Les tensions entre l’Ukraine et la Pologne au sujet des céréales suggèrent l’épuisement de la guerre

KYIV, Ukraine — Depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie, la Pologne a été parmi les plus fervents partisans de l’Ukraine, fournissant une aide militaire et économique, accueillant des millions de réfugiés ukrainiens, défendant la position de Kiev dans les forums internationaux et transformant son territoire en principal conduit pour Des cargaisons d’armes occidentales à destination des lignes de front.

Mais même parmi les amis les plus proches, de sérieuses querelles peuvent survenir.

La semaine dernière, des responsables polonais et ukrainiens se sont affrontés ouvertement, après que Marcin Przydacz, conseiller en politique étrangère du président polonais Andrzej Duda, a déclaré que l’Ukraine devrait « commencer à apprécier le rôle que la Pologne a joué pour l’Ukraine ces derniers mois et années ». Ses remarques faisaient suite à un différend croissant entre Kiev et Varsovie au sujet des exportations de céréales ukrainiennes vers la Pologne, dans lequel le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal avait qualifié les actions de la Pologne de « inamicales et populistes ».

En vertu d’un accord négocié par l’Union européenne, la Pologne et quatre autres pays voisins sont autorisés à interdire les importations de céréales ukrainiennes pour protéger leurs agriculteurs nationaux, mais autorisent les céréales à traverser leur territoire vers d’autres pays. L’accord doit expirer le 15 septembre, mais Przydacz et d’autres responsables polonais ont appelé à prolonger les restrictions.

« L’Ukraine a vraiment reçu beaucoup de soutien de la Pologne », a déclaré Przydacz dans une interview à la radio polonaise fin juillet. « Ce qui est le plus important aujourd’hui, c’est de défendre les intérêts de l’agriculteur polonais. »

Les ventes de céréales sont un problème aigu, voire existentiel, pour Kiev après que la Russie a intensifié les bombardements des ports ukrainiens de la mer Noire le mois dernier, coupant les principales routes d’exportation vers les marchés mondiaux.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur polonais Bartosz Cichocki pour des discussions lundi dernier, après les commentaires de Przydacz. Le lendemain, des responsables polonais ont convoqué l’ambassadeur ukrainien Vasyl Zvarych pour un entretien similaire.

Les relations avec l’Ukraine pour le moment ne sont « pas les meilleures », a déclaré le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Pawel Jablonski, à la radio polonaise. L’Ukraine « ne devrait pas attaquer ses alliés », a-t-il ajouté.

Les propos de Przydacz, et les allers-retours ultérieurs entre les capitales, ne semblent pas constituer une menace pour les relations étroites de l’Ukraine avec la Pologne, qui remontent au début de l’indépendance de l’Ukraine.

Mais le différend a également souligné l’équilibre auquel l’Ukraine est confrontée en essayant de concilier ses propres besoins pressants avec ceux de ses voisins et partisans – des alliés dont Kiev dépend désormais pour son existence même – tout en essayant de minimiser les divergences d’opinion que Moscou pourrait exploiter.

La tension indique également l’épuisement et les nerfs à vif alors que l’invasion russe approche de son 18e mois, laissant certains observateurs anxieux.

« Je suis inquiet à ce sujet parce que, vous savez, l’histoire n’est pas donnée, elle n’est pas prédéterminée », a déclaré Tymofiy Mylovanov, directeur de la Kyiv School of Economics. « Les actions des individus, en particulier des dirigeants politiques, comptent – comptent beaucoup », a-t-il déclaré. « Et je pense que des erreurs pourraient être commises, et si des erreurs étaient commises, il y aurait un fossé entre la Pologne et l’Ukraine. »

Jusqu’à présent, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et de hauts responsables polonais ont réussi à étouffer tout point d’éclair entre leurs pays, y compris un incident l’année dernière lorsqu’un missile antiaérien ukrainien égaré a apparemment atterri en Pologne, tuant deux citoyens polonais.

En réponse au différend sur les céréales, Zelensky, écrivant sur les médias sociaux anciennement connus sous le nom de Twitter, a déclaré que les « moments politiques » ne devraient pas gâcher les relations entre les deux pays et que « les émotions devraient définitivement se calmer ».

Il a également souligné que l’Ukraine appréciait grandement « le soutien historique de la Pologne, qui, avec nous, est devenue un véritable bouclier de l’Europe ».

« Et il ne peut y avoir une seule fissure dans ce bouclier », a-t-il ajouté.

Mais il y a un potentiel pour quelques fissures, étant donné que la Pologne contrôlait autrefois de grandes parties de l’Ukraine, et que les deux pays partagent une histoire compliquée et parfois amère.

En juillet, Zelensky et Duda ont marqué le 80e anniversaire des événements de la Seconde Guerre mondiale, au cours desquels des membres d’unités d’insurgés ukrainiens, luttant pour établir un État ukrainien indépendant, ont lancé une série d’attaques brutales contre des villages polonais dans la région de Volyn, maintenant dans l’ouest du pays. Ukraine, tuant des dizaines de milliers de personnes.

Zelensky a rejoint Duda pour une cérémonie religieuse dans la ville de Loutsk, dans l’ouest de l’Ukraine, pour commémorer les événements – un geste de réconciliation très apprécié par les responsables polonais.

