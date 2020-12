WASHINGTON – Un fossé s’est creusé entre le président Donald Trump et certains des républicains qu’il a déjà félicités, alors qu’il poursuit ses tentatives sans fondement pour renverser les résultats des élections de 2020 et que le président élu Joe Biden se prépare à prendre ses fonctions dans moins d’un mois.

Pendant ce temps, les républicains se battent pour conserver leur majorité au Sénat avec deux sièges à gagner lors du second tour des élections de janvier, et les Américains attendent un nouveau soulagement économique au milieu de la pandémie de coronavirus. Toutes ces circonstances ont vu des moments litigieux entre Trump et les membres de son parti.

Voici un aperçu des relations fracturées avec les responsables du GOP que Trump a laissées dans son sillage:

Trump dénonce les dirigeants de l’État swing du GOP

Une grande partie de l’attention de Trump a été placée sur la Géorgie, où les républicains font campagne pour les sénateurs sortants Kelly Loeffler et David Perdue – et où Trump insiste sur le fait qu’il a dû remporter la course à la présidentielle, sans aucune preuve, malgré le vote des électeurs de l’État pour Biden et 11000 -la marge de vote.

Le président a blâmé les responsables républicains de Géorgie, le gouverneur Brian Kemp et le secrétaire d’État Brad Raffensperger, pour avoir refusé de se rallier à ses tentatives d’annuler les résultats de l’État. Raffensperger a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude généralisée, et les comptes rendus de l’État ont montré que Biden avait gagné.

Trump, qui a approuvé Kemp et Raffensperger lors de leurs précédentes élections et a chanté leurs louanges, tweeté le mois dernier, ils étaient «malheureux» et «obstinés». Il a également distingué le gouverneur républicain Doug Ducey de l’Arizona.

Des fonctionnaires sortis après avoir contredit les allégations de fraude

Le procureur général Bill Barr a quitté le ministère de la Justice cette semaine après avoir été l’un des plus fervents partisans de Trump, avant de rompre finalement avec les efforts du président pour annuler les élections de novembre.

Barr a déclaré ce mois-ci que le ministère de la Justice n’avait trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée qui modifierait le résultat du vote, contrairement aux allégations répétées de fraude de Trump.

Barr a présenté sa démission ce mois-ci, tandis que les questions sur le point de savoir si Trump le licencierait encerclaient. Lundi, Barr a de nouveau indiqué qu’il n’y avait aucune raison d’avoir un avocat spécial pour poursuivre les allégations non fondées de fraude électorale.

Plus tôt cette saison électorale, Trump a limogé Chris Krebs, qui était l’ancien chef de la sécurité électorale du département de la Sécurité intérieure, après avoir conclu que les élections générales de novembre étaient les plus sûres de l’histoire du pays. Krebs a depuis appelé les républicains à s’opposer au harcèlement et aux menaces contre les responsables électoraux qui ont contré les allégations de fraude sans fondement.

Les républicains reconnaissent la victoire électorale de Biden

Les efforts électoraux de Trump ont pratiquement tous abouti à des impasses, et les législateurs républicains ont dû se demander s’ils admettraient sa perte ou étayeraient ses allégations de fraude électorale.

Après que les électeurs des États se sont réunis le 14 décembre pour voter, confirmant que Biden serait le prochain président, davantage de républicains ont commencé à reconnaître publiquement la victoire de Biden pour la première fois, y compris le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky.

McConnell a déclaré depuis le Sénat, « Le Collège électoral a parlé », alors qu’il offrait ses félicitations à Biden, le qualifiant de « président élu ». Il n’avait auparavant pas reconnu Biden comme le vainqueur malgré la victoire de Biden évidente depuis des semaines.

Trump a tweeté plus tard, « . @ Senatemajldr et les sénateurs républicains doivent être plus durs, sinon vous n’aurez plus de parti républicain. Nous avons remporté l’élection présidentielle, par beaucoup. COMBATTEZ POUR ELLE. Ne les laissez pas emporter! «

Trump dénonce le projet de loi de secours contre le COVID-19

Trump a critiqué le vaste programme de dépenses du gouvernement et la législation de secours contre le COVID-19 qui ont été adoptées par le Congrès sur une base bipartisane – après des mois de négociations bloquées entre les principaux dirigeants des deux parties.

« Cela s’appelle le projet de loi de secours COVID, mais cela n’a presque rien à voir avec COVID », a-t-il déclaré dans une vidéo, semblant confondre la mesure de dépenses du gouvernement avec le projet de loi de secours COVID ci-joint.

Le président a demandé au Congrès d’augmenter le montant qui irait directement aux Américains de 600 à 2000 dollars, une proposition à laquelle les démocrates du Congrès ont rapidement adhéré. Les représentants démocrates Rashida Tlaib, D-Mich., Et Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., ont déjà rédigé le libellé d’une proposition visant à augmenter le montant.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, et d’autres démocrates avaient réclamé 2000 dollars de paiements, mais les républicains dirigés par McConnell ont rejeté l’idée pendant les négociations. Le montant approuvé par le Congrès dans l’accord adopté lundi a été proposé par le secrétaire au Trésor de Trump, Steve Mnuchin.

« Ridiculement bas »:Donald Trump exige des chèques de relance plus importants dans le paquet de secours COVID-19 de 900 milliards de dollars adopté par le Congrès

Contribution: Ledyard King, Nicholas Wu