Les tensions entre le Liban et Israël s’aggravent – ​​mais il y a des signes d’espoir malgré les discussions sur le conflit | Nouvelles du monde

Quelques minutes après notre arrivée à la frontière, un homme est apparu de l’autre côté, à quelques centaines de mètres seulement, son T-shirt blanc le repérant parmi les buissons.

« Hezbollah », a expliqué notre escorte militaire israélienne. « Il prendra quelques photos de nous et puis partira. »

Effectivement, quelques minutes plus tard, le vivaneau du Hezbollah est remonté sur son vélo et s’est enfui vers un grand hangar dans la vallée en contrebas, un nuage de poussière soulevé derrière lui. Travail accompli.

La région frontalière qui sépare Israël du Liban est une belle partie du Moyen-Orient – ​​de petits villages inhabituellement verts se dressent au sommet de collines, surplombant de profondes vallées à des kilomètres à la ronde.

Mais le paysage bucolique est trompeur. Cette frontière a longtemps été source de tensions et la situation fragile s’est aggravée ces derniers mois.

La zone autour de la frontière au sud Liban est contrôlée par le Hezbollah, un groupe islamiste soutenu, armé et financé par l’Iran.



Des centaines de barils, peints dans le bleu des Nations Unies, marquent la démarcation convenue





Des centaines de barils, peints dans le bleu des Nations Unies, marquent la démarcation convenue le long des 120 km depuis la Méditerranée à l’ouest, et au-delà des collines jusqu’au plateau du Golan au nord, tandis que les soldats de maintien de la paix de l’ONU patrouillent dans la zone frontalière.

Israël est en train de construire une nouvelle barrière en béton de son côté de la frontière, pour protéger les villages voisins et fournir une couche de défense supplémentaire.

Le Hezbollah est bien plus capable et bien mieux armé que d’autres groupes islamistes régionaux comme le Hamas et le Jihad islamique, et ses soldats ont récemment une expérience des combats en Syrie.

Israël et le Liban a connu un conflit pour la dernière fois en 2006, mais sans armistice signé, ils restent officiellement en guerre.

Les deux camps parlent de « dissuasion mutuelle », étant entendu qu’une nouvelle guerre serait extrêmement sanglante pour les deux camps.

« Ils (le Hezbollah) se fortifient et renforcent leurs forces depuis 2006 avec des projectiles avancés qui peuvent arriver jusqu’à Tel Aviv », m’a dit le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole international des Forces de défense israéliennes.



Israël et le Liban restent officiellement en guerre





« Des missiles à longue portée et précis, qui sont retranchés au sein de leur population dans le sud du Liban. Il s’agit d’une très grande accumulation de forces, ce qui est préoccupant. »

Donc, pour l’instant, les deux parties se surveillent de près au-delà de cette frontière, surveillant chaque mouvement de l’autre.

Plus tard, alors que nous filmions sur le toit d’une base avancée israélienne, nous avons observé deux combattants du Hezbollah vêtus de noir perchés sur un rocher, à quelques mètres d’un char israélien, inspectant les clôtures.

Quelques semaines plus tôt, le drapeau jaune du groupe islamiste avait été planté, de manière provocatrice, à quelques pas de la clôture. Ce n’est qu’un drapeau, mais c’est aussi le signe que le Hezbollah se sent de plus en plus enhardi.

Les deux camps crient régulièrement au scandale, se reprochant mutuellement d’avoir violé leurs terres.

Israël effectue régulièrement des sorties dans l’espace aérien libanais sans autorisation, pour bombarder des cibles iraniennes au-delà de la frontière syrienne et le village de Ghajar au nord est revendiqué par les deux parties bien qu’actuellement contrôlé par Israël.

Le Hezbollah a récemment dressé deux tentes de style militaire du côté israélien de la Ligne bleue et a refusé de bouger, obligeant Israël à plaider auprès de l’ONU pour qu’elle intervienne.

En mars de cette année, un militant a traversé la frontière du Liban vers Israël et a fait exploser une bombe en bordure de route à environ 35 miles à l’intérieur de la frontière. Une personne a été blessée, mais la situation aurait pu être bien pire.

On ne sait pas clairement qui a ordonné cette attaque. En avril, une salve de roquettes a été tirée sur le nord d’Israël et, même si les factions du Hamas ont été blâmées, il est peu probable qu’elles aient agi à l’insu du Hezbollah.



Israël a publié des images satellite d’une piste d’atterrissage en construction dans le sud du Liban





Et puis la semaine dernière, Israël a révélé des images satellite d’une piste d’atterrissage en construction dans le sud du Liban, près de la frontière, construite, selon Israël, avec de l’argent iranien.

Alors pourquoi la situation est-elle si tendue en ce moment ?

Il est possible que le Hezbollah et son chef Hassan Nasrallah profitent des divisions sur les réformes judiciaires en Israël et voient cela comme une opportunité de tester leur ennemi.

Mais le Liban a ses propres problèmes intérieurs : l’économie traverse l’une des pires périodes d’hyperinflation de l’histoire mondiale, les tentatives répétées de nommer un nouveau président ont échoué, le carburant est rare, les pannes d’électricité se succèdent et de nombreux pays du milieu les classes fuient pour de meilleures conditions à l’étranger.

Du point de vue d’Israël, une guerre avec le Hezbollah ne se limiterait probablement pas au Liban. Le Hamas s’impliquerait probablement depuis Gaza et utiliserait également ses factions en Cisjordanie. Un conflit sur plusieurs fronts serait très dangereux et difficile à contenir.

Alors que l’on parle de plus en plus d’un autre conflit, il y a quelques petits signes positifs d’espoir. L’année dernière, les États-Unis ont négocié un accord entre Israël et le Liban, établissant une frontière maritime vers la Méditerranée.

Cela a permis aux deux pays de commencer à explorer un gisement de gaz situé à cheval sur cette frontière. Et les commandants israéliens rencontrent leurs homologues libanais toutes les quatre semaines environ, avec l’aide de l’ONU.

« Si le Hezbollah nous attaquait, nous détruirions le Liban », m’a dit sans détour un haut commandant israélien.

Il a probablement raison, mais le Hezbollah ne sera pas vaincu facilement.