Néanmoins, les récits populaires en Pologne et en Ukraine diffèrent encore grandement de ce qui s’est passé il y a 80 ans.

Les Polonais appellent ce qui s’est passé le « massacre de Volyn » et disent que cela faisait partie d’un effort plus large des forces ukrainiennes pour nettoyer ethniquement les Polonais de la région. Les nationalistes ukrainiens disent que les événements étaient le résultat d’une lutte continue entre les Polonais et les Ukrainiens à l’époque.

Duda et Zelensky ont tweeté conjointement qu’ils honoraient « toutes les victimes innocentes » de Volyn. Mais dans un reflet potentiel de la fracture entre leurs pays, Duda a écrit dans un tweet séparé qu’il avait rejoint Zelensky pour « rendre hommage aux Polonais assassinés ».

Les événements de Volyn sont significatifs pour une petite mais bruyante minorité de groupes nationalistes et d’extrême droite en Pologne. Les organes de presse ukrainiens ont rapporté en juillet que des supporters lors d’un match de football dans la ville polonaise de Wroclaw avaient déployé des banderoles disant « Les Ukrainiens ont assassiné des enfants à Volyn » et « 80 ans de silence honteux pour Volyn ».

« Il y a deux questions sensibles entre la Pologne et l’Ukraine, la première est l’histoire et c’est un vieux problème depuis des années », a déclaré Wojciech Kononczuk, directeur du Centre d’études orientales financé par le gouvernement polonais. « L’autre point problématique est la question de ce grain ukrainien. »

Les agriculteurs constituant une base de vote majeure pour le parti au pouvoir en Pologne, Droit et Justice, la question des céréales a été particulièrement controversée pour le gouvernement polonais qui doit faire face à des élections cet automne.

Le parti d’extrême droite de la Confédération a également lancé une campagne contre ce qu’il décrit comme «l’ukrainisation de la Pologne». Les chiffres des sondages suggèrent que le parti d’extrême droite pourrait finir par jouer le rôle de faiseur de rois après les élections de la mi-octobre, ce qui fait craindre que ses membres ne cherchent à réduire le soutien de la Pologne à Kiev.

Kononczuk a déclaré qu’il y avait eu « des mesures et des décisions émotionnelles » de la part des responsables ukrainiens et polonais.

Il a déclaré que la convocation de l’ambassadeur de Pologne à Kiev au ministère ukrainien des Affaires étrangères avait été surprise à Varsovie, d’autant plus que Cichocki faisait partie d’une poignée d’ambassadeurs qui sont restés à Kiev pendant le siège russe et a été l’un des plus puissants soutiens diplomatiques de l’Ukraine.

Mais « les sympathies entre les Polonais et les Ukrainiens sont à un niveau sans précédent », a déclaré Kononczuk, aidé par « une perception commune des menaces sécuritaires » posées par la Russie.

Pourtant, le conflit céréalier ne va pas disparaître.

Le ministre ukrainien de l’Agriculture, Mykola Solskyi, insiste sur le fait que les restrictions sur les importations ukrainiennes dans les pays voisins doivent être levées dès que possible.

« Quelles seront les conséquences si [Ukrainian farmers] ne survivez pas cette année ? Solskyi a demandé dans une interview. C’était « une situation extraordinaire, même en période électorale », a-t-il dit.

L’Union européenne a assoupli les réglementations sur les exportations agricoles ukrainiennes au début de l’invasion russe, pour aider l’économie ukrainienne, dans laquelle l’agriculture est un secteur majeur. Les exportations de céréales vers les voisins de l’Ukraine ont bondi.

Cependant, en réponse à l’augmentation des importations, ainsi qu’à la baisse des prix des céréales dans le monde, l’Union européenne a autorisé en mai la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie à bloquer les ventes intérieures de blé, de maïs, de colza et de graines de tournesol ukrainiens, tout en leur permettant de transiter vers d’autres pays. Cependant, pour les producteurs ukrainiens, exporter par voie terrestre plus loin que vers les pays voisins au sein de l’Union européenne augmente fortement les coûts de transport.

Solskyi a déclaré qu’il pensait que la récente décision de la Russie d’abandonner un accord négocié par les Nations Unies qui autorisait les expéditions de céréales depuis les ports de la mer Noire avait été déclenchée par la décision de restreindre les exportations ukrainiennes dans les pays voisins, ce qui a donné au Kremlin un point de pression à utiliser pour presser l’Ukraine. économie.

« Nous comprenons tous qu’il est plus rentable pour nous d’aller par la mer et le plus pratique pour nos voisins », a-t-il déclaré. « Mais nos voisins doivent comprendre que la première étape pour nous de voyager par mer est de lever leurs interdictions. »

Pourtant, Solskyi a déclaré qu’il n’était pas inquiet des tensions que le différend a créées avec la Pologne car « il n’y a pas de vrais amis et de vrais partenaires sans discussion ».

« Prenez mes meilleurs amis », a-t-il dit. « Si nous ne nous disputons pas une fois tous les deux ou trois mois, alors il manque quelque chose. »

Morris a rapporté de Berlin. Serhiy Morgunov à Stuttgart, en Allemagne, a contribué à ce rapport.