Les tensions entre les Noirs et les Latinos de Los Angeles dévoilées dans le scandale du conseil municipal

Des coalitions interculturelles ont dirigé la politique de Los Angeles pendant des décennies, aidant à élire des politiciens noirs et latinos à des postes de direction dans l’immense ville diversifiée sur le plan racial et ethnique.

Mais un enregistrement choquant de commentaires racistes du président du conseil municipal a mis à nu les tensions sur le pouvoir politique qui mijotent tranquillement entre les communautés latino et noire.

Nury Martinez, la première Latina élue présidente du conseil municipal de Los Angeles, a démissionné de son poste de direction la semaine dernière, puis du conseil tout à fait, après qu’un enregistrement divulgué ait fait surface d’elle faisant des remarques racistes et d’autres commentaires grossiers lors de discussions avec d’autres dirigeants hispaniques.

Martinez a déclaré dans la conversation enregistrée, rapportée pour la première fois par le Los Angeles Times, que le membre blanc du Conseil Mike Bonin traitait son jeune fils noir comme s’il était un “accessoire” et décrivait le fils comme se comportant “parece changuito”, ou comme un singe. Elle a également fait des commentaires dénigrants sur d’autres groupes, y compris les Mexicains indigènes de l’État méridional d’Oaxaca, qu’elle a qualifiés de «feos» ou laids.

L’enregistrement, publié anonymement un an après sa réalisation, a stupéfié et blessé de nombreux membres de la communauté noire, qui représente un peu moins de 9 % des quelque quatre millions d’habitants de la ville. Les inquiétudes au sein de ce groupe, qui a longtemps compté sur les sièges du conseil et d’autres postes municipaux dans les quartiers fortement afro-américains, ont augmenté ces dernières années alors que la part latino-américaine de la population a gonflé à près de la moitié et que les politiciens hispaniques ont commencé à assumer plus haut rang les rôles.

Danny J. Bakewell, Sr., l’éditeur exécutif du Los Angeles Sentinel, un journal dirigé par des Noirs, a écrit par la suite sur “la division cancéreuse qui a secrètement nui à nos progrès”.

« Découvrir que ces conversations font partie du dialogue des personnes mêmes chargées de diriger la ville de Los Angeles et se rendre compte qu’il y a un complot entre elles pour minimiser la voix et le pouvoir politique de la communauté noire rend cela encore plus répréhensible. “, a ajouté Bakewell.

Los Angeles n’est pas étrangère aux tensions raciales et ethniques.

Les émeutes de Watts ont fait 34 morts en 1965 après que des violences ont éclaté à la suite de l’arrestation d’un homme afro-américain arrêté pour conduite en état d’ébriété.

Le passage à tabac filmé de l’automobiliste noir Rodney King par des policiers blancs de Los Angeles en 1991 à la suite d’une poursuite à grande vitesse a déclenché une fureur internationale.

Des émeutes ont éclaté dans la ville l’année suivante lorsque trois des officiers ont été acquittés pour force excessive et que le jury n’a pas rendu de verdict sur le quatrième. Les émeutes ont duré six jours et tué 63 personnes, soulignant les tensions raciales dans la ville, notamment entre la communauté noire et les Américains d’origine coréenne, dont les entreprises étaient souvent ciblées.

Mais Los Angeles a également une histoire de coopération entre les groupes raciaux et ethniques remontant aux années 1930, a déclaré Manuel Pastor, professeur de sociologie et d’études américaines et d’ethnicité à l’Université de Californie du Sud.

Il a déclaré que divers groupes, en travaillant ensemble, ont aidé à élire le maire noir Tom Bradley, qui a servi deux décennies se terminant en 1993, et le maire hispanique Antonio Villaraigosa en 2005.

“Le genre de sentiments exprimés dans cette conversation existe plus largement dans la communauté latino-américaine”, a déclaré Pastor à propos des commentaires racistes sur l’enregistrement. Mais il a dit que la plupart des Hispaniques de la ville rejettent cette façon de penser.

