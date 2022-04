Les tensions Japon-Chine augmentent, l’île isolée de Yonaguni renforce ses défenses

Des navires chinois patrouillent en mer autour des îles Senkaku contrôlées par les Japonais, une chaîne d’îles inhabitées également revendiquée par la Chine et Taïwan, près de l’endroit où vit Kinjo. Les îles, connues en Chine sous le nom d’îles Diaoyu et Diaoyutai à Taïwan, sont devenues l’un des foyers des tensions croissantes dans la région.

« La proue d’un de leurs navires était pointée droit sur nous, et ils nous poursuivaient. Je ne sais pas avec certitude, mais j’ai aussi vu ce qui ressemblait à des canons », a déclaré le pêcheur de 50 ans à CNN, alors qu’il décrit l’une des nombreuses rencontres avec les garde-côtes chinois au cours des dernières années.

Bien que le différend territorial sur la chaîne rocheuse remonte à plus d’un siècle, la Chine a accru sa présence autour des îles, en particulier au cours des dernières décennies. Cela fait craindre que Pékin n’exerce ses revendications sur les îles contestées.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré à CNN que les patrouilles des garde-côtes chinois autour des eaux entourant les îles étaient « un exercice approprié du droit souverain de la Chine ». Mais le Japon affirme également qu’il a un droit souverain sur les îles – et il renforce ses forces militaires sur Yonaguni et ses îles sœurs de la chaîne Nansei, à l’est des Senkakus.

Et tout cela est particulièrement préoccupant pour les habitants de Yonaguni comme Kinjo, qui s’inquiètent des intentions de la Chine.

Leur île se trouve à seulement 110 kilomètres de la côte de Taïwan, l’île démocratique et autonome que Pékin revendique également comme la sienne, et ils craignent que la montée des tensions ne bouleverse leur communauté pacifique, surtout si Pékin tente de restreindre l’accès au zones de pêche cruciales pour leur subsistance.

Communauté tranquille avec un siège au premier rang pour les tensions

Occupée par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, Yonaguni a été restituée aux Japonais en 1972 dans le cadre de la préfecture d’Okinawa, la bande de 150 îles qui se courbe au sud des îles principales du Japon dans la mer de Chine orientale. C’est incontestablement japonais, mais il est plus proche de Taïwan que de Tokyo – si près que par temps clair, vous pouvez voir le faible contour des chaînes de montagnes de Taïwan depuis le cap occidental de Yonaguni.

Dans le passé, la proximité de Yonaguni avec Taïwan et la Chine a fait de l’île, qui abrite moins de 2 000 personnes, une destination touristique populaire auprès des plongeurs et des randonneurs. Mais son emplacement le place également en première ligne des tensions géopolitiques alors que la Chine intensifie ses patrouilles dans les eaux près des îles Senkaku et affiche sa puissance militaire dans la mer et le ciel près de Taïwan.

Il y a vingt ans, le ministère japonais de la Défense a repéré chaque année moins de 20 navires de guerre chinois – destroyers et frégates – depuis ses côtes, mais pas dans sa zone contiguë, définie comme à moins de 24 milles marins de ses côtes.

Depuis lors, le nombre a plus que quadruplé pour atteindre un nouveau sommet de 71 l’an dernier. En incluant les navires des garde-côtes chinois, le chiffre s’élève à 110, selon le ministère.

La Chine accroît également sa présence dans le ciel autour de Taïwan, envoyant à plusieurs reprises des avions de combat dans la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) de l’île, incitant Taipei à déployer des avions de patrouille aérienne de combat, à émettre des avertissements radio et à activer des systèmes de missiles de défense aérienne.

Le Japon a également dépêché des avions de combat en réponse aux avions chinois s’approchant de son espace aérien.

Le Parti communiste au pouvoir en Chine revendique depuis longtemps Taiwan comme faisant partie de son territoire, bien qu’il n’y ait jamais régné. Le dirigeant chinois Xi Jinping a refusé d’exclure la prise de Taïwan par la force – une perspective qui non seulement menacerait la paix dans la région, mais poserait un risque pour la sécurité nationale du Japon, car 90 % de son énergie transite par les eaux proches de l’île.

Ces dernières semaines, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a mis la région en état d’alerte, d’autant plus que la Chine refuse de céder à la pression internationale pour condamner les actions de Moscou. La Chine a rejeté les comparaisons entre l’Ukraine et Taïwan, déclarant que Taïwan est « entièrement l’affaire intérieure de la Chine ». Cependant, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a déclaré que l’île surveillerait « très attentivement » la Chine au fur et à mesure que les événements se dérouleraient en Ukraine, tout comme les résidents de Yonaguni.

« L’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie m’a rendu inquiet pour l’avenir de Taïwan et de l’île de Yonaguni », a déclaré Michiko Furumi, propriétaire d’un café local. « Je m’inquiète vraiment pour l’avenir de mes petits-enfants. »

Lorsque Kinjo a commencé à pêcher il y a 25 ans, il n’a jamais vu de navires chinois dans les Senkakus, mais ces dernières années, il a eu un nombre croissant de ce qui lui a semblé être des rencontres dangereuses. « J’ai été intercepté avec beaucoup de force. Parfois, j’allais là-bas et ils me contournaient, et je les évitais parce que c’était dangereux, puis ils me contournaient à nouveau », a-t-il déclaré.

