Les tensions « commencent à monter » à Gaza alors que les craintes d’un nouveau conflit avec Israël augmentent

GAZA CITY — Alors que les Palestiniens de Cisjordanie voisine ont connu leur année la plus meurtrière depuis des décennies, la bande de Gaza a connu un été rare et calme. Raed Asad espérait pouvoir enfin obtenir un permis pour travailler dans une ferme ou sur un chantier de construction israélien. Mais fin août, Israël a suspendu l’octroi de nouveaux permis de travail, accusant le Hamas, le groupe militant islamiste qui gouverne ce territoire sous blocus, d’être à l’origine des attaques terroristes en Cisjordanie. Le Hamas et Israël ont échangé des menaces familières. Dans la dernière oscillation de Gaza entre le calme et le chaos, Assad a vu sa chance s’évanouir.

« Obtenir [a work permit] C’était ma seule lueur d’espoir », a déclaré récemment Asad, 30 ans, alors qu’il nettoyait les feuilles mortes d’un verger pour quelques shekels. Ce père de trois enfants au chômage est diplômé en administration médicale mais n’a trouvé du travail que dans les champs.

Les craintes d’une nouvelle escalade militaire ont continué de croître ce mois-ci. Le 4 septembre, après que les agents frontaliers israéliens ont découvert ce qu’ils ont dit être une cache de matières explosives introduites clandestinement dans le pays dans une cargaison de jeans, les autorités ont interrompu toutes les exportations en provenance de Gaza.

Aucune des deux parties ne souhaite revenir à une confrontation militaire totale, ont déclaré les experts en sécurité, mais les deux parties doivent faire preuve de détermination pour apaiser les partisans de la ligne dure. À Gaza, la prochaine guerre ne semble jamais loin.

Le Hamas a récemment mis ses forces en état d’alerte, arrêtant les voitures près de la frontière pour rechercher des infiltrés israéliens. Le groupe a organisé des exercices sur le terrain la semaine dernière avec le Jihad islamique et d’autres factions armées, menant des exercices de tir de roquettes, d’enlèvement de soldats et de « prise d’assaut des colonies », selon les médias locaux de Gaza.

Dans le changement le plus meurtrier, le Hamas a également permis – selon certains analystes, orchestré – la reprise des manifestations de vendredi à la frontière orientale de Gaza, où de jeunes manifestants ont affronté des soldats israéliens. Le 13 septembre, cinq Palestiniens ont été tués lorsqu’ils ont tenté de faire exploser un explosif contre la barrière.

Par la suite, Israël a interdit indéfiniment aux travailleurs titulaires d’un permis d’entrer dans le pays.

« C’est calme, mais ça commence à bouillir », a déclaré Basem Naim, chef du département des relations politiques et internationales du Hamas, dans une interview au Washington Post. « Il y a beaucoup de pression sous l’eau. »

Depuis des mois, la Cisjordanie est au centre du conflit. Plus de 175 Palestiniens ont été tués depuis janvier, la plupart lors de raids militaires israéliens ciblant une nouvelle génération de militants ; au moins 29 Israéliens ont été tués dans des fusillades, des attaques au couteau, des voitures-béliers et d’autres attaques perpétrées par des Palestiniens en Cisjordanie et en Israël.

En juin, les soldats israéliens ont lancé une incursion de deux jours à Jénine, la plus grande opération militaire en Cisjordanie occupée depuis des décennies. Au moins cinq Palestiniens ont été tués mardi lors de raids à Jénine et Jéricho, qui comprenaient une frappe aérienne de drone.

Les deux millions d’habitants de Gaza, quant à eux, jouissent d’un calme relatif, permettant au Hamas et à Israël d’entretenir tranquillement une paix économique officieuse basée sur les permis de travail et les échanges commerciaux, destinée à maintenir les tensions sous contrôle.

Mais en août, Israël a directement imputé au Hamas une série d’attaques contre des colons israéliens en Cisjordanie, notamment la fusillade mortelle d’un père et de son fils à Huwara et d’une femme conduisant près d’Hébron.

Fait rare, le Hamas est allé au-delà de l’expression d’un soutien général aux attaques et a revendiqué les tireurs de Huwara et d’Hébron comme membres de sa branche armée, les Brigades Qassam.

« C’est un honneur pour nous de soutenir la résistance en Cisjordanie, à Jérusalem, où que ce soit », a déclaré Naim au Post, mais il n’a pas souhaité donner plus de détails sur le rôle du groupe dans la montée du militantisme en Cisjordanie.

Le cabinet de sécurité israélien a voté en août pour donner au Premier ministre Benjamin Netanyahu le pouvoir « d’attaquer les terroristes et ceux qui les envoient », une mesure largement interprétée comme une menace d’assassinat contre les dirigeants du Hamas.

