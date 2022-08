Les tensions éclatent entre Israël et le Hezbollah à propos de gisements de gaz contestés

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

DOVEV, Israël – De cette crête ensoleillée, le petit avant-poste est clairement visible : une caravane qui est apparue un matin d’avril, rapidement suivie d’une tour d’observation à deux étages, à quelques mètres de la “Ligne bleue” très disputée qui sépare le Liban et Israël. . Le Liban affirme que les structures sont utilisées par un groupe environnemental. Mais les responsables israéliens affirment que la tour appartient au Hezbollah, la milice libanaise soutenue par l’Iran, et est l’un des 22 avant-postes qui sont apparus le long de la Ligne bleue surveillée par l’ONU au cours des trois derniers mois – dans le cadre d’une escalade soudaine et inquiétante qui a conduit Israël doit mettre ses forces du nord en état d’alerte maximale.

“C’est un changement majeur par rapport à ce que nous avons vu ces dernières années”, a déclaré un haut responsable militaire israélien qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des questions de sécurité. « Le Hezbollah devient très, très flagrant.

Les activités du groupe – qui, selon les responsables, incluent un doublement du nombre et de la taille des patrouilles près de la frontière, une série d’incursions de drones et un battement de tambour de menaces de la part des dirigeants du Hezbollah – surviennent alors que les médiateurs américains se précipitent pour régler un différend entre les deux pays. gisements de gaz naturel lucratifs en mer Méditerranée.

Israël développe déjà un site de forage, le champ de Karish, dans ce que le Liban prétend être des eaux territoriales contestées. Après deux ans de pourparlers, le temps presse pour parvenir à un règlement d’ici septembre, date à laquelle Israël devrait commencer à extraire le gaz de la première plate-forme.

Les négociateurs ont indiqué qu’un accord pourrait être conclu, après les récentes visites au Liban et en Israël d’Amos Hochstein, le conseiller principal américain pour la sécurité énergétique. Mais les enjeux augmentent.

Israël espère que son gaz fera enfin partie du Moyen-Orient

Le Hezbollah a menacé d’attaquer Israël si un accord acceptable n’était pas conclu et a envoyé des drones vers le champ gazier au moins deux fois ces dernières semaines, dont trois avions sans pilote qui ont été abattus par Israël début juillet.

Les drones semblaient être désarmés et n’ont causé aucun dégât. Mais ils ont fait allusion à la capacité du Hezbollah à frapper l’installation offshore à un moment où l’économie libanaise s’effondre.

“Nous atteindrons Karish et tout au-delà de Karish et tout au-delà”, a déclaré le chef du Hezbollah Hasan Nasrallah dans un discours télévisé. “La guerre est beaucoup plus honorable que la situation vers laquelle le Liban se dirige actuellement – effondrement et famine.”

Ce mois-ci, le chef de l’armée israélienne a informé le cabinet de sécurité que la situation risquait de se transformer en une escalade militaire avec le Hezbollah, selon les médias israéliens. Les Forces de défense israéliennes (FDI) auraient averti le Hezbollah par des intermédiaires que toute attaque provoquerait de violentes représailles.

“Si l’accord n’est pas accepté par le Liban ou Israël, nous nous dirigeons vers une confrontation”, a déclaré Jacques Neria, qui était conseiller du Premier ministre Yitzhak Rabin dans les années 1990 et qui travaille maintenant au Centre des affaires publiques de Jérusalem. « Toute guerre qui commence sur le champ de bataille maritime débordera sur d’autres arènes. S’ils frappent nos plates-formes, nous les frapperons à terre.

La montée des tensions survient alors qu’Israël regarde nerveusement les efforts internationaux pour rétablir un accord avec l’Iran sur son programme nucléaire. Israël affirme qu’un nouvel accord, qui allégerait vraisemblablement les sanctions financières contre l’Iran, risque de renforcer davantage Téhéran et ses mandataires, y compris le Hezbollah et le Jihad islamique palestinien, avec lesquels Tsahal a mené une bataille de trois jours ce mois-ci qui a tué 45 personnes à Gaza.

Après une percée dans les pourparlers à Vienne cette semaine, les négociateurs sont retournés dans leurs capitales pour examiner ce que l’Europe a appelé sa proposition “finale” pour sauver l’accord sur le nucléaire. Washington, malgré les objections d’Israël, a exprimé son soutien au texte, mais Téhéran a cherché à tempérer les attentes.

Pour les Israéliens et les Libanais qui vivent le long de cette frontière vallonnée, parfois à quelques mètres les uns des autres, le risque de guerre est omniprésent. Dans de nombreuses communautés israéliennes, il est facile d’entendre l’appel à la prière des mosquées libanaises et les pétards des fêtes d’anniversaire libanaises.

“Ce sont nos voisins. Juste là, ce sont des voitures libanaises », a déclaré Silka Schreiber, pointant du doigt des véhicules traversant la vallée à 800 mètres de l’épicerie de Metula, une ville israélienne de moins de 2 000 habitants délimitée des deux côtés par la barrière de la Ligne bleue.

Mais la proximité ne rend pas l’éruption actuelle moins dangereuse pour ceux qui vivent dans la ligne de feu. Une guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah a duré 34 jours, tuant plus de 1 000 personnes au Liban et des dizaines d’Israéliens. Osnat Ben Nun, 55 ans, était enceinte pendant la période tendue qui a précédé le conflit et se souvient des explosions antiaériennes comme des feux d’artifice dans le ciel nocturne. Maintenant, son enfant est un soldat israélien.

“Mon fils est dans l’armée”, a déclaré Ben Nun, un travailleur social. “C’est différent. J’ai très peur.

L’armée israélienne soutient que le Hezbollah renforce sa présence le long de la Ligne bleue en violation des accords internationaux. Une ouverture dans la remorque blanche, qui a à peu près la taille d’un conteneur d’expédition, et des fenêtres dans la tour donnent directement sur Israël.

Israël a demandé à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), l’organe chargé de surveiller la frontière, d’intervenir, mais il affirme avoir les mains liées.

Un porte-parole de la FINUL a déclaré qu’il était au courant des 22 postes récemment apparus, mais qu’il n’a pas pu se rendre sur place car le gouvernement libanais les a déclarés propriété privée. Elle n’a pas non plus détecté d’activités sur les sites interdits par les accords de cessez-le-feu entre les deux pays.

“La FINUL n’a observé aucune personne armée non autorisée sur les lieux ni trouvé de base pour signaler une violation de [cease-fire agreements]», a déclaré le porte-parole Andrea Tenenti. « De notre côté, la FINUL reste vigilante et continue de surveiller de près tous ces sites et la Ligne bleue. »

Des observateurs israéliens disent avoir vu des hommes dans l’avant-poste prendre des photos de son équipement et de son personnel. La bannière d’un groupe écologiste flotte au-dessus des structures, “Vert sans frontières”, qui, selon Israël, est une organisation de façade.

“Ils ne brandissent peut-être pas de cartes disant” Nous sommes le Hezbollah “, mais ce ne sont pas des observateurs d’oiseaux”, a déclaré le haut responsable.