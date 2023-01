Les tensions montent alors que le gouvernement israélien le plus à l’extrême droite durcit sa politique envers les Palestiniens | Nouvelles du monde

Les inquiétudes augmentent en Israël concernant les actions du nouveau gouvernement et le potentiel d’une grave escalade avec les Palestiniens en Cisjordanie.

Une grande manifestation anti-gouvernementale a eu lieu à Tel-Aviv le week-end dernier et il y a une perspective de nouvelles manifestations dans la ville et à Jérusalem.

Les tentatives du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir de forcer la police à utiliser des canons à eau contre les manifestants auraient été rejetées, mais la police a accepté d’adopter une position plus dure à l’égard des manifestants arborant des symboles nazis.

Dans des commentaires passionnés mardi, l’ancien Premier ministre Yair Lapid a qualifié les réformes judiciaires proposées de “changement de régime extrême” et l’ancien ministre de la Défense Benny Gantz a averti qu’elles pourraient conduire à une “guerre civile” exhortant les Israéliens à “sortir en masse et à manifester ; il est temps faire trembler le pays ».

Le successeur de Gantz, Yoav Gallant, a appelé au calme en disant que le pays “entrait en territoire dangereux”.

En réponse aux commentaires de Lapid et Gantz, un politicien de la coalition a suggéré qu’ils soient arrêtés pour “trahison contre l’État”. La suggestion a été approuvée par un deuxième politicien mais giflée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a déclaré que « dans un pays démocratique, nous n’arrêtons pas les chefs de l’opposition ».

L’échange d’accusations et de menaces a incité le président israélien, Isaac Herzog, à publier une déclaration appelant les politiciens à “faire baisser la pression”.

« Les valeurs de la déclaration d’indépendance d’Israël sont la boussole de notre pays ; je ne permettrai pas qu’on leur fasse du mal », a-t-il déclaré. “C’est une période sensible et explosive dans la vie publique israélienne.”

Tensions croissantes avec les Palestiniens

Les événements, avec le nouveau gouvernement âgé de moins d’un mois, montrent le niveau de friction entre les Israéliens eux-mêmes, et dans un contexte de tensions croissantes avec les Palestiniens en Cisjordanie occupée.

“Cela fait encore moins de trois semaines qu’il a prêté serment, mais nous avons déjà vu un conflit intense et croissant entre le nouveau gouvernement et l’opposition”, a déclaré à Sky News Richard Pater, directeur du groupe de réflexion anglo-israélien BICOM.

Image:

Des Palestiniens affrontent les forces de sécurité israéliennes à la suite d’une opération de l’armée dans la ville cisjordanienne de Naplouse. Photo : AP



“Les plans annoncés par le nouveau ministre de la Justice – qui, s’ils étaient pleinement mis en œuvre, réduiraient radicalement le pouvoir du pouvoir judiciaire et donneraient des pouvoirs incontrôlés au gouvernement élu – ont provoqué l’indignation des groupes d’opposition”.

Les réformes proposées donneront au gouvernement le contrôle sur la nomination des juges et permettront au parlement israélien, la Knesset, de réintroduire toute loi annulée par un tribunal, si une majorité de politiciens votent pour.

Netanyahu a défendu les réformes, insistant sur le fait qu’elles renforceront la démocratie israélienne.

Netanyahu, qui est premier ministre pour la sixième fois, aime historiquement se positionner au centre de son cabinet ; cette fois, cependant, il se retrouve vers la gauche et semble redevable aux puissantes voix de droite de sa coalition.

“En fin de compte, ce sera à Netanyahu de décider dans quelle mesure il est prêt à laisser son propre flanc droit porter un coup décisif au système judiciaire ou s’il adoptera une approche plus conciliante”, estime Pater.

Déjà cette année, cinq Palestiniens ont été tués par l’armée israélienne, dont trois adolescents. Mercredi, un Israélien a été poignardé à la tête dans les collines du sud d’Hébron ; son agresseur, un Palestinien, a été abattu.

Une courte visite la semaine dernière du ministre d’extrême droite Itamar Ben-Gvir dans l’enceinte d’Al Aqsa à Jérusalem a été controversée mais s’est déroulée sans incident. Il a cependant été condamné dans le monde entier, tant par les États arabes que par les alliés israéliens traditionnels. Il est peu probable qu’une autre visite du politicien se passe sans réponse.

Bien que la visite soit conforme à la loi régissant le statu quo – selon laquelle les non-musulmans sont autorisés à accéder au site à certaines heures de la journée mais ne doivent pas prier publiquement -, elle a néanmoins été considérée comme une mesure hautement provocatrice en raison de l’attitude de Ben-Gvir. position bien documentée sur le site qui est sacré à la fois pour les juifs et les musulmans.

