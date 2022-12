Les tensions au Kosovo montent en flèche, de nouveaux barrages routiers se dressent

MITROVICA, Kosovo –

Les Serbes ont érigé mardi d’autres barrages routiers dans le nord du Kosovo et ont défié les demandes internationales de supprimer ceux placés plus tôt, un jour après que la Serbie a placé ses troupes près de la frontière à un niveau élevé de préparation au combat.

Les nouvelles barrières, constituées de camions lourdement chargés, ont été érigées du jour au lendemain à Mitrovica, une ville du nord du Kosovo divisée entre les Serbes du Kosovo et les Albanais de souche, qui représentent la majorité au Kosovo dans son ensemble.

C’était la première fois depuis le début de la récente crise que les Serbes bloquaient les rues de l’une des principales villes. Jusqu’à présent, des barricades avaient été érigées sur les routes menant à la frontière entre le Kosovo et la Serbie.

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré avoir ordonné l’état d’alerte le plus élevé de l’armée pour “protéger notre peuple (au Kosovo) et préserver la Serbie”.

Il a affirmé que Pristina se préparait à “attaquer” les Serbes du Kosovo dans le nord du pays et à supprimer par la force plusieurs des barrages routiers que les Serbes ont commencé à ériger il y a 18 jours pour protester contre l’arrestation d’un ancien policier serbe du Kosovo.

Mardi, Vucic s’est adressé aux journalistes avec le patriarche serbe Porfirije, qui s’est vu interdire lundi par les autorités kosovares d’entrer au Kosovo et de visiter une église serbe médiévale là-bas avant le Noël orthodoxe serbe, célébré le 7 janvier.

À sa manière habituelle, Vucic a fustigé l’Occident et les autorités ethniques albanaises du Kosovo de comploter ensemble pour “déclencher des troubles et tuer les Serbes” qui tiennent les barricades.

“Leur objectif est d’expulser la Serbie du Kosovo (…) avec l’aide de leurs agents à Belgrade”, a-t-il déclaré, faisant apparemment référence aux rares médias d’opposition et indépendants, qui critiquent sa gestion de la crise du Kosovo et son attitude de plus en plus autocratique Stratégies.

Néanmoins, il a déclaré qu’il négociait actuellement avec des médiateurs de l’Union européenne et des États-Unis “sur la préservation de la paix et la recherche d’une solution de compromis” à la crise actuelle.

Le Premier ministre serbe, Ana Brnabic, a refusé mardi de commenter les allégations selon lesquelles la Serbie aurait envoyé au Kosovo un certain nombre d’hommes armés qui tiennent probablement les barricades.

“Je ne discuterai pas de cela avec vous”, a-t-elle déclaré lorsqu’un journaliste lui a demandé si elle savait si “les forces armées serbes” étaient actuellement présentes au Kosovo.

Des responsables kosovars ont accusé Vucic d’utiliser les médias d’État serbes pour semer le trouble et déclencher des incidents qui pourraient servir de prétexte à une intervention armée dans l’ancienne province serbe.

Petar Petkovic, un responsable du gouvernement serbe chargé des contacts avec les Serbes du Kosovo, a déclaré à la télévision d’État serbe RTS que la préparation au combat des troupes serbes avait été introduite parce que le Kosovo avait fait la même chose.

Il a affirmé que des unités kosovares lourdement armées voulaient attaquer les Serbes du Kosovo, y compris “des femmes, des personnes âgées, des enfants, des hommes. Notre peuple qui, sur les barricades, ne fait que défendre le droit de vivre”.

Le Kosovo a demandé aux soldats de la paix dirigés par l’OTAN qui y sont stationnés de retirer les barrières et a laissé entendre que les forces de Pristina le feraient si la force de la KFOR ne réagissait pas. Environ 4 000 casques bleus dirigés par l’OTAN sont stationnés au Kosovo depuis la guerre de 1999, qui s’est terminée par la perte de contrôle du territoire par Belgrade.

Toute intervention armée serbe au Kosovo entraînerait probablement un affrontement avec les forces de l’OTAN et signifierait une escalade majeure des tensions dans les Balkans, qui sont encore sous le choc de l’éclatement sanglant de la Yougoslavie dans les années 1990.

Les tensions entre le Kosovo, qui a déclaré son indépendance après une guerre en 2008, et la Serbie ont atteint leur apogée au cours du mois dernier. Les tentatives occidentales pour parvenir à un règlement négocié ont échoué, la Serbie refusant de reconnaître le statut d’État du Kosovo.

La KFOR et l’UE ont toutes deux demandé à Pristina et à Belgrade de faire preuve de retenue et d’éviter les provocations.

Le Kosovo reste un point chaud potentiel dans les Balkans des années après la guerre du Kosovo de 1998-99 qui s’est terminée par une intervention de l’OTAN qui a poussé les troupes serbes hors de l’ancienne province serbe.