Les tensions entre démocrates s’intensifient autour d’Israël alors que la gauche défend les Palestiniens

En 1988, lorsque James Zogby, le fondateur de l’Arab American Institute, a poussé les démocrates à inclure une mention de la souveraineté palestinienne dans leur programme, les dirigeants du parti ont répondu par un avertissement clair, il a rappelé: «Si le mot P est même dans la plate-forme , tout l’enfer va se déchaîner. Désireux d’éviter une confrontation fâchée à la convention, la question a été classée sans vote. Maintenant, avec la violence en Israël et dans les territoires palestiniens qui oblige la question à revenir au premier plan de la politique américaine, les divisions entre la direction du Parti démocrate et l’aile militante ont éclaté dans la vue du public. Alors que l’administration Biden traite le conflit croissant comme un défi diplomatique très sensible impliquant un allié de longue date, la gauche ascendante le considère comme une question de justice raciale brûlante profondément liée à la politique des États-Unis. Pour ces militants, les droits des Palestiniens et le conflit foncier qui dure depuis des décennies au Moyen-Orient sont liés à des causes telles que la brutalité policière et les conditions des migrants à la frontière américano-mexicaine. Les militants du parti qui luttent pour la justice raciale publient désormais des messages contre la «colonisation de la Palestine» avec le hashtag #PalestinianLivesMatter. Avec le président Biden à la Maison Blanche, le soutien traditionnel des États-Unis à Israël n’est guère remis en question d’un point de vue politique; il a clairement exprimé son soutien au pays tout au long de ses près de 50 ans dans la vie publique. Pourtant, les termes du débat changent dans les cercles démocrates.

Jeudi, un groupe de membres progressistes éminents du Congrès a offert une rare rupture avec l’unité du parti, prononçant des discours enflammés sur le parquet de la Chambre qui accusaient M. Biden d’ignorer le sort des Palestiniens et de «prendre le parti de l’occupation». La représentante Alexandria Ocasio-Cortez de New York a directement défié le président, qui avait affirmé qu’Israël avait le droit de se défendre. «Les Palestiniens ont-ils le droit de survivre?» demanda-t-elle dans une adresse passionnée. «Croyons-nous cela? Et si tel est le cas, nous avons également une responsabilité à cet égard. Moins de 24 heures plus tard, vendredi, près de 150 organisations de défense libérales de premier plan ont publié une déclaration commune appelant à la «solidarité avec les résidents palestiniens» et condamnant «la violence de l’État israélien» et la «suprématie» à Jérusalem. La déclaration a été signée non seulement par des groupes axés sur les questions du Moyen-Orient et des juifs, mais par des groupes dédiés à des causes telles que le changement climatique, l’immigration, le féminisme et la justice raciale – un signe que pour la faction libérale du parti, le conflit israélo-palestinien est allé bien au-delà. le domaine de la politique étrangère. « La base du parti évolue dans une direction très différente de celle de l’establishment du parti », a déclaré M. Zogby. «Si vous soutenez Black Lives Matter, il n’a pas été difficile de dire que les vies palestiniennes comptent aussi.» Les dirigeants du plus grand lobby pro-israélien du pays, l’American Israel Public Affairs Committee, ou AIPAC, se disent confiants de leur soutien de la Maison Blanche et du Capitole, soulignant le soutien continu du Congrès de plusieurs milliards de dollars d’aide à Israël chaque année. Avant que Mme Ocasio-Cortez et d’autres libéraux ne prennent la parole jeudi à la Chambre, d’autres législateurs démocrates ont offert leur «soutien indéfectible et inébranlable» à Israël.

«S’il vous plaît, ne vous laissez pas berner par de faux choix: Israël ou le Hamas», a déclaré le représentant Ted Deutch, un démocrate de Floride, dans un discours. «Si on me demande de choisir entre une organisation terroriste et notre allié démocratique, je me tiendrai aux côtés d’Israël.» L’administration Biden n’a pas répondu à une demande de commentaire sur les critiques de la gauche. Pendant des décennies, les deux parties ont offert un soutien presque inconditionnel à Israël, avec des mots comme «occupation» et «Palestine» considérés loin du débat acceptable à Washington officiel. Mais les démocrates de gauche n’hésitent plus à accepter de telles conditions. « Nous nous opposons à ce que notre argent serve à financer la police militarisée, l’occupation et les systèmes d’oppression violente et de traumatisme », a déclaré jeudi la représentante Cori Bush du Missouri, une militante de Black Lives Matter qui en est à son premier mandat au Congrès. «Tant que tous nos enfants ne seront pas en sécurité, nous continuerons de lutter pour nos droits en Palestine et à Ferguson.» La représentante Rashida Tlaib du Michigan, une Palestinienne-Américaine de Detroit, s’est qualifiée de «rappel à ses collègues que les Palestiniens existent bel et bien, que nous sommes humains», avant de condamner «le gouvernement d’apartheid d’Israël» depuis la Chambre. Le débat au sein du Parti démocrate reflète un fossé de longue date entre les Juifs américains, un groupe majoritairement démocrate et laïque, qui sont empêtrés dans leur propre lutte sur la façon de voir les tensions israélo-palestiniennes. Une génération plus âgée voit Israël comme une bouée de sauvetage essentielle dans un antisémitisme mondial croissant, tandis que les jeunes électeurs luttent pour réconcilier les politiques de droite du gouvernement israélien avec leurs propres valeurs libérales. UNE enquête publié la semaine dernière par le Pew Research Center a révélé que les deux tiers des Juifs américains de 65 ans et plus se décrivaient comme émotionnellement attachés à Israël, contre 48% des adultes juifs de moins de 30 ans.

«La montée de la politique identitaire a rendu cela presque inévitable», a déclaré Daniel Gordis, vice-président principal du Shalem College de Jérusalem. «Il semble faible contre les forts, les exclus contre les émancipés, les apatrides contre l’État.» Il soutient dans son livre le plus récent, «We Stand Divided», qui examine le fossé entre les Juifs américains et Israël, que l’histoire des Juifs et d’Israël ne doit pas être considérée à travers le même prisme que l’histoire raciale et politique des États-Unis. L’expérience d’Israël est distincte, a-t-il dit, en raison des liens bibliques du judaïsme avec sa terre et parce que le pays a été fondé en partie comme un refuge contre l’antisémitisme après l’Holocauste. Pour certains démocrates juifs qui se considèrent fermement partisans d’Israël, la relation entre l’ancien président Donald J.Trump et le Premier ministre de droite d’Israël, Benjamin Netanyahu, a ajouté un élément partisan crasseux à une question déjà compliquée. L’ancien président a étroitement aligné son administration sur le Premier ministre assiégé et a livré un objectif israélien longtemps recherché de déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem. En retour, M. Netanyahu a promu M. Trump parmi les républicains et les chrétiens conservateurs aux États-Unis, levant sa position auprès des dirigeants évangéliques qui exercent tant d’influence sur les électeurs qui se sont révélés vitaux pour le soutien électoral de M. Trump.

Près d’un quart des Juifs aux États-Unis votent républicain, selon l’enquête, une augmentation marquée au cours des dernières années. Le changement a été en grande partie impulsé par les juifs orthodoxes, dont le nombre reste faible mais continue de croître. L’enquête Pew a montré que parmi les juifs républicains, près des trois quarts ont déclaré ressentir un fort attachement à Israël, tandis que seulement 52% des juifs démocrates exprimaient la même conviction. Les démocrates juifs sont également beaucoup plus susceptibles de dire que les États-Unis soutiennent trop Israël.