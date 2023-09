Les tensions en mer de Chine méridionale s’aggravent alors que les bateaux coupent l’accès aux Philippines | Monde | Nouvelles

Le personnel des garde-côtes philippins et du bureau des pêches a découvert la barrière, estimée à 300 mètres de long, lors d’une patrouille de routine vendredi près du haut-fond.

Le commodore Jay Tarriela, porte-parole des garde-côtes philippins, a déclaré que la barrière qui bloquait les pêcheurs d’accéder au haut-fond « les privait de leurs activités de pêche et de subsistance ».

Le navire chinois a ensuite installé une « barrière flottante » qui a empêché les Philippins d’entrer et de pêcher dans la zone.

« Ils m’ont déjà poursuivi plus tôt dans la journée – je me suis juste moqué d’eux »

Lorsque les bateaux des garde-côtes chinois ont repéré la patrouille philippine, ils ont lancé 15 appels radio et accusé le navire et les pêcheurs philippins de violer les lois internationales et chinoises.

Les navires chinois se sont éloignés « après avoir réalisé la présence de journalistes à bord du navire philippin », selon le commodore Tarriela.

L’un des pêcheurs philippins, Arnel Satam, a raconté avoir été chassé par les garde-côtes chinois : « Je veux pêcher là-bas. Je fais ce truc souvent. Ils m’ont déjà pourchassé plus tôt dans la journée. Je me suis juste moqué d’eux. »

L’ambassade de Chine à Manille n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires, selon l’agence de presse Reuters.

Pékin s’est emparé du récif de Scarborough en 2012 et a forcé les pêcheurs philippins à voyager plus loin pour des prises plus modestes.