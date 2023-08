Les tensions montent à nouveau à propos de la pêche non autorisée au homard en Nouvelle-Écosse

Les tensions augmentent dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse à propos de la pêche non autorisée au homard cet été dans la baie St. Marys, près de Digby, les pêcheurs commerciaux et les députés locaux comparant la situation à 2020 – lorsque la violence a éclaté suite à la pêche autochtone non autorisée.

Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a déclaré dans des publications sur les réseaux sociaux qu’il surveillait la pêche au homard dans la région et qu’il avait saisi 321 casiers à homard cet été. La saison commerciale y est fermée. Le MPO n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un avait été accusé.

Les homards ont été relâchés vivants dans l’océan, mais le nombre de casiers saisis ne représente qu’une fraction de ce qui est pêché illégalement, explique Colin Sproul de l’Unified Fisheries Conservation Alliance, qui représente certains pêcheurs commerciaux.

« Aussi triste que cela puisse paraître, nous approchons rapidement de la situation de 2020, avant la crise de la pêche. Il y a une pêche industrielle incontrôlée dans la baie St. Marys et dans les eaux adjacentes, avec peu ou pas d’efforts de contrôle », a déclaré Sproul. .

Une pêche alimentaire, sociale et cérémoniale (ASR) à petite échelle dans la baie St. Marys est autorisée, mais la Première Nation la plus importante de la région, la Sipekne’katik, a rejeté sa limite FSC de 45 000 livres autorisée par le MPO pour 2023.

Dans une lettre adressée au MPO en mai, la bande a déclaré que la limite FSC avait été fixée sans consultation adéquate et constituait une violation de leurs droits, qui incluent également le droit issu d’un traité de gagner modérément sa vie grâce à la pêche.

Un groupe affirme qu’il n’y a aucune preuve que les homards sont en danger

Lorsque le MPO a commencé à saisir des casiers non autorisés en juillet, la bande a intenté une action en justice.

Cette année, le conseil de bande de Sipekne’katik a autorisé 175 casiers par bateau pour la pêche de subsistance modérée et 25 casiers par bateau pour la pêche cérémonielle, selon les documents déposés dans le cadre de la poursuite.

Le MPO affirme que la récolte à des fins de subsistance convenable n’est pas autorisée en dehors des saisons commerciales.

Les porte-parole de la Première Nation Sipekne’katik et de l’Assemblée des chefs mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

La poursuite Sipekne’katik affirme que le MPO n’a aucune raison d’interférer avec la pêche fondée sur ses droits, car il n’y a aucune preuve que cela met le homard en danger.

La Cour suprême du Canada a statué que les Mi’kmaq ont le droit de gagner leur vie convenablement grâce à la pêche, mais le gouvernement a le droit de réglementer cette pêche à des fins de conservation et à d’autres fins.

« Le stock doit être sauvegardé »

« Il n’existe aucune preuve factuelle que le homard soit menacé ou qu’il s’agisse d’une espèce en péril, il ne peut donc y avoir aucune infraction justifiable à des fins de conservation », affirme la poursuite.

Les députés conservateurs de la Nouvelle-Écosse, Rick Perkins et Chris d’Entremont, ont écrit à la nouvelle ministre fédérale des Pêches, Diane Lebouthillier, pour exiger plus d’application de la loi afin de mettre fin au « braconnage » endémique cet été.

La lettre du 21 août ne fait aucune référence à la pêche autochtone, mais affirme que la pêche non autorisée au homard dans les aires de reproduction estivale constitue un risque pour la conservation.

La pêche au homard en Nouvelle-Écosse a été un point chaud ces dernières années, créant des frictions entre les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux. (Colleen Connors/CBC)

« Le stock doit être protégé contre les activités criminelles et le braconnage, en particulier compte tenu du rendement sans précédent par casier au cours de cette saison. Avec jusqu’à 100 livres de homard par casier étant retirés quotidiennement des eaux chaudes, le délicat cycle de reproduction de ces créatures est confronté à un menace imminente », ont écrit les députés.

« Nous assistons à une saison estivale de braconnage à grande échelle avec des plaques d’immatriculation du Nouveau-Brunswick, du Québec et des États de la Nouvelle-Angleterre facilement visibles le long du quai. »

d’Entremont, qui représente West Nova, a déclaré dans une entrevue que le gouvernement a la responsabilité de réglementer toute pêche des Premières Nations dans la baie Sainte-Marie.

Problème d’application

« Il doit y avoir une sorte d’accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de cette Première Nation sur la manière dont la pêche aura lieu », a-t-il déclaré.

« En fin de compte, nous demandons simplement : quels sont les détails ? Que faites-vous ? Accusez-vous les personnes qui pêchent illégalement ? » dit d’Entremont.

Sproul dit « peu importe qui le fait. La seule chose qui compte, c’est que cela soit fait ».

« Le véritable problème ici est de savoir si le gouvernement fédéral a la volonté ou non d’appliquer la loi et la politique canadiennes en matière de pêche. Et l’opinion de nos communautés et des communautés de pêcheurs sur cette question est non, ils n’appliqueront pas la loi existante. »

Sproul et les députés affirment que la mauvaise gestion par le MPO de la pêche aux anguilles ou aux civelles en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick ce printemps a enhardi les braconniers.

Le MPO a fermé la pêche à la civelle après que des centaines de pêcheurs non autorisés ont envahi la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick pour tirer profit de ces minuscules anguilles qui peuvent rapporter 5 000 $ le kilo.

« Toutes les personnes impliquées dans la pêche sont perdantes »

Mais le braconnage à grande échelle, perpétré par les peuples autochtones et non autochtones, s’est poursuivi.

Les participants légaux, y compris les Premières Nations ayant des pêcheries de subsistance modérées approuvées par le MPO, ont été fermés.

« Lorsque le gouvernement refuse d’appliquer la loi canadienne sur la pêche en vigueur à des fins politiques, toutes les personnes impliquées dans la pêche sont perdantes, autochtones et non autochtones », a déclaré Sproul.