Les tensions montent alors que les colocataires de Big Brother s’affrontent à propos des pénuries alimentaires – l’un des candidats ayant « peur de manger »

Les TENSIONS étaient vives dans la maison Big Brother ce soir alors que les colocataires se disputaient à cause du manque de pieds.

Jenkin, Kerry, Olivia et Tom ont discuté de la question autour de la table lors de l’épisode de ce soir de l’émission ITV.

La nourriture commence à manquer à la fin de la semaine.

On en a parlé à table, Jenkin admettant qu’il avait « peur de manger ».

Jenkin a déclaré : « Comment décrirais-je la situation alimentaire… J’ai l’impression de dépérir dans une maison pleine de nourriture.

« C’est comme si j’avais trop peur pour aller chercher ceci, ou trop peur pour aller chercher cela.

« C’est comme si j’essayais d’être poli avec certaines choses et je peux avoir faim et je vais juste m’asseoir ici et ne pas aller préparer quelque chose.

« Et puis d’autres… »

Il a avoué qu’il préparerait quelque chose comme un toastie, et Kerry lui a dit qu’il devait le faire car ils avaient beaucoup de pain.

Olivia a ensuite ajouté : « Je ne suis pas drôle, hier soir, les gens ont mangé des toasts, puis des pâtes. »

Kerry a ensuite déclaré qu’ils ne pouvaient pas non plus acheter de côtelettes d’agneau, car elles étaient trop chères pour la liste de courses.

Trish avait préparé 10 côtelettes d’agneau à 2 heures du matin auparavant.

Plus tôt dans l’épisode, une nouvelle querelle a été révélée dans la maison Big Brother.

Jenkin a dit avec qui il ne serait pas ami à l’extérieur.

Au cours de l’épisode de ce soir, le barman a expliqué qui, selon lui, avait établi un lien avec Tom et Chanelle.

Il leur a dit qu’il ne serait ami qu’avec eux et Paul.

Les colocataires ont également fondu en larmes en recevant des photos de leurs proches.