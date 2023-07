Les tensions électorales montent au Zimbabwe après que la police a interdit à un parti d’opposition d’organiser un rassemblement

BINDURA, Zimbabwe (AP) – Les partisans des partis d’opposition au Zimbabwe ont scandé et chanté des chants de liberté devant un palais de justice dimanche après la décision de leur interdire de tenir un rassemblement six semaines avant les élections.

Le tribunal de la ville de Bindura a confirmé l’ordonnance de la police de vendredi selon laquelle le parti d’opposition Coalition des citoyens pour le changement ne pouvait pas organiser le rassemblement pour lancer officiellement sa campagne électorale car le lieu n’était pas adapté. Le CCC avait fait appel devant le tribunal contre l’ordonnance.

La décision a accru les tensions dans ce pays d’Afrique australe, qui a une histoire d’élections violentes et contestées.

Le CCC a immédiatement critiqué cette décision comme preuve supplémentaire d’une poussée du président Emmerson Mnangagwa et de son parti au pouvoir, la ZANU-PF, pour faire taire l’opposition en utilisant la police et les tribunaux.

Mnangagwa, 80 ans, a remplacé l’autocrate de longue date Robert Mugabe lors d’un coup d’État en 2017. Il a promis une nouvelle ère de liberté et de prospérité pour les Zimbabwéens, qui avaient vu l’économie de leur pays s’effondrer au milieu de taux d’inflation parmi les plus élevés jamais vus.

Mais Mnangagwa s’est avéré aussi répressif que son prédécesseur, disent les critiques, et l’économie continue de s’effondrer. Il y a eu une répression de tout type de critique.

Les partisans du CCC vêtus de jaune qui se sont rassemblés devant le tribunal de première instance de Bindura ont chanté « La dictature demeure. Quand ce pays sera-t-il libre ?

La police a déclaré que le lieu choisi par le parti d’opposition pour le rassemblement de dimanche n’était pas adapté car il s’agissait d’une zone « touffue » avec un accès difficile par la route, ce qui soulevait des problèmes de sécurité pour les personnes présentes. La police a également déclaré qu’il y avait un « risque élevé » de propagation de maladies transmissibles.

Un rassemblement où des milliers de partisans du parti au pouvoir serrés les uns contre les autres dans un stade pour entendre Mnangagwa parler a été autorisé à se poursuivre samedi.

« Nous entrons dans un match avec les deux jambes liées », a déclaré l’avocat du CCC Agency Gumbo. « Ils préfèrent garder l’opposition devant les tribunaux plutôt que sur la campagne électorale. »

Il y avait « un terrain de jeu inégal qui montre que le processus démocratique a été corrodé », a déclaré Gumbo.

Le CCC a initialement fait appel de l’ordonnance de la police devant la Haute Cour de la capitale, Harare, samedi. L’affaire a été transférée au tribunal de Bindura, où le rassemblement devait avoir lieu. Le tribunal de Bindura a finalement statué en fin d’après-midi dimanche, quelques heures après que le rassemblement devait commencer à 10 heures.

Le CCC affirme que la répression dans la préparation des élections du 23 août a inclus la violence et l’intimidation contre ses partisans, l’arrestation de ses responsables et l’interdiction de ses réunions. L’opposition a également fait part de ses inquiétudes concernant les irrégularités présumées des listes électorales avant les élections qui décideront de la présidence, mais aussi de la composition du Parlement et de près de 2 000 postes dans les gouvernements locaux.

Mnangagwa et son administration ont nié les allégations d’intimidation, le président ayant récemment décrit le Zimbabwe comme « une démocratie mature ».

Le chef du CCC, Nelson Chamisa, a perdu de justesse face à Mnangwagwa lors de l’élection présidentielle de 2018 et a vu sa plainte pour fraude électorale rejetée par la Cour constitutionnelle.

Mnangagwa et Chamisa, 45 ans, sont deux des 11 candidats qui se sont inscrits pour se présenter à l’élection présidentielle du mois prochain.

___

Plus d’actualités d’AP Afrique : https://apnews.com/hub/africa

Farai Mutsaka, Associated Press