les tensions entre le Kosovo et la Serbie éclatent ; La KFOR dirigée par l’OTAN surveille les manifestations aux frontières

Les nouvelles règles devaient entrer en vigueur lundi et auraient également obligé les détenteurs de cartes d’identité et de passeports serbes à obtenir un document supplémentaire pour entrer au Kosovo, comme c’est déjà le cas pour les Kosovars entrant en Serbie.

Josep Borrell, le plus haut diplomate de l’Union européenne, a salué la décision du Kosovo de reporter les nouvelles mesures jusqu’au 1er septembre et appelé à tous les barrages routiers à retirer immédiatement. Dans un rapport publié sur Twitter l’envoyé spécial de l’UE, Miroslav Lajcak, a exprimé sa gratitude à l’ambassadeur américain au Kosovo, Jeffrey M. Hovenier, “pour son soutien solide”.

Personne n’a été blessé lors des manifestations de dimanche, a déclaré la police du Kosovo, même si des coups de feu ont été entendus dans un certain nombre d’endroits, certains d’entre eux dirigés contre des unités de police. Les manifestants ont garé des camions et d’autres engins lourds sur des routes menant à deux postes frontaliers.

Les troubles du week-end surviennent alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a attisé les tensions dans la région. Les analystes affirment que la vision du monde nationaliste et révisionniste de la Russie a trouvé un public réceptif dans la région, en particulier le président Aleksandar Vucic de Serbie, le dirigeant politique serbe de Bosnie Milorad Dodik et le Premier ministre Viktor Orban de Hongrie.

La Serbie, un allié traditionnel de la Russie, a rejeté les appels de l’UE et des États-Unis à se joindre aux sanctions contre Moscou. La Russie — tout comme la Chine — ne reconnaît toujours pas l’indépendance du Kosovo et dénonce la guerre de l’OTAN contre son allié. L’alliance militaire occidentale a lancé une campagne de bombardements en 1999 qui a touché des cibles dans ce qui était alors la Serbie et le Monténégro combinés dans le but d’arrêter l’attaque de la Serbie contre les Albanais du Kosovo qui luttaient pour l’autonomie.