Pastor a appelé à un moment de réflexion, disant “il y a une opportunité intéressante ici pour la communauté latino-américaine d’examiner l’anti-noirceur et le colorisme, dans la communauté latino-américaine”.

La conversation désormais tristement célèbre sur les frustrations suscitées par les cartes de redécoupage produites par une commission municipale a été enregistrée en octobre 2021. Les autres personnes présentes étaient les membres du conseil Gil Cedillo et Kevin de León et le président de la Fédération du travail du comté de Los Angeles, Ron Herrera.

Martinez a qualifié Bonin, qui est gay, de “petite garce” et De León a qualifié Bonin de “quatrième membre noir” du conseil.

“Mike Bonin ne dira jamais rien sur les Latinos. Il ne dira jamais un mot sur nous », a déclaré De León.

On ne sait pas qui a enregistré l’échange.

Pour le révérend Eddie Anderson, le pasteur noir principal de l’église chrétienne McCarty Memorial à Los Angeles, les “déclarations horribles des plus hauts responsables du gouvernement local” n’étaient qu’une partie d’un “plan visant à diluer le vote et le pouvoir noirs dans notre communauté”. .”

“Il y avait un vrai plan d’effacement des Noirs, des gens qui sont ici depuis longtemps pour construire cette ville”, a déclaré Anderson.

Le pasteur, parmi ceux qui ont siégé l’année dernière à la commission de redécoupage du conseil municipal de Los Angeles qui a aidé à dessiner la carte, a noté que la conversation enregistrée n’était que quelques semaines avant l’approbation finale.

Il a dit qu’une grande partie des arguties sur le redécoupage était centrée sur un district qui comprend des parties du sud de Los Angeles, Koreatown et Baldwin Hills et qui a élu Tom Bradley, le petit-fils d’un esclave, au conseil avant qu’il ne soit maire.

Les dirigeants latinos des États-Unis ont dénoncé les propos enregistrés et ont appelé Martinez et les autres à démissionner.

“À une époque où notre pays est aux prises avec une récente augmentation des discours de haine et des crimes de haine, ces commentaires ont aggravé la douleur endurée par nos communautés”, a déclaré le sénateur Alex Padilla, qui était auparavant le plus jeune président du conseil.

Clarissa Martinez, vice-présidente de la Latino Vote Initiative for UnidosUS, une organisation nationale de défense des droits civiques de premier plan, a déclaré: “notre communauté a été profondément offensée par les commentaires racistes et déshumanisants de ces quatre élus et nommés de Los Angeles.”

« Leur être latino est particulièrement douloureux parce que notre communauté comprend ce que c’est que d’être maltraité et tente de diminuer notre voix », a-t-elle ajouté. Mais elle a insisté: “Nous savons que nous construisons sur quelque chose de beaucoup plus fort que le comportement rétrograde de ces quatre personnes parce que nos communautés ont une forte trajectoire de travail ensemble.”

Tanya Kateri Hernandez, professeur à la Fordham University School of Law, a déclaré que l’idée que les personnes de couleur sont toujours unies ignore le colonialisme et les bagages raciaux de nombreux endroits et générations différents.

La question de l’anti-Blackness dans les communautés latinos aux États-Unis et dans le monde est beaucoup plus large que ce seul cas, s’étendant aux Afro-Latinos, aux Africains et aux Antillais, a déclaré Hernandez, qui a écrit le livre “Racial Innocence: Unmasking Latino Anti-Black Bias and la lutte pour l’égalité.

La commission de redécoupage du conseil municipal de Los Angeles a fait allusion à des querelles entre divers groupes lorsqu’elle a soumis sa carte finale il y a un an.

“Ce n’était pas notre travail de protéger les élus, leurs emplois ou leur avenir politique”, a déclaré le président de la commission, Fred Ali, dans un communiqué. “Nous espérons que le Conseil mènera ses délibérations avec le même degré de transparence et d’engagement envers l’équité que cette Commission.”

Anita Snow a rapporté de Phoenix. L’écrivain AP Deepti Hajela a contribué depuis New York.

Anita Snow, l’Associated Press