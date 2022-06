Les tensions entre la Russie et l’Occident enflamment le débat de l’ONU sur les casques bleus maliens

LES NATIONS UNIES –

Les tensions entre la Russie et l’Occident aggravent les discussions sur l’avenir de l’une des opérations de maintien de la paix les plus importantes et les plus périlleuses des Nations Unies, la force envoyée pour aider le Mali à résister à une insurrection islamiste extrémiste qui dure depuis une décennie.

La mission de l’ONU dans ce pays d’Afrique de l’Ouest doit être renouvelée ce mois-ci, à un moment instable où les attaques extrémistes s’intensifient. Trois soldats de la paix de l’ONU ont été tués ce mois-ci seulement. L’économie du Mali étouffe sous les sanctions imposées par les pays voisins après que ses dirigeants militaires ont reporté une élection promise. La France et l’Union européenne mettent fin à leurs propres opérations militaires au Mali dans un contexte de relations dégradées avec la junte au pouvoir.

Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU conviennent largement que la mission de maintien de la paix, connue sous le nom de MINUSMA, doit se poursuivre. Mais un débat du Conseil cette semaine a été émaillé de frictions sur le rôle futur de la France au Mali et la présence de sous-traitants militaires russes.

« La situation est devenue très complexe pour les négociations », a déclaré Rama Yade, directeur principal du Centre Afrique de l’Atlantic Council, un groupe de réflexion basé à Washington.

« Le contexte international a un rôle, et le Mali fait partie du jeu russe sur la scène internationale », a-t-elle déclaré.

La mission de maintien de la paix a commencé en 2013, après que la France a mené une intervention militaire pour évincer les rebelles extrémistes qui avaient pris le contrôle des villes et des principales villes du nord du Mali l’année précédente. La MINUSMA compte maintenant environ 12 000 soldats, plus environ 2 000 policiers et autres officiers. Plus de 270 casques bleus sont morts.

La France mène des négociations sur la prolongation du mandat de la mission et propose de continuer à fournir un soutien aérien français. Le haut responsable de l’ONU pour le Mali, El-Ghassim Wane, a déclaré que la force avait particulièrement besoin des capacités des hélicoptères d’attaque.

Mais le Mali s’oppose fermement à une présence aérienne française continue.

« Nous appellerions donc au respect de la souveraineté de notre pays », a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop au conseil.

Le Mali a demandé l’aide militaire de la France, son ancien dirigeant colonial, en 2013. L’armée française a été reconnue pour avoir aidé à chasser les insurgés de Tombouctou et d’autres centres du nord, mais ils se sont regroupés ailleurs, ont commencé à attaquer l’armée malienne et ses alliés et ont poussé plus loin. sud. Le gouvernement ne contrôle désormais que 10% du nord et 21% de la région centrale, selon un rapport de l’ONU publié ce mois-ci.

La patience avec la présence militaire française diminue cependant, d’autant plus que la violence extrémiste monte. Il y a eu une série de manifestations anti-françaises dans la capitale, qui, selon certains observateurs, ont été promues par le gouvernement et un groupe de mercenaires russes, le groupe Wagner.

Le Mali s’est rapproché de la Russie ces dernières années alors que Moscou cherchait à nouer des alliances et à gagner de l’influence en Afrique – et les deux pays sont en désaccord avec l’Occident. De hauts responsables maliens et russes ont été frappés par des sanctions de l’Union européenne, déclenchées par les actions de la Russie en Ukraine depuis 2014 et par l’échec du Mali à organiser les élections qui avaient été promises en février dernier.

Dans ce contexte, les membres du Conseil de sécurité se sont affrontés sur la présence du groupe Wagner au Mali. Le Kremlin nie tout lien avec l’entreprise. Mais les analystes occidentaux disent que c’est un outil de la campagne du président russe Vladimir Poutine pour gagner de l’influence en Afrique.

Le groupe Wagner a commis de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, selon des allégations de l’UE et d’organisations de défense des droits de l’homme. Au Mali, Human Rights Watch a accusé les combattants russes et l’armée malienne d’avoir tué des centaines d’hommes, pour la plupart des civils, dans la ville de Moura ; Le Mali a déclaré que les personnes tuées étaient des « terroristes ». La force de maintien de la paix de l’ONU enquête, tout comme le gouvernement malien.

Le récent rapport de l’ONU sur le Mali fait état d' »une augmentation significative » des signalements d’exactions commises par des extrémistes et des forces maliennes, parfois accompagnées de « personnel de sécurité étranger ». Il n’a pas nommé de noms, mais l’ambassadeur adjoint britannique à l’ONU, James Kariuki, a déclaré que les membres du conseil « ne se font aucune illusion – il s’agit du groupe Wagner soutenu par la Russie ».

Le Mali dit le contraire. Alors que des responsables ont déclaré que des soldats russes entraînaient l’armée malienne dans le cadre d’un partenariat de sécurité de longue date entre les deux gouvernements, Diop a insisté auprès du Conseil de sécurité sur le fait que « nous ne savons rien de Wagner ».

Cependant, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré dans une interview télévisée en mai que le groupe Wagner était au Mali « sur une base commerciale ».

L’ambassadrice adjointe russe à l’ONU, Anna Evstigneeva, a déclaré au Conseil de sécurité que les pays africains avaient parfaitement le droit d’engager des soldats contre rémunération. Et elle a suggéré qu’ils avaient toutes les raisons de le faire, affirmant que la sécurité du Mali « continue de se dégrader » malgré les efforts militaires européens.

Elle a dénoncé le malaise occidental face au resserrement des liens de la Russie avec le Mali comme « des approches néocolonialistes et des doubles standards ».

Le secrétaire général Antonio Guterres prévoit un examen de six mois pour examiner les moyens de rééquiper la MINUSMA.

To Sadya Touré, écrivain et fondatrice d’une organisation de femmes appelée Mali Musso, a déclaré au conseil que son pays « ne devrait pas être un champ de bataille entre grandes puissances ».

« Ce sont les gens qui subissent les conséquences de ces tensions. »

