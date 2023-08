Les tensions montent alors que les pays d’Afrique de l’Ouest se préparent à envoyer des troupes pour restaurer la démocratie au Niger

NIAMEY, Niger (AP) – Les tensions s’intensifient entre le nouveau régime militaire du Niger et le bloc régional ouest-africain qui a ordonné le déploiement de troupes pour restaurer la démocratie chancelante du Niger.

Le bloc de la CEDEAO a déclaré jeudi qu’il avait décidé de déployer une « force en attente » visant à rétablir l’ordre constitutionnel au Niger après l’expiration de son délai de dimanche pour réintégrer le président déchu Mohamed Bazoum.

Quelques heures plus tôt, deux responsables occidentaux ont déclaré à l’Associated Press que la junte nigérienne avait dit à un haut diplomate américain qu’ils tueraient Bazoum si les pays voisins tentaient une intervention militaire pour rétablir son règne.

On ne sait pas quand ni où la force de la CEDEAO se déploierait, et comment les rapports sur les menaces contre Bazoum affecteraient une décision du bloc des 15 membres d’intervenir. Les experts en conflit disent que la force comprendrait probablement quelque 5 000 soldats dirigés par le Nigeria et pourrait être prête en quelques semaines.

Après la réunion de la CEDEAO, le président ivoirien voisin, Alassane Ouattara, a déclaré que son pays participerait à l’opération militaire, aux côtés du Nigeria et du Bénin.

« La Côte d’Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières… Nous sommes déterminés à installer Bazoum à sa place. Notre objectif est la paix et la stabilité dans la sous-région », a déclaré Ouattara à la télévision d’État.

Le Niger, un pays appauvri de quelque 25 millions d’habitants, était considéré comme l’un des derniers espoirs des nations occidentales à s’associer pour repousser une insurrection djihadiste liée à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui a ravagé la région. La France et les États-Unis ont plus de 2 500 militaires au Niger et, avec d’autres partenaires européens, ont versé des centaines de millions de dollars pour renforcer leur armée.

La junte responsable du coup d’État, dirigée par le général Abdourahmane Tchiani, a affirmé qu’elle pouvait faire un meilleur travail que le gouvernement de Bazoum pour protéger la nation de la violence djihadiste, et a exploité le sentiment anti-français au sein de la population pour renforcer son soutien.

Les Nigériens de la capitale, Niamey, ont déclaré vendredi que la CEDEAO n’était pas au courant de la réalité sur le terrain et ne devrait pas intervenir.

« C’est notre affaire, pas la leur. Ils ne connaissent même pas la raison pour laquelle le coup d’État a eu lieu au Niger », a déclaré Achirou Harouna Albassi, un habitant. Bazoum ne respectait pas la volonté du peuple, a-t-il dit.

Des centaines de personnes ont marché vendredi vers la base militaire française de Niamey en agitant des drapeaux russes et en criant « A bas la France ». Beaucoup étaient jeunes, y compris des enfants, scandant tous que les Français devaient partir.

Vendredi également, l’Union africaine a exprimé son ferme soutien à la décision de la CEDEAO et a appelé la junte à « arrêter de toute urgence l’escalade avec l’organisation régionale ». Il a également appelé à la libération immédiate de Bazoum. Une réunion de l’Union africaine pour discuter de la situation au Niger devrait avoir lieu lundi.

Jeudi soir après le sommet, le ministère français des Affaires étrangères a déclaré qu’il soutenait « toutes les conclusions adoptées ». Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que son pays appréciait « la détermination de la CEDEAO à explorer toutes les options pour la résolution pacifique de la crise » et tiendrait la junte responsable de la sûreté et de la sécurité du président Bazoum. Cependant, il n’a pas précisé si les États-Unis soutenaient le déploiement de troupes.

Les militaires mutins qui ont évincé Bazoum il y a plus de deux semaines se sont retranchés au pouvoir, semblent fermés au dialogue et ont refusé de libérer le président. Des représentants de la junte ont informé la sous-secrétaire d’État américaine Victoria Nuland de la menace pour la vie de Bazoum lors de sa visite dans le pays cette semaine, a déclaré un responsable militaire occidental, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la situation. Un responsable américain a confirmé ce récit, s’exprimant également sous le couvert de l’anonymat, car le responsable n’était pas autorisé à parler aux médias.

« La menace de tuer Bazoum est sinistre », a déclaré Alexander Thurston, professeur adjoint de sciences politiques à l’Université de Cincinnati. Il y a eu jusqu’à présent des règles non écrites sur la façon dont les présidents renversés seront traités et la violence contre Bazoum évoquerait certains des pires coups d’État du passé, a-t-il déclaré.

Human Rights Watch a déclaré vendredi avoir parlé à Bazoum, qui a déclaré que son fils de 20 ans souffrait d’une grave maladie cardiaque et s’était vu refuser l’accès à un médecin. Le président a déclaré qu’il n’avait pas eu d’électricité depuis près de 10 jours et qu’il n’était pas autorisé à voir sa famille, ses amis ou à apporter des fournitures dans la maison.

Il n’est pas clair si la menace sur la vie de Bazoum changerait la décision de la CEDEAO d’intervenir militairement. Cela pourrait leur donner une pause ou rapprocher les parties du dialogue, mais la situation est entrée en territoire inconnu, selon les analystes.

« Une invasion de la CEDEAO pour rétablir l’ordre constitutionnel dans un pays de la taille et de la population du Niger serait sans précédent », a déclaré Nate Allen, professeur associé au Centre d’études stratégiques de l’Afrique. Le Niger dispose d’une armée assez importante et bien entraînée qui, si elle résistait activement à une invasion, pourrait poser des problèmes importants à la CEDEAO. Ce serait une entreprise très vaste et importante, a-t-il déclaré.

Alors que la région oscille entre médiation et préparation à la guerre, les Nigériens subissent l’impact des sanctions économiques et de voyage sévères imposées par la CEDEAO.

Avant le coup d’État, plus de 4 millions de Nigériens dépendaient de l’aide humanitaire et la situation pourrait s’aggraver, a déclaré Louise Aubin, coordonnatrice résidente des Nations Unies au Niger.

« La situation est alarmante. … Nous verrons une augmentation exponentielle et davantage de personnes auront besoin de plus d’aide humanitaire », a-t-elle déclaré, ajoutant que la fermeture des frontières terrestres et aériennes rend difficile l’acheminement de l’aide dans le pays et on ne sait pas combien de temps durera le stock actuel.

Les groupes d’aide luttent contre les restrictions sur plusieurs fronts.

Les sanctions de la CEDEAO ont interdit la circulation des marchandises entre le Niger et les pays membres, ce qui rend difficile l’acheminement des matériaux. Le Programme alimentaire mondial a une trentaine de camions bloqués à la frontière béninoise incapables de traverser. Les humanitaires tentent également de contourner les restrictions à l’intérieur du pays car la junte a fermé l’espace aérien, ce qui rend difficile l’obtention de l’autorisation de piloter les avions humanitaires qui transportent des biens et du personnel vers les zones durement touchées.

Les vols sont autorisés au cas par cas et l’accès au carburant est irrégulier, ce qui perturbe les opérations d’aide, a déclaré Aubin.

L’ONU a demandé à la CEDEAO de faire des exceptions aux sanctions et demande au ministère des Affaires étrangères du Niger de faire de même dans le pays.

Les rédacteurs d’Associated Press Matthew Lee à Washington, Elaine Ganley à Paris et Toussaint N’Gotta à Abidjan, en Côte d’Ivoire, ont contribué à ce rapport.

Sam Mednick, Associated Press