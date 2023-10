Les tensions dans la salle d’audience s’intensifient alors que le procès Trump démarre

L’ancien président Donald Trump a attaqué un juge et un procureur lors d’une journée d’audience dramatique alors qu’il assistait à l’ouverture d’un procès pour fraude qui pourrait menacer son empire commercial.

En entrant dans la pièce lundi, vêtu d’un costume bleu, M. Trump regardait devant lui en passant devant le procureur qui avait porté l’affaire.

La procureure générale de l’État, Letitia James, assise au premier rang, a détourné le regard et regardé devant elle.

Leurs chemins ne se sont pas croisés pendant le reste des déclarations liminaires alors que les deux parties ont exposé leurs arguments.

M. Trump, la Trump Organization, plusieurs dirigeants et deux de ses enfants – Donald Jr et Eric – sont les accusés dans le procès civil devant la Cour supérieure de New York.

Ils sont accusés de fraude, de falsification de registres commerciaux, de publication de faux états financiers et de complot.

Alors que le procès commençait, l’ancien président jetait parfois un coup d’œil en direction du juge Arthur Engoron alors qu’il s’adressait au tribunal.

Quelques instants auparavant, dans une tirade devant le tribunal qui a fait écho dans toute la chambre, il avait qualifié le juge d’« arbitre voyou ».

Mme James n’a pas non plus été épargnée dans ses remarques aux journalistes en haut des marches de la salle d’audience.

« C’est une arnaque, c’est une imposture. Juste pour que vous le sachiez, mes états financiers sont phénoménaux », a ajouté M. Trump. « Il n’y a pas eu de crime, le crime était contre moi. »

Face aux attaques personnelles de l’ancien président, les observateurs s’attendaient à une atmosphère tendue dans l’enceinte exiguë du tribunal. Mais les trois personnages clés du drame juridique ont eu peu d’interactions.

Pendant que les procureurs présentaient leur dossier, M. Trump restait pour la plupart assis et regardait droit devant lui, chuchotant parfois à son équipe juridique.

Mme James a gardé les yeux rivés sur l’avocat dévoilant une présentation visuelle qui accompagnait les déclarations liminaires de son équipe.

La procédure a commencé avec son équipe accusant M. Trump et ses coaccusés d’avoir commis une fraude intentionnelle et persistante.

La semaine dernière, le juge Engoron s’est prononcé contre M. Trump dans une des revendications centrales du procès, estimant qu’il avait surévalué ses propriétés de plusieurs centaines de millions de dollars afin d’obtenir des prêts bancaires avantageux.

Les avocats de M. Trump sont intervenus peu après, attaquant les arguments du procureur général de New York. Alina Habba a déclaré que l’objectif de Mme James en tant que procureure générale était « d’aller travailler, d’avoir Trump et de rentrer chez elle ».

Elle a affirmé que M. Trump n’avait pas gonflé la valeur de ses actifs, y compris son complexe de Mar-a-Lago en Floride.

L’immobilier était malléable, a-t-elle dit, et ses propriétés étaient des « Mona Lisa » – Mar-a-Lago se vendrait pour au moins un milliard de dollars, a-t-elle soutenu.

Mais avant le déjeuner, les débats sont devenus de plus en plus difficiles.

L’avocat de M. Trump, Chris Kise, a discuté avec le juge Engoron sur des questions telles que la question de savoir si l’opinion d’un expert comptait comme témoignage.

Et les attaques de Mme Habba contre Mme James ont suscité la colère du juge Engoron. Le juge a déclaré qu’il avait déjà rejeté les allégations selon lesquelles la poursuite était politiquement motivée.

L’après-midi au tribunal s’est avéré plus calme, l’ancien comptable de Trump, Donald Bender, étant le premier témoin appelé par le bureau du procureur général.

M. Bender a déclaré qu’il avait travaillé sur les déclarations de revenus de Trump et réalisé des travaux comptables pour les sociétés de M. Trump.

Il a témoigné lors d’un procès pénal contre la Trump Organization à Manhattan l’année dernière, affirmant que l’entreprise cherchait à échapper aux impôts sur les bonus et autres avantages de luxe.

Son témoignage de deux heures lundi – largement axé sur des questions techniques concernant son travail pour la Trump Organization – a clôturé la première journée du procès qui a duré trois mois.

L’affaire sera tranchée par le juge Engoron, et non par un jury.

Aucun des accusés ne risquera une peine de prison s’il est reconnu coupable, car il s’agit d’une affaire civile et non pénale.

Mme James demande 250 millions de dollars (207 millions de livres sterling) et des sanctions qui pourraient empêcher les Trump de faire des affaires dans l’État de New York.

Il est même possible que M. Trump perde certaines des propriétés qui font désormais partie intégrante de sa marque.

Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés.