Les tensions entre la Russie et l’Ukraine à propos de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia mettent en évidence les dangers d’une catastrophe

La Russie et l’Ukraine ont mis en garde cette semaine contre de prétendus plans de l’autre pour attaquer la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré La Russie pourrait essayer de faire croire comme si l’Ukraine bombardait la centrale nucléaire, tandis que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a suggéré que « le régime de Kiev » pourrait y organiser une provocation « catastrophique ».

Jeudi, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé Moscou réagirait durement si une telle attaque se produisait, tandis que Kyrylo Budanov, le chef des espions militaires ukrainiens, a déclaré que la menace d’une attaque russe s’éloignait désormais.

« La menace diminue », a déclaré Budanov à l’agence de presse Reuters jeudi, ajoutant qu’elle « n’est pas éliminée » et qu’elle persistera tant que la plus grande centrale nucléaire d’Europe restera sous contrôle russe.

Usine saisie au début de la guerre

La guerre en Ukraine approche de la barre des 17 mois et l’usine de Zaporizhzhia a été sous contrôle russe pendant presque tout ce temps.

Un soldat russe monte la garde à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en mai 2022. (The Associated Press)

Les forces russes sont entrées en Ukraine le 24 février 2022, capturant l’installation à peine une semaine plus tard.

Depuis lors, des inquiétudes concernant une catastrophe nucléaire potentielle se sont fait jour.

Combats à proximité

Des combattants ukrainiens sont vus en train de tirer un obusier dans la région de Zaporizhzhia en mars 2022, quelques semaines seulement après le début de la guerre qui dure maintenant depuis plus de 16 mois. (Stanislav Yurchenko/Reuters)

Au cours de la guerre, de nombreux rapports ont fait état de bombardements à l’intérieur et autour de l’usine de Zaporizhzhia – et des avertissements répétés de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sur le potentiel de catastrophe.

Plus récemment, la destruction du barrage de Nova Kakhovka le mois dernier et l’assèchement du réservoir de Kakhovka qui s’en est suivi ont privé l’usine de sa source d’eau de refroidissement. L’AIEA affirme que le complexe devrait avoir suffisamment d’eau provenant d’un bassin séparé pour refroidir ses réacteurs pendant « quelques mois ».

La région plus large de Zaporizhzhia est également l’endroit où certaines des contre-offensives tant attendues de l’Ukraine se déroule.

En cours de préparation

La semaine dernière, Les secouristes ukrainiens ont organisé un exercice pour se préparer à un éventuel rejet de rayonnement de la centrale de Zaporizhzhia, où se trouvent six des 15 réacteurs nucléaires du pays.

Un secouriste ukrainien portant une combinaison de radioprotection assiste à une formation à Zaporizhzhia, en Ukraine, à la fin du mois dernier. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

En cas de catastrophe nucléaire, environ 300.000 personnes seraient évacuées des zones les plus proches de l’installation, selon les services d’urgence du pays.

Cette semainele ministère ukrainien de la Santé a publié des directives à suivre en cas d’urgence et a exhorté les habitants à préparer des sacs d’urgence contenant des fournitures telles que des masques faciaux et de la nourriture, emballés dans du plastique.

Il a conseillé aux gens de prêter une attention particulière aux annonces des responsables et de suivre toutes les instructions connexes.

REGARDER: Les habitants de Zaporizhzhia se préparent L’incertitude concernant la centrale nucléaire tient les habitants de Zaporizhzhia prêts Alors que la Russie et l’Ukraine s’accusent mutuellement de préparer une attaque contre la centrale nucléaire près de Zaporizhzhia, les habitants de la ville surveillent l’actualité. Certains ont fait des plans en cas d’évacuation massive, même si on espère que rien de majeur ne se produira.

MV Ramana, professeur à la School of Public Policy and Global Affairs de l’Université de la Colombie-Britannique, s’inquiète de l’impact d’une longue guerre sur les personnes chargées de faire fonctionner les réacteurs de Zaporizhzhia et de la manière dont cela pourrait jouer sur la probabilité d’un accident nucléaire.

Sous une contrainte aussi prolongée, « les chances que quelqu’un fasse une erreur ne sont pas négligeables », a-t-il déclaré.

Il s’est également demandé à quels types de défis les autorités ukrainiennes pourraient être confrontées pour évacuer les personnes d’une telle catastrophe au milieu d’une guerre en cours.

Surveillance extérieure

L’AIEA suit de près l’évolution de la situation à Zaporizhzhia. Il a des fonctionnaires en poste dans l’usine détenue par la Russie, qui est toujours dirigée par un personnel ukrainien qui supervise les systèmes de refroidissement cruciaux et d’autres dispositifs de sécurité.

Des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sont vus à la centrale nucléaire russe de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, le 15 juin 2023. (Olga Maltseva/AFP/Getty Images)

Les experts de l’AIEA n’ont pas vu de signes ou de mines ou d’explosifs sur le site, a déclaré le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi a déclaré mercredi dans un communiqué – mais un accès supplémentaire est nécessaire pour confirmer qu’ils ne sont pas présents.

« Avec la tension militaire et les activités qui augmentent dans la région où se trouve cette centrale nucléaire majeure, nos experts doivent être en mesure de vérifier les faits sur le terrain », a déclaré Grossi.

Arrêt à froid

Les six réacteurs de Zaporizhzhia sont maintenant en mode d’arrêt à froid pour minimiser la menace d’une catastrophe.

Une vue d’un site de stockage de combustible nucléaire usé à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sous contrôle russe, dans le sud de l’Ukraine, le 29 mars 2023. (Andrey Borodulin/AFP/Getty Images)

Les responsables ukrainiens ont déclaré que les réacteurs à l’arrêt étaient protégés par d’épais dômes de confinement en béton, et les experts ont déclaré que la conception de la centrale lui permettait de résister aux barrages.

Une attaque russe contre la centrale « n’entraînerait probablement pas la dispersion généralisée de quantités importantes de rayonnement » en raison des mesures de précaution prises par l’AIEA, selon l’Institut international d’études stratégiques (IISS).

« Une explosion à Zaporizhzhia propagerait les radiations et semerait la panique, mais le risque réel de radiation hors site serait relativement faible », a déclaré le groupe de réflexion. dit dans une récente évaluationajoutant que le vent pourrait souffler un peu de rayonnement vers la Russie.

L’IISS a accusé les scénarios de catastrophe les plus probables d’inclure une explosion d’origine russe qui expose l’un des cœurs du réacteur et déclenche un incendie qui brûle du combustible usé, ou une explosion impliquant le combustible usé sec sur le site qui transporterait le rayonnement loin par le vent. .

Aucun de ces scénarios n’entraînerait une catastrophe à l’échelle de Tchernobyl – qui s’est produit en Ukraine – ou de Fukushima, la centrale nucléaire japonaise détruite par le tsunami, a-t-il déclaré.