Kinjo craint que les revendications de la Chine sur les îles Senkaku et ses ambitions de prendre Taïwan ne s’étendent un jour à Yonaguni. « En regardant les mouvements actuels de la Chine, j’ai un fort sentiment de crise que cette île finira par cesser d’être le Japon. »

Le Japon étend ses forces défensives

Alors que les peurs grandissent, l’île isolée où vivent Kinjo et Furumi change.

En réponse à la menace perçue de Pékin, Tokyo a ouvert un camp de la Force d’autodéfense japonaise à Yonaguni en 2016, composé d’environ 160 soldats qui se livrent à la surveillance côtière.

Ce mois-ci, la Japan Air Self-Defense Force a repositionné une unité radar mobile de Miyakojima sur l’île pour surveiller de plus près l’activité chinoise dans la région.

En 2019, le Japon a ouvert de nouvelles bases militaires sur les îles sœurs de Yonaguni, Amami Oshima et Miyakojima, et les a équipées de missiles guidés sol-air à moyenne portée et de missiles guidés sol-navire à courte portée de type 12.

Une quatrième base est en construction sur l’île d’Ishigaki, à l’est de Yonaguni, qui sera opérationnelle à partir de mars 2023, selon des responsables des Forces d’autodéfense japonaises. La nouvelle base abritera environ 600 soldats et des systèmes de missiles à moyenne et courte portée.

Le général Yoshihide Yoshida, chef d’état-major de la Force terrestre d’autodéfense (GSDF) du Japon, a déclaré à CNN que la capacité de défense supplémentaire était nécessaire pour envoyer un message fort aux rivaux territoriaux.

« Nous devons protéger la souveraineté territoriale de notre pays à tout prix. Et nous devons envoyer notre message que nous défendrons fermement notre pays », a-t-il déclaré.

Malgré les récents efforts du Japon pour renforcer ses défenses, Yoko Iwama, experte en relations internationales et en sécurité à l’Institut national d’études politiques, a déclaré que le pays était vulnérable.

« Nous n’avons pas de capacités (de frappe) plus longues, et nous en avons vraiment besoin. De quel type, combien, nous devons commencer à discuter, mais il est très clair que ce que nous avons actuellement n’est pas suffisant », a-t-elle déclaré.

Selon les responsables de la Force d’autodéfense, les systèmes de défense antimissile actuels du Japon ne peuvent engager une cible entrante qu’une fois qu’elle se trouve à une portée d’environ 31 miles (50 kilomètres). Mais la Chine, par exemple, possède des missiles qui peuvent être lancés à partir d’un large éventail d’avions de guerre à des distances aussi éloignées que 186 miles (300 kilomètres).

La constitution japonaise d’après-guerre le limite à une action défensive, mais le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré que le gouvernement explorait des options pour donner au pays la possibilité de frapper des bases sur le territoire d’un adversaire dans le cadre de sa légitime défense.

Craintes pour l’avenir

De retour sur Yonaguni, la transition d’une île endormie à un avant-poste défensif d’importance stratégique ne rend pas tous ses habitants plus en sécurité. La propriétaire de l’auberge, Fumio Kano, dit qu’elle se sent plus vulnérable.

« Mes grands-parents m’ont appris, enfant, que la présence d’une installation militaire fait de vous une cible d’attaque », a-t-elle déclaré. « Je ne suis pas d’accord avec le fait que des installations militaires sont en cours de construction sur les îles. »

Mais Shigenori Takenishi, le chef de la coopérative de pêche de Yonaguni, dit que l’enjeu est trop important pour prendre des risques. « Nous devons augmenter nos capacités de défense, y compris les forces d’autodéfense japonaises, mais cela ne suffira pas à lui seul à protéger le Japon », a-t-il déclaré.

« Je pense que la seule façon d’y parvenir est de travailler en étroite collaboration avec les États-Unis dans le cadre de la loi sur le traité de sécurité entre le Japon et les États-Unis et de renforcer encore davantage les capacités de défense du Japon. »

Les États-Unis affirment que les Senkaku relèvent du traité de défense mutuelle américano-japonais, qui oblige Washington à les défendre comme toute autre partie du territoire japonais. Le président américain Joe Biden a également déclaré que les États-Unis protégeraient Taiwan, si nécessaire, bien que la Maison Blanche ait déclaré que les États-Unis n’avaient pas modifié leur politique d' »ambiguïté stratégique ».

Takenishi dit que si la Chine bloque l’accès aux eaux de pêche autour du Senakakus, les pêcheurs de Yonaguni perdront leurs moyens de subsistance et toute l’île en souffrira.

Le pêcheur Kinjo est d’accord. « Si les îles Senkaku ne sont plus au Japon, les eaux territoriales deviendront plus petites, et puisque le Japon est entouré par la mer, ce sera une question de vie ou de mort », a-t-il déclaré.

Pourtant, Kinjo dit qu’il n’a pas d’autre choix que de regarder les navires des garde-côtes chinois chaque fois qu’il sort en mer. « Même si je fais ce que je considère comme effrayant, je dois quand même aller à l’étranger pour gagner ma vie. Je ne peux pas arrêter de travailler. Je fais juste mon travail jour après jour », a-t-il déclaré.