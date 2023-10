Les tensions bouillonnent alors que la Chine mène un blocus maritime après la « manœuvre la plus dangereuse » | Monde | Nouvelles

Un autre bateau des garde-côtes philippins a été bloqué et encerclé par des navires appartenant aux garde-côtes et à la milice de Pékin.

Même si Washington ne revendique aucun territoire ou eau de la région, il effectue des patrouilles dans la mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taiwan pour contrôler les actions agressives de la Chine, empêcher une escalade de la violence et protéger le droit de transit dans la région. , clé des échanges mondiaux.

La confrontation a duré environ huit heures et s’est déroulée près du Second Thomas Shoal, l’une des zones de la mer de Chine méridionale sur lesquelles la Chine et les Philippines ont revendiqué la Chine et les Philippines.

S’exprimant à propos de l’incident, le porte-parole des garde-côtes philippins, le commodore Jay Tarriela, a déclaré : « Nous condamnons le comportement du navire des garde-côtes chinois.

« Ils ont violé le droit international, notamment les règles relatives aux collisions. »