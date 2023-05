Les tensions entre propriétaires et locataires à un niveau record, selon les avocats après la fusillade à Hamilton

Des groupes de défense affirment que les tensions entre propriétaires et locataires sont à un niveau record à la suite du meurtre par un propriétaire de Hamilton de deux locataires.

La police a déclaré que les détectives de CBC Hamilton enquêtaient si un conflit concernant une plainte de moisissure s’était produit juste avant que le propriétaire ne tue Carissa MacDonald, 27 ans, et son fiancé Aaron Stone, 28 ans, le 27 mai.

Le propriétaire, 57 ans, est décédé quelques heures plus tard dans une fusillade avec la police.

La police n’a pas dévoilé le nom du propriétaire, qui, selon les voisins, vivait également dans la maison. Terry Gerald Brekka était propriétaire de la maison, selon les registres de propriété.

La Commission de la location immobilière (LTB), le tribunal qui entend les plaintes et les demandes des propriétaires et des locataires, a déclaré qu’elle n’avait reçu aucune demande liée à la propriété au cours des deux dernières années. Le service des règlements de la ville a déclaré qu’il n’y avait eu aucune plainte ces dernières années.

La police et les enquêteurs de l’Unité des enquêtes spéciales ont pu être vus à l’extérieur d’une maison à Stoney Creek le 28 mai, où trois personnes sont mortes, dont deux locataires et un homme qui, selon la police, leur avait tiré dessus. (Aura Carreño Rosa/CBC)

Bien qu’il reste encore de nombreuses questions sans réponse sur les circonstances qui ont conduit à la fusillade, la situation a poussé les défenseurs à dénoncer les conflits entre propriétaires et locataires.

Ils disent que ce qui s’est passé à Hamilton était un cas extrême et inexcusable, et ils disent aussi que cela semble distinct de la longue liste des plaintes sur la CLI et son rôle dans la résolution des conflits.

« Nous avons vu cela venir »

Mike Wood, président de Hamilton Tenants in Unity, a déclaré à CBC News qu’en raison de ce qu’il dit être une tension croissante entre les propriétaires et les locataires, la nouvelle de la fusillade était « dégoûtante » mais ne l’a pas totalement surpris.

« Nous avons vu cela passer par le pipeline », a-t-il déclaré.

Kimberley Farrell, une parajuriste basée à Hamilton qui se spécialise dans les différends entre propriétaires et locataires, a déclaré que le comportement de certains propriétaires est « au-delà du ridicule ».

« Vous possédez la propriété et vous y avez le droit légal, mais vous n’avez pas le droit légal de contrôler la vie de quelqu’un d’autre », a-t-elle déclaré.

« Devez-vous vous attendre à avoir peur de votre propriétaire pour venir avec l’arme … malheureusement, nous sommes à une époque et à un stade où, oui, nous devons absolument nous en soucier. »

Boubacar Bah, fondateur et président de Small Ownership Landlords of Ontario, qui est également propriétaire depuis deux décennies, a déclaré que la situation entre propriétaires et locataires est pire que jamais.

« J’ai reçu des appels téléphoniques désespérés de propriétaires qui ont été agressés, qui subissent des abus racistes… [tenants] détruire des biens », a-t-il dit.

Peter Janowski, un parajuriste de la région de Niagara spécialisé dans les problèmes des propriétaires et des locataires, a déclaré qu’il avait également vu des problèmes dégénérer en violence sur des questions aussi mineures que la question de savoir si les gens devaient laisser leurs chaussures dans les couloirs communs.

« J’ai vu des locataires se battre à coups de poing à ce sujet », a-t-il déclaré.

Une meilleure éducation peut aider à apaiser les tensions

La mentalité de certains propriétaires doit changer, a déclaré Farrell.

« Si vous ne voulez pas louer votre propriété et être propriétaire et respecter les lois, alors vous ne devriez pas du tout être dans le secteur immobilier », a-t-elle déclaré.

Bah a déclaré que les propriétaires peuvent également être à la merci de locataires abusifs et avoir le sentiment qu’il n’y a nulle part où obtenir de l’aide.

Le couple de Hamilton Carissa MacDonald et Aaron Stone ont été tués le 27 mai devant la maison qu’ils louaient à Stoney Creek, en Ontario. (Soumis par le service de police de Hamilton)

Il a déclaré qu’une solution consiste à resserrer le processus de sélection des locataires et a également déclaré que les propriétaires et les locataires devraient contacter leurs groupes de défense respectifs pour résoudre les problèmes.

« De nombreux petits propriétaires ne savent même pas que la LTB existe … peu de gens connaissent le bureau des règlements », a déclaré Bah.

« En fin de compte, nous sommes tous dans le même bateau. »

Farrell a convenu que plus d’éducation est nécessaire. Elle a déclaré qu’une ligne téléphonique d’urgence gérée par la province que l’une ou l’autre des parties peut appeler pour obtenir des conseils immédiats aiderait à désamorcer les situations.

Un système d’octroi de licences aux propriétaires qui les obligerait à suivre une formation continue sur leurs droits et responsabilités serait « l’outil le plus essentiel », a-t-elle déclaré.