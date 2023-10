Les tensions entre le Kosovo et la Serbie menacent la voie des Balkans vers l’intégration européenne, prévient le ministre allemand des Affaires étrangères

TIRANA, Albanie (AP) — Le ministre allemand des Affaires étrangères a exprimé vendredi les profondes inquiétudes de l’Union européenne suite à la récente fusillade entre des hommes armés serbes masqués et la police du Kosovo, qui a fait quatre morts et fait monter les tensions dans la région.

Annalena Baerbock était à Tirana, en Albanie, pour une réunion des ministres des Affaires étrangères en amont du sommet du 16 octobre sur le processus de Berlin, une initiative de l’Allemagne et de la France visant à encourager six pays des Balkans occidentaux à continuer à œuvrer en faveur de leur adhésion au bloc.

Les plus hauts diplomates des six pays – Albanie, Bosnie, Kosovo, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie – rencontreront Baerbock, le commissaire européen à l’élargissement Oliver Varhelyi et d’autres hauts responsables de l’UE.

« Le fondement de la mobilité dans la région est la sécurité et la sûreté », a déclaré Baerbock avant la réunion, ajoutant que « les tensions de ces derniers jours entre la Serbie et le Kosovo mettent également en danger ce processus de Berlin ».

« La clé pour résoudre le conflit se trouve à Belgrade et à Pristina, même si certains ne seront peut-être pas contents d’entendre cela », a-t-elle déclaré.

Le 24 septembre, une trentaine d’hommes serbes lourdement armés ont d’abord tué un policier kosovar, puis érigé des barricades dans le nord du Kosovo avant de lancer une fusillade de plusieurs heures avec la police du Kosovo.

Le Kosovo a accusé la Serbie d’avoir orchestré « l’acte d’agression » contre son ancienne province, dont Belgrade ne reconnaît pas la déclaration d’indépendance de 2008. La Serbie a nié cela, affirmant que les hommes armés avaient agi de leur propre chef.

Pendant ce temps, au Kosovo, le général de division Angelo Michele Ristuccia, commandant de la force de maintien de la paix dirigée par l’OTAN, a appelé vendredi le Kosovo et la Serbie à revenir à la table des négociations pour résoudre leurs problèmes et empêcher de nouvelles violences. Il a exhorté les deux pays à « s’abstenir de toute rhétorique incendiaire et contre-productive et à contribuer à créer les conditions nécessaires à une sécurité durable ».

Les six pays des Balkans occidentaux se trouvent à différents stades d’intégration dans le bloc. En 2013, la Croatie, également pays des Balkans occidentaux, est devenue le nouveau membre de l’UE. Depuis lors, les progrès sont au point mort et il n’existe pas de calendrier clair pour l’adhésion.

Le ministre albanais des Affaires étrangères, Igli Hasani, a déclaré que le sommet d’octobre à Tirana se concentrerait sur des propositions qui « amélioreront considérablement le développement économique de la région » avec des projets dans les transports, le développement électronique, les télécommunications et les matières premières.

« Il vise à revitaliser le processus d’intégration européenne », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, et à mieux préparer les pays à l’adhésion à l’UE.

Baerbock a déclaré que le processus de Berlin est crucial » pour promouvoir la connectivité et la coopération dans la région. Elle a ajouté qu’une conférence clé à Berlin en novembre sur l’élargissement de l’UE tentera de « tenir les promesses faites il y a longtemps ».

L’UE n’a pas jugé que les économies et les institutions politiques des autres pays des Balkans occidentaux étaient prêtes à être intégrées au marché unique européen du commerce sans frontières et aux idéaux démocratiques occidentaux.

Varhelyi, de la Commission européenne, a déclaré que quelque 15 milliards d’euros (15,8 milliards de dollars) devaient être investis dans 54 projets majeurs dans la région. Un nouveau plan d’investissement de l’UE tentera « d’accélérer » les programmes économiques et « d’aider la région à changer » avant même l’adhésion à l’UE.

La guerre en Ukraine a placé l’intégration des Balkans occidentaux en tête de l’agenda alors que l’UE s’efforce de relancer son processus d’élargissement. L’Ukraine cherche également à rejoindre le bloc, aux côtés de la Moldavie et de la Géorgie.

