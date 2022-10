Les tensions américano-chinoises pourraient “dynamiser” l’innovation chinoise (JPMorgan)

Un employé travaille sur la chaîne de production de tranches de semi-conducteurs dans une usine du Jiangsu Azure Corporation Cuoda Group. La Chine a intensifié ses investissements dans son industrie des puces dans le but d’être autonome dans la technologie cruciale nécessaire aux véhicules électriques, aux smartphones et plus encore.

VCG | Groupe Visuel Chine | Getty Images