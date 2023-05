Les tensions dans le comté fortement GOP du Tennessee après la prise de contrôle par les conservateurs reflètent une bataille plus large sur les élections

GALLATIN, Tenn. (AP) – Peu de temps après avoir prêté serment l’automne dernier, la nouvelle majorité de la Commission du comté de Sumner dans le Tennessee a agi pour mettre à jour l’un de ses documents officiels. La nouvelle version indiquait que les opérations du comté seraient non seulement ordonnées et efficaces, mais « refléteraient surtout les valeurs judéo-chrétiennes inhérentes à la fondation de la nation ».

Ce fut un moment important pour les 14 commissaires qui avaient fait campagne sous la bannière des républicains constitutionnels du comté de Sumner. Le groupe avait mené une guerre politique contre ses compatriotes républicains dans cette région à croissance rapide au nord de Nashville lors d’une primaire amère quelques mois auparavant.

Depuis qu’elle a pris le contrôle, cette majorité a interrompu les plans d’un nouveau bâtiment, rejeté les subventions fédérales et cherché à donner une propriété historique, des actions qui, selon elle, étaient conformes à son engagement en matière de responsabilité financière. Le groupe a également été impliqué dans une querelle croissante avec la commission électorale du comté.

Les premiers mouvements ont été applaudis par leurs partisans, mais certains républicains et membres de la communauté affirment que les commissaires opèrent en dehors des normes politiques, invitant à des poursuites et mettant en péril les élections et autres opérations du comté.

« Ce qui s’est passé ici, c’est le groupe républicain conservateur constitutionnel du comté de Sumner, ils ne croient pas au gouvernement », a déclaré Baker Ring, un républicain qui en est à son quatrième mandat à la commission du comté et n’est pas aligné sur la nouvelle majorité. « Ils sont opposés au gouvernement. Mais maintenant, ils sont le gouvernement.

Les tensions sont similaires à celles qui se déroulent dans les communautés à travers les États-Unis où des groupes conservateurs ont présenté des candidats aux postes locaux ces dernières années et ont parfois remporté des majorités, bouleversant le fonctionnement des gouvernements locaux.

Bien que leur succès à remporter un poste ait varié, les conséquences lorsqu’ils le font deviennent apparentes dans des endroits tels que le comté de Sumner, où ils peuvent exercer un pouvoir – comme l’autorité budgétaire – qui pourrait avoir des implications sur la manière dont les élections sont organisées.

« Si nous ne le finançons pas, vous ne pouvez pas le faire », a déclaré un commissaire de comté, Jeremy Mansfield, à l’administrateur électoral et président de la commission électorale lors d’une réunion controversée l’automne dernier.

Dans le comté de Sumner, une augmentation de 22 % de la population entre 2010 et 2020 a entraîné un besoin accru de services gouvernementaux, y compris des écoles et des enseignants, tout en offrant au groupe local des républicains constitutionnels l’occasion de prendre le pouvoir.

Huit commissaires républicains ont été battus lors de la primaire de mai 2022 par des challengers alignés sur les républicains constitutionnels. Cela a ouvert la voie au groupe pour former la majorité après une élection générale en août au cours de laquelle moins de 15% des électeurs inscrits ont voté. Deux augmentations de la taxe foncière approuvées par la commission du comté au cours de la dernière décennie ont été un problème clé qui a contribué à alimenter la montée du groupe.

Lorsque l’administrateur électoral du comté s’est présenté devant la commission l’automne dernier pour demander de l’argent pour payer les travailleurs électoraux pour les élections de mi-mandat de novembre, les commissaires ont refusé et ont souligné l’argent qu’elle avait encore à la banque.

L’administratrice des élections, Lori Atchley, a continué de demander, avertissant la commission qu’elle fonctionne en déficit parce que les travailleurs devaient être payés.

C’est lors de cette réunion que Mansfield, dans son deuxième mandat à la commission et membre influent du groupe des républicains constitutionnels, a déclaré que deux semaines de vote anticipé, comme l’exige la loi de l’État, « semblent tout simplement excessifs pour ce comté ». Lorsqu’un collègue commissaire a déclaré que le comté ajouterait bientôt des centres de vote – des bureaux de vote où n’importe qui dans le comté peut voter – Mansfield a répondu: « Eh bien, nous pouvons toujours changer cela aussi. »

Que le comté utilise des centres de vote ou ait plusieurs lieux de vote anticipé relève de l’autorité des cinq membres nommés par l’État de la commission électorale du comté, qui embauche l’administrateur local des élections. Mais les commissaires de comté contrôlent le financement et les conservateurs nouvellement élus affirment que le budget électoral du comté est supérieur à celui de comtés comparables et que les centres de vote sont difficiles à justifier sans preuve qu’ils augmenteront la participation.

Le bureau électoral cherche également de l’argent pour achever son déménagement dans un bâtiment plus grand. Cette décision est au centre d’un autre différend, certains des nouveaux commissaires de comté affirmant qu’elle n’était pas correctement autorisée.

En mars, les commissaires de comté ont voté pour obliger le service électoral à quitter le bâtiment. La commission électorale a répondu en intentant une action en justice contre le comté, arguant que le différend et le mouvement forcé « menacent l’intégrité des élections de 2024 avant qu’un seul vote n’ait été exprimé ».

Mansfield a déclaré qu’il ne décrirait pas les élections aux États-Unis comme sûres ou dignes de confiance et il pense que l’administrateur local des élections a contribué à une érosion de la confiance dans la communauté. Entre autres choses, il a souligné une récente citation pour délit délivrée à Atchley au sujet d’un différend sur la propriété privée sans rapport avec son travail.

« Les élections devraient être une question d’intégrité et de confiance », a-t-il déclaré.

Atchley a renvoyé des questions sur le procès à l’avocat de la commission électorale et n’a pas répondu à un message demandant un commentaire sur la citation et la critique de Mansfield. Tom Lee, l’avocat de la commission électorale, a déclaré que les membres considéraient la citation comme une « affaire privée ».

Aucun problème électoral à grande échelle n’a été signalé dans le comté.

Les membres du groupe des républicains constitutionnels ont déclaré que le département des élections n’était pas traité différemment des autres départements du comté lorsqu’on leur a demandé de justifier leurs demandes budgétaires.

« Les gens veulent un petit gouvernement et un gouvernement en qui ils peuvent avoir confiance », a déclaré Mansfield.

Élu pour son premier mandat l’an dernier, le commissaire du comté Wes Wynne est républicain mais ne fait pas partie de la nouvelle majorité. Il a dit qu’il ne comprenait pas pourquoi il y avait tant d’animosité entre la commission du comté et les responsables électoraux. Il a proposé une motion qui présentait un compromis sur l’utilisation du plus grand bâtiment, mais a déclaré qu’elle avait été ignorée.

« Jusqu’à présent, notre commission a fait un travail fabuleux en broyant chaque hache qu’elle peut trouver contre des personnes qu’elle n’aime pas », a-t-il déclaré.

___

L’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées pour améliorer sa couverture explicative des élections et de la démocratie. En savoir plus sur l’initiative démocratique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Christina A. Cassidy, Associated Press