Plus tard ce mois-là, les jeunes Gazaouis ont été autorisés à se rassembler à la frontière orientale, faisant écho aux violentes manifestations de la « Marche du retour » de 2018 et 2019, lorsque les forces israéliennes ont tué plus de 190 Palestiniens et en ont blessé des milliers.

Des dizaines de personnes ont été blessées lors des manifestations de ces dernières semaines. Lors d’un rassemblement vendredi, un groupe d’une centaine d’hommes a été empêché de s’approcher de la clôture par des agents de sécurité du Hamas. À d’autres occasions, des centaines de personnes ont été autorisées à s’approcher, lançant parfois des engins explosifs.

Les experts estiment qu’un retour à grande échelle des manifestations est peu probable. La dernière vague a créé des centaines d’amputés, souvent vus mendiant aux carrefours de Gaza.

« Il n’y a aucun soutien aux manifestations dans le public », a déclaré Mkaimer Abu Sada, professeur de sciences politiques à l’université Al-Azhar de la ville de Gaza. « Mais c’est une autre façon pour le Hamas de tirer les ficelles d’Israël et de lui dire : « N’allez pas trop loin. » »

À Gaza, le Hamas est critiqué par certains militants pour sa coopération avec Israël et « son échange de tranquillité contre du travail », a déclaré Abou Sada.

Le Hamas a été critiqué en mai pour ne pas être venu en aide à sa faction rivale, le Jihad islamique, alors que les frappes aériennes israéliennes ont décimé ses dirigeants militaires – dans le cadre d’un échange de tirs de courte durée qui a tué 33 personnes à Gaza et deux personnes en Israël.

« Les gens ne comprennent pas toujours votre choix de ne pas répondre », a déclaré Naim. « Le Hamas essaie d’éviter une escalade. Beaucoup de nos fils et filles seraient tués.

Le Jihad islamique est resté discret à Gaza depuis les frappes.

« Ce n’est pas seulement qu’ils ont perdu leurs commandants, mais ils savent maintenant qu’ils ne peuvent pas compter sur l’aide du Hamas », a déclaré Abou Sada. « Cela pourrait changer leur calcul sur le moment et la manière d’agir. »

Naim a accusé Israël d’avoir attisé les tensions et d’avoir étranglé l’économie de Gaza avec des restrictions qui équivalaient à « une catastrophe ». Gaza exporte pour plus de 130 millions de dollars de vêtements, de poisson, de produits et d’autres biens par an, ont indiqué des responsables.

« Vous ne pouvez pas avoir une « paix économique » et interdire toutes les exportations », a-t-il déclaré.

Awni Abu Hasira avait déjà acheté plus de 2 000 livres de crevettes, de crabes et de poissons pêchés par les pêcheurs de Gaza lorsqu’il a appris qu’Israël avait arrêté ses exportations. Son magasin près du front de mer, habituellement rempli d’hommes chargeant des glacières dans des camions à destination de la Cisjordanie, était vide.

« Si cela dure plus d’une semaine, je pourrais me retrouver en faillite », a déclaré Abu Hasira.

Israël a autorisé certains camions à traverser après six jours, dont un chargé du poisson d’Abu Hasira.

D’autres Gazaouis ont ressenti des difficultés lorsqu’ils ont demandé un permis de travail en Israël, où ils peuvent gagner le double de ce qu’ils gagnent ici. L’année dernière, le gouvernement israélien a annoncé qu’il augmenterait le nombre de permis accordés aux Gazaouis, actuellement à 18 500.

Mais en août, la chaîne publique israélienne a rapporté que les responsables avaient changé d’avis, citant le soutien du Hamas aux attaques en Cisjordanie. Le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) de l’armée israélienne, l’unité responsable de l’administration des permis, a confirmé que l’augmentation prévue à 20 000 était suspendue.

« L’augmentation des quotas dépend de la stabilité sécuritaire à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la bande de Gaza », a déclaré le COGAT dans une réponse écrite au Post.

Les discussions d’Assad sur les réseaux sociaux se sont illuminées à cette nouvelle. « Nous ne parlons que des permis », a-t-il déclaré.

Les travailleurs se démènent désormais pour trouver d’autres options. Une émeute a éclaté la semaine dernière au bureau des visas de travail turcs alors que les agents de sécurité luttaient pour empêcher les candidats d’envahir le bâtiment.

Un matin récent, un jeune de 24 ans y attendait et travaillait sur des chantiers de construction pour 5 à 8 dollars par jour. Salem, qui n’a donné son prénom que par crainte de représailles de la part des autorités de Gaza, a passé des heures à vérifier son passeport, ses relevés bancaires et les frais de dossier de 180 dollars, pour finalement apprendre qu’il n’était pas éligible.