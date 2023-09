Les tensions entre l’Inde et le Canada atteignent un point critique après des allégations d’assassinat

Les visiteurs se détachent sur les nuages ​​sombres du Taj Mahal à Agra le 20 septembre 2022. Pawan Sharma | Afp | Getty Images

L’Inde a expulsé un haut diplomate canadien mardi, qualifiant d' »absurdes et motivées » les affirmations selon lesquelles New Delhi aurait un rôle à jouer dans l’assassinat extrajudiciaire d’un militant sikh au Canada. Les agences de renseignement canadiennes recherchent activement des liens crédibles entre des agents du gouvernement indien et le meurtre d’un chef de la communauté sikh canadienne, Hardeep Singh Nijjar, à l’extérieur d’un centre culturel sikh en Colombie-Britannique, a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau. » a déclaré un siège du Parlement à Ottawa Lundi. Nijjar, un fervent partisan d’une patrie sikh indépendante nommée Khalistan, a été tué le 18 juin. « De telles allégations non fondées visent à détourner l’attention des terroristes et extrémistes du Khalistan, qui ont trouvé refuge au Canada et continuent de menacer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde », a déclaré le ministère indien des Affaires étrangères. a déclaré dans un communiqué. « L’inaction du gouvernement canadien dans ce dossier constitue une préoccupation de longue date et constante. »

En représailles, L’Inde a expulsé un haut diplomate canadien après avoir convoqué le haut-commissaire du Canada dans le pays, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Cela s’est produit quelques heures seulement après que le ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a annoncé qu’Ottawa avait expulsé un haut diplomate indien. « Le Canada a fait part de ses profondes préoccupations aux plus hauts responsables du renseignement et de la sécurité du gouvernement indien », a déclaré Trudeau lundi. « Toute implication d’un gouvernement étranger dans le meurtre d’un citoyen canadien sur le sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté. » Même si les dirigeants canadiens n’ont pas accusé explicitement l’Inde, ils ont exhorté les autorités indiennes à coopérer pleinement aux enquêtes, Joly soulignant que le Canada « ne tolérera aucune forme d’ingérence étrangère ». L’Australie s’est dite « profondément préoccupée » par les allégations du Canada, tandis que le Royaume-Uni a déclaré qu’il était en contact rapproché avec ses partenaires canadiens sur le sujet.

Tensions au sein de la diaspora

L’activisme au Canada parmi une partie de la diaspora sikh, qui représente environ 2 % de sa population, a été un sujet de discorde dans les relations bilatérales entre le Canada et l’Inde. Cela a compliqué les tentatives d’Ottawa d’approfondir les liens économiques avec le pays le plus peuplé du monde dans le cadre de sa tentative plus large de « réduire les risques » liés à la Chine et à ses alliés occidentaux.

Le Premier ministre indien Narendra Modi (à droite) serre la main du Premier ministre canadien Justin Trudeau avant le sommet des dirigeants du G20 à New Delhi le 9 septembre 2023. Evan Vucci | Afp | Getty Images

Avant le sommet des dirigeants du G20 il y a deux week-ends, Ottawa avait suspendu les négociations sur un projet de traité commercial avec Bharatiya du Premier ministre indien Narendra Modi. Janata Gouvernement de parti. Alors que le Canada considère l’activisme sikh pacifique comme faisant partie de la liberté d’expression, l’Inde considère la tolérance continue du Canada comme une approbation du séparatisme sikh qu’elle considère comme une atteinte à ses affaires intérieures. Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, avait condamné le 8 juin séquence vidéo en ligne d’un char allégorique dans la ville canadienne de Brampton qui glorifiait la violence et la vengeance dans sa représentation de l’assassinat en 1984 du Premier ministre indien Indira Gandhi. « Le fait que des personnalités politiques canadiennes aient ouvertement exprimé leur sympathie pour de tels éléments reste un sujet de profonde préoccupation », a déclaré mardi le ministère indien des Affaires étrangères. « La place accordée au Canada à toute une série d’activités illégales, notamment les meurtres, le trafic de personnes et le crime organisé, n’est pas nouvelle. »