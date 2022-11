Les tensions des conservateurs à propos de la déclaration d’automne éclatent alors que le Royaume-Uni se dirige vers la récession

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Royaume-Uni se dirige vers ce qui pourrait être la plus longue récession sur des chiffres records confirmés alors que les tensions conservatrices sur la déclaration d’automne de la semaine prochaine ont éclaté en public.

Le chancelier Jeremy Hunt a préparé le public à des hausses d’impôts et à des réductions des dépenses publiques alors qu’il mettait en garde contre des décisions “qui larmoyant les yeux” à venir, après que l’Office for National Statistics a annoncé que l’économie britannique s’était contractée au dernier trimestre.

Mais il a également frappé son prédécesseur, après que Kwasi Kwarteng ait affirmé que les 44 jours désastreux de Liz Truss au pouvoir n’étaient pas à blâmer pour les difficultés économiques du Royaume-Uni.

La dispute est survenue alors qu’une nouvelle enquête choc a montré que les conseils de toute l’Angleterre s’attendaient à faire des coupes importantes dans les lignes de bus, les bibliothèques et même les lampadaires au milieu d’une nouvelle vague d’austérité.

La Banque d’Angleterre prévoit que d’ici la fin de l’année, la Grande-Bretagne sera dans une récession qui pourrait durer jusqu’au milieu de 2024.

Préparant le terrain pour l’annonce de la semaine prochaine, M. Hunt a déclaré qu’il devait “maîtriser l’inflation, équilibrer les comptes et faire baisser la dette – il n’y a pas d’autre moyen”.

Il a souligné l’effet des facteurs internationaux, affirmant que le Royaume-Uni n’était pas à l’abri des défis mondiaux posés par la guerre de Poutine en Ukraine.

Mais il s’en est pris à M. Kwarteng, disant que lorsqu’il « a produit une déclaration budgétaire qui ne montrait pas comment nous allions réduire nos dettes à moyen terme, les marchés ont très mal réagi. Nous avons donc appris qu’il est impossible de financer des dépenses ou des emprunts sans montrer comment vous allez les payer. Et c’est ce que je ferai.

Alors que les tensions entre les différents camps augmentaient, l’ancien ministre John Redwood, qui a été évoqué plus tôt cette année comme possible chancelier sous Mme Truss, a publiquement accusé le Trésor de M. Hunt d’avoir entraîné le Royaume-Uni dans un ralentissement et de ne pas avoir écouté ceux qui “qui les veulent”. pour lutter contre la récession ».

Il a ajouté: «Les briefings du Trésor disent qu’ils doivent nous assommer avec plus de taxes pour réduire la demande. Pendant ce temps, dans le monde réel, nous nous inquiétons de l’approche de la récession. Pourquoi le Trésor conduit-il en regardant dans le rétroviseur au lieu de voir qu’il nous dirige vers une récession ? »

La secrétaire au Travail et aux Pensions de Mme Truss, Chloe Smith, a quant à elle exhorté le nouveau gouvernement à s’en tenir au travail qu’elle avait commencé dans son département.

Elle a dit PolitiqueAccueil podcast The Rundown que le “principe clair” devait être de savoir comment protéger les plus vulnérables.

«C’est certainement celui que j’appliquais, et… c’est celui dont je suis heureux que Mel (Stride, son successeur) et Rishi aient également parlé et souligné. C’est vraiment important.

Elle a ajouté: “Je ne peux pas anticiper ce qu’ils décideront, évidemment, mais je pense qu’il est juste qu’ils essaient de combiner ce principe de soutien aux plus vulnérables avec la viabilité budgétaire et la stabilité des finances publiques qui vont nécessaires pour créer une économie forte qui perdure et soutient tout le monde.

Un ancien ministre conservateur a déclaré L’indépendant sarcastiquement qu’il était content que les hauts conservateurs se battent à nouveau « parce que cela a toujours si bien fonctionné dans le passé ».

L’enquête auprès des conseils a révélé qu’un seul sur cinq (22%) est convaincu d’éviter l’insolvabilité l’année prochaine s’il n’y a pas de soutien supplémentaire dans la déclaration d’automne.

Le réseau des conseils de comté (CCN) a constaté que 72% ont déclaré qu’ils seraient probablement contraints de restreindre l’admissibilité aux services de protection sociale pour adultes en raison de déficits budgétaires.

Trois sur quatre (75 pour cent) ont déclaré qu’ils réduiraient probablement une partie ou la totalité des subventions aux lignes d’autobus, deux sur trois (63 pour cent) ont déclaré qu’ils éteindraient probablement certains lampadaires et plus de la moitié (56 pour cent) réduiraient probablement le nombre de bibliothèques.

Le conseiller Sam Corcoran, vice-président travailliste du CCN, a averti: “Si le chancelier n’épargne pas les conseils de nouvelles coupes et ne fournit pas plus de financement aux autorités locales, tout est sur la table pour déterminer quels services vitaux couper.”

Les chiffres officiels montrent que le produit intérieur brut (PIB) a diminué de 0,2 % entre juillet et septembre, contre une croissance de 0,2 % au cours des trois mois précédents.

L’Office des statistiques nationales a déclaré que le PIB avait fortement chuté en septembre, de 0,6%, en partie à cause du ralentissement de l’activité pour les funérailles de la reine.

La chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré que les chiffres d’aujourd’hui étaient “une autre page d’échec dans le bilan des conservateurs en matière de croissance”.

Elle a déclaré: “L’exposition unique de la Grande-Bretagne aux chocs économiques est due à une décennie de croissance faible, de faible productivité, de sous-investissement et de creusement des inégalités dirigée par les conservateurs.”

La Banque d’Angleterre a averti que le Royaume-Uni pourrait se diriger vers la plus longue récession jamais enregistrée, mais cela ne se produirait que s’il augmentait les taux d’intérêt à environ 5,2% – ce qu’il ne s’attend pas à devoir faire.

Le TUC a déclaré que le gouvernement devait utiliser la déclaration d’automne pour éviter des coupes sombres et protéger les salaires et les services publics, arguant que le mieux était d’assurer une reprise.

La patronne du TUC, Frances O’Grady, a déclaré : « Sunak et Hunt ne doivent pas répéter les erreurs de Cameron et Osborne. Les coupes conservatrices au cours des 12 dernières années ont signifié la reprise la plus lente depuis un siècle. »

Mme Revees a ajouté: “Nous sommes déjà prêts à être près du bas des classements mondiaux en matière de croissance, mais tout ce que les conservateurs proposent encore une fois, c’est l’austérité.”

S’adressant aux diffuseurs, M. Hunt a déclaré que les récessions dans le monde étaient “principalement, mais pas entièrement” dues à une flambée des prix mondiaux de l’énergie.

La chancelière a déclaré que le gouvernement devait montrer qu’il avait un plan pour rendre la récession probable “moins profonde et plus rapide” et “donner aux familles l’espoir que nous passerons de l’autre côté avec les plus vulnérables protégés”.