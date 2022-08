Les tensions américano-chinoises n’aident pas Biden dans la lutte contre l’inflation, selon un économiste

“Nous réduisons le déficit pour lutter contre l’inflation en faisant en sorte que les riches et les grandes entreprises commencent enfin à payer une partie de leur juste part”, a déclaré Biden avant de signer le projet de loi.

Plus tôt cette semaine, Biden a promulgué la loi sur la réduction de l’inflation. Il comprend une hausse de l’impôt sur les sociétés qui, selon les analystes, “ne nuira pas à la plupart des entreprises américaines”, malgré la forte opposition des groupes de défense des entreprises.

Sachs, professeur à l’Université de Columbia et président du Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies, a déclaré que l’administration Biden n’aurait pas dû maintenir les tarifs de l’ère Trump sur la Chine.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine n’aident pas les efforts du président Joe Biden pour contrôler l’inflation, a déclaré l’économiste Jeffrey Sachs à “Street Signs Asia” de CNBC.

Choix d’actions et tendances d’investissement de CNBC Pro :

Sachs, cependant, a décrit le projet de loi comme “un titre typique d’un projet de loi qui n’a rien à voir avec l’inflation pour les prochaines années”. D’autres économistes ont également exprimé des doutes sur le fait que la nouvelle loi plafonnerait l’inflation dans un proche avenir.

Le professeur a déclaré qu’il s’attend à ce que l’inflation reste élevée dans un avenir prévisible. Il a déclaré que les risques politiques actuels, y compris l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie, s’accumulent sur les pressions inflationnistes.

“Nous continuons d’alimenter les chocs du côté de l’offre avec la guerre, avec les sanctions, avec les tensions géopolitiques”, a déclaré Sachs. Il a suggéré que le commerce soit utilisé comme un mécanisme au profit de l’économie mondiale “plutôt que d’utiliser le commerce comme une arme”.

Certains économistes et responsables ont estimé que la suppression des droits de douane sur la Chine pourrait aider à réduire l’inflation de 1 % au fil du temps.

La Maison Blanche n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Les tensions entre Washington et Pékin ont mijoté, les législateurs américains visitant Taïwan et la Chine autonomes menant des exercices militaires près de l’île.

Pour la Chine, Sachs a noté que l’économie a été touchée par un certain nombre de facteurs, notamment la baisse de la demande intérieure et l’effondrement du marché immobilier. Les banques d’investissement partagent le même sentiment négatif sur l’économie chinoise. Goldman Sachs et Nomura ont récemment réduit leurs perspectives de croissance annuelle du pays.

“La Chine contribue au véritable ralentissement de l’économie mondiale”, a déclaré Sachs. “Nous avons une sorte de ralentissement synchronisé en Amérique du Nord, en Europe, en Chine et avec un resserrement des conditions de crédit dans le monde entier. Je pense que nous allons vivre une année très difficile en 2023.”