camp affamés après le flop du procès Bushtucker

Les TENSIONS bouillonnent dans I’m A Celeb après que Boy George, Chris Moyles et Babatundé Aléshé aient laissé leurs camarades de camp mourir de faim avec un flop Bushtucker Trial.

Ils ont été confrontés à un défi après un vote public – qui a finalement épargné le député Matt Hancock.

Mais le trio est retourné au camp en boitant avec seulement trois étoiles, ce qui signifie que les 11 célébrités n’ont dû partager que trois repas.

Lors du procès de l’Ange de l’Agonie, ils étaient dans des cages à l’intérieur d’une statue inspirée de l’Ange du Nord.

Le défi était un clin d’œil aux racines Geordie de la présentation du duo Ant McPartlin et Declan Donnelly.

Ant, 46 ans, a expliqué: “C’est l’ange de l’agonie. Nous nous sentons très à l’aise car il est vaguement basé sur le légendaire repère de Geordie, l’Ange du Nord.

“Vous prendrez chacun un poste au sein de l’Angel et vous devrez travailler en équipe pour obtenir les étoiles de bas en haut.

“La célébrité du bas récupère les étoiles des trous de l’enfer et les passe à la célébrité du milieu.

«La célébrité au milieu fait ensuite passer les étoiles à travers le maillage jusqu’à la célébrité au sommet.

“La célébrité au sommet doit alors utiliser son aimant pour déplacer les étoiles dans les coulisses.





“Chaque étoile que vous montez dans les coulisses avant la fin des temps est un repas pour le camp.”

Il a été convenu que Boy George irait en bas, Babatundé au milieu et DJ Chris, 48 ​​ans, en haut.

Une fois en position, le chanteur du Culture Club, George, 61 ans, a admis : “Je vous fais juste savoir que je suis assez nerveux.”

Dec leur a dit : “C’est une question de travail d’équipe !”

Boy George a commencé à chanter tout en naviguant dans une boîte pleine de créatures pour trouver une étoile avant de la remettre à Babatunde, qui s’est excusé abondamment de l’avoir laissée tomber.

Alors qu’il se débattait, Ant s’est exclamé : “La nation retient son souffle !”

Boy George gémit : “Ils doivent arriver au sommet ou nous allons tous avoir faim !”

Quand ils ont découvert qu’ils n’avaient que trois étoiles, le comédien bouleversé Babatunde, 36 ans, a déclaré: «Regardez mec, j’ai eu des doigts de beurre aujourd’hui. J’ai fait de mon mieux.

“Chaque fois que je me suis approché du sommet et que j’ai essayé de le passer à Chris, ça a juste chuté. Je suis énervé contre moi-même.

Plus tard dans le Bush Telegraph, il a déclaré: «Je sens vraiment que j’ai laissé tomber l’équipe. Je n’ai tout simplement pas pu comprendre le procès d’aujourd’hui.

Boy George a déclaré: «J’étais fier de moi pour avoir surmonté ma terreur. Puis j’ai eu envie de pleurer après.

L’échec de l’essai signifiait que le camp devait se contenter d’un repas maigre et de rations de base de riz et de haricots après s’être adonné à la pieuvre et à l’épaule de chameau au cours de la semaine dernière.

L’ancien secrétaire à la Santé en disgrâce Matt Hancock, 44 ans, avait fait face aux six derniers essais, mais avait bien performé dans chacun.

Un initié a déclaré: «Pour lui rendre son dû, Matt a ramené le bacon à la maison à chaque procès auquel il a été confronté, mais maintenant les célébrités vont se coucher affamées.

“Les ventres qui grognent signifient souvent des disputes enflammées même pour la plus petite des choses et l’équipage est en état d’alerte pour que des tensions n’éclatent.”

Jill Scott pourrait perdre son sang-froid avec le manque de nourriture proposée.

Avant d’entrer dans le camp, l’ancienne Lionne, 35 ans, a déclaré au Sun : “Je n’ai évidemment jamais eu à mourir de faim. Je peux avoir faim.

Pendant ce temps, l’acteur de Hollyoaks Owen Warner, 23 ans, a déclaré: «Je ne me laisse pas avoir faim à la maison. Je prendrai toujours une collation.