Il a déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait modifier les règles sur le mont du Temple, comme il est connu des Juifs, bien que la ligne officielle du gouvernement soit que le statu quo restera.

Image:

Itamar Ben-Gvir s’est rendu mardi dans l’enceinte d’Al Aqsa à Jérusalem, ce qui a considérablement attisé les tensions



Troisième Intifada

Alors que les affrontements violents entre Tsahal et les militants palestiniens armés en Cisjordanie sont courants, ils sont largement restés confinés à quelques zones, en particulier les villes de Jénine et Naplouse. Des attaques ont également été lancées contre des points de contrôle israéliens.

Les forces israéliennes qui effectuent des raids pour arrêter et éliminer des militants se heurtent régulièrement à une résistance violente, mais le manque de coordination entre les différents groupes palestiniens, jusqu’à présent, a empêché une violence plus généralisée et conduit certains à conclure qu’une troisième intifada n’est pas imminente .

“De mon point de vue, il y a quatre éléments majeurs qui sont en tête de l’ordre du jour dans le conflit israélo-palestinien d’aujourd’hui”, a déclaré Mahdi Abdul Hadi, président de la Société universitaire palestinienne pour l’étude des affaires islamiques.

“La mosquée Al Aqsa, la menace sur la vie et la dignité des prisonniers palestiniens, la présence de plus de 600 000 colons en Cisjordanie et la violence et les atrocités militaires israéliennes continues dans les villes, villages et camps de réfugiés palestiniens.

“Cela conduit à une culture de haine et d’anarchie, ainsi qu’à l’incertitude en l’absence d’une présence internationale pour protéger le peuple palestinien et soutenir son aspiration à la liberté et à l’indépendance.”

Alaa Tartir, un conseiller du Palestinian Policy Network, est d’accord : « Le gouvernement d’extrême droite d’Israël fera tout ce qu’il faut pour protéger sa coalition et faire avancer les objectifs de ses membres, ce qui pourrait inclure le déclenchement d’une escalade totale. Après tout, instrumentaliser La souffrance palestinienne à travers l’agression et les incursions est une approche bien rodée par de nombreux gouvernements israéliens précédents.”

Le Hamas, l’organisation interdite qui contrôle Gaza, et le Jihad islamique palestinien, également basé dans la bande de Gaza, se sont jusqu’à présent abstenus de tirer des roquettes sur Israël, mais ont publiquement attisé la résistance parmi les Palestiniens des territoires occupés. Certains pensent qu’il est inévitable que les différentes factions palestiniennes finissent par se mobiliser ; si cela se produisait, cela présenterait un moment très dangereux.

Image:

La police des frontières israélienne passe devant un bus endommagé suite à une explosion à un arrêt de bus à Jérusalem



Mesures punitives

Le cabinet de sécurité israélien a voté cette semaine des mesures punitives contre l’Autorité palestinienne, notamment la retenue des recettes fiscales palestiniennes s’élevant à environ 39 millions de dollars (32 millions de livres sterling). L’argent sera plutôt acheminé vers les victimes israéliennes du terrorisme palestinien.

Le cabinet de sécurité a également convenu d’un moratoire sur la construction palestinienne dans une grande partie de la Cisjordanie, et le ministre palestinien des Affaires étrangères a été brièvement détenu et s’est vu retirer son statut de VIP lorsqu’il est rentré de Jordanie.

Ces mesures sont considérées comme des représailles par Israël aux tentatives palestiniennes en cours aux Nations Unies de renvoyer l’occupation à la Cour internationale de Justice, mais on craint qu’elles ne conduisent à l’effondrement de l’Autorité palestinienne qui se trouve déjà affaiblie par des Palestiniens en colère à un niveau de vie bas, et au milieu des accusations, l’Autorité Palestinienne est complice d’Israël.

2022 était déjà l’année la plus meurtrière depuis 2006 selon les Nations Unies et l’UE, avec plus de 150 Palestiniens dont 30 enfants tués. Plus de 20 Israéliens ont également perdu la vie dans des attaques terroristes.

Sous le nouveau gouvernement, la politique israélienne envers les Palestiniens s’est durcie et les diplomates étrangers à Jérusalem craignent que les tensions ne fassent qu’empirer, notamment en parlant d’annexion partielle de la Cisjordanie.

La plupart des observateurs concluent qu’il n’y a que si longtemps que la dynamique de sécurité actuelle est durable.

Il est difficile de prédire si, quand ou comment la violence pourrait éclater, mais plus les tensions augmentent, plus le risque qu’elles soient finalement déclenchées par quelque chose d’apparemment petit est grand.

Les alliés de Netanyahu soulignent sa capacité à éviter les conflits dans la mesure du possible, mais si les événements continuent de se dérouler comme ils l’ont fait au cours des dernières semaines, cette fois, cela pourrait être hors de son contrôle.