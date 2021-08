Les tensions explosent à nouveau le long de la frontière israélo-libanaise

JERUSALEM — Des militants du sud du Liban ont tiré des roquettes sur Israël mercredi pour la deuxième fois en deux semaines, incitant l’armée israélienne à riposter par des tirs d’artillerie dans une nouvelle flambée après des jours de tension dans la région.

Aucune faction n’a revendiqué la responsabilité immédiate des tirs de roquettes, mais des attaques similaires en mai et juillet ont été attribuées à des militants palestiniens basés au Liban. Aucun blessé n’a été signalé de part et d’autre.

L’escarmouche a rapidement reflué, mais c’était un rappel de l’hostilité le long de la frontière, où l’armée israélienne est bloquée depuis des années dans une impasse avec le Hezbollah, une faction militaire et politique chiite libanaise soutenue par l’Iran qui domine le sud du Liban. Le Hezbollah ne reconnaît pas la souveraineté israélienne et il est considéré comme un groupe terroriste par des dizaines de pays, dont Israël et les États-Unis.

Les tensions entre Israël et les groupes liés à l’Iran sont plus élevées que d’habitude en raison des attentes selon lesquelles Israël pourrait bientôt riposter à une attaque la semaine dernière contre un navire marchand lié à Israël dans l’océan Indien. Israël a imputé cette attaque à l’Iran.