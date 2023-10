Les tensions au Moyen-Orient pèsent sur les marchés financiers ; Nokia va supprimer 14 000 emplois

Mauvaises nouvelles ce matin dans le secteur des télécommunications : Nokia prévoit de supprimer jusqu’à 14 000 emplois

L’équipementier finlandais d’équipements de télécommunications réduit ses effectifs dans le cadre d’une nouvelle campagne de réduction des coûts, suite à une baisse de ses ventes.

Cette campagne réduira ses effectifs de 86 000 aujourd’hui à entre 72 000 et 77 000, comme Nokia vise à réduire ses coûts jusqu’à 1,2 milliard d’euros sur trois ans.

La nouvelle arrive alors que Nokia a également annoncé que les ventes ont chuté de 20% au dernier trimestrequ’il attribue à « l’incertitude macroéconomique et à la hausse des taux d’intérêt » qui pèsent sur les dépenses des opérateurs mobiles.

celui de Nokia Président et CEO Pekka Lundmark dit:

« Nous continuons de croire à l’attractivité de nos marchés à moyen et long termes. Les révolutions du cloud computing et de l’IA ne se matérialiseront pas sans des investissements importants dans des réseaux dotés de capacités considérablement améliorées.

Cependant, même si le moment de la reprise du marché est incertain, nous ne restons pas immobiles et prenons des mesures décisives à trois niveaux : stratégique, opérationnel et en termes de coûts.

Premièrement, nous accélérons l’exécution de notre stratégie en donnant aux groupes d’affaires plus d’autonomie opérationnelle. Deuxièmement, nous rationalisons notre modèle opérationnel en intégrant les équipes commerciales dans les groupes commerciaux et troisièmement, nous réinitialisons notre base de coûts pour protéger la rentabilité. Je pense que ces actions nous rendront plus forts et apporteront une valeur significative à nos actionnaires.