Les tensions américano-chinoises menacent les efforts mondiaux en matière de changement climatique

WASHINGTON (AP) – Les espoirs du monde en matière de lutte contre le changement climatique reposent sur l’action de deux nations géantes dont les relations se détériorent: la Chine et les États-Unis. Les deux pays disent tous deux qu’ils ont l’intention de réorganiser leurs économies pour brûler moins de charbon, de pétrole et de gaz qui détruisent le climat. Mais les tensions entre eux menacent leur succès ultime.

La Chine et les États-Unis sont respectivement les pollueurs de carbone n ° 1 et n ° 2 au monde, pompant près de la moitié des fumées de combustibles fossiles qui réchauffent l’atmosphère de la planète.

Les réductions rapides des émissions de carbone nécessaires pour éviter le pire des changements climatiques sont pratiquement impossibles à moins que ces pays ne travaillent ensemble et ne se fient fondamentalement aux promesses de chacun. Sous l’administration Trump, les États-Unis ont utilisé les émissions de la Chine comme excuse pour ne pas agir, et dans le passé, la Chine a indiqué les émissions historiques des États-Unis comme une raison de résister à l’action.

De nouveaux détails sur la rapidité avec laquelle la Chine prévoit de réduire les émissions de carbone seront révélés vendredi lorsque Pékin publiera son prochain plan quinquennal. Et en avril, le président Joe Biden devrait annoncer les nouveaux objectifs des États-Unis en matière de réduction des émissions.

Les États-Unis et la Chine ont tous deux nommé des envoyés vétérans comme négociateurs mondiaux sur le climat, John Kerry et Xie Zhenhua. Mais si les deux hauts dirigeants ont bien travaillé ensemble pour jeter les bases de l’accord de Paris sur le climat de 2015, ils sont maintenant confrontés à de nouveaux défis.

La diplomatie climatique américano-chinoise menace d’être éclipsée par ce que les États-Unis considèrent comme la politique menaçante de Pékin à l’égard de Hong Kong, de Taiwan et de la mer de Chine méridionale, du conflit sur les droits de l’homme et du commerce, et des revendications américaines d’espionnage chinois.

Pendant ce temps, les responsables chinois sont mécontents des restrictions imposées par l’administration Trump sur le commerce, la technologie, les médias chinois et les étudiants aux États-Unis, et la déclaration du département d’État cette année selon laquelle les atrocités contre les minorités musulmanes de Chine sont un «génocide».

Kerry, un secrétaire d’État sous le président Barack Obama qui a été ramené pour être l’envoyé de Biden pour le climat, a récemment déclaré aux journalistes: «Ces problèmes » avec la Chine « ne seront jamais échangés contre quoi que ce soit qui ait à voir avec le climat. Ça ne va pas arriver. » Mais Kerry a également qualifié le climat de «problème autonome» avec la Chine, suscitant les critiques de la Chine et de certains défenseurs des droits de l’homme aux États-Unis.

Les négociations climatiques entre les deux pays peuvent-elles survivre à leurs autres batailles géopolitiques?

«C’est, je pense, la grande question», a déclaré John Podesta, qui a supervisé les efforts climatiques de l’administration Obama et est proche de l’administration Biden.

« Pouvez-vous créer une voie où vous obtenez une coopération sur le climat » tandis que les questions plus litigieuses sont traitées séparément? A demandé Podesta. « Ou finissent-ils par interférer? »

Xie Zhenhua peut aider les chances. Avec sa nomination en tant qu’envoyé pour le climat le mois dernier, Xie reprend le rôle qu’il a occupé lors des conférences clés de l’ONU sur le climat qui ont marqué les premiers engagements majeurs du monde en matière de réduction des émissions des combustibles fossiles.

Avant sa nomination, Xie a dirigé un effort de recherche à l’Université Tsinghua de Pékin pour cartographier les moyens pour que la Chine cesse de contribuer au réchauffement climatique d’ici le milieu du siècle. Ses recherches ont étayé la promesse surprise du président Xi Jinping en septembre selon laquelle la Chine prévoyait de devenir neutre en carbone d’ici 2060 – la première fois que le pays annonçait un objectif net zéro.

Joanna Lewis, experte en énergie et environnement en Chine à l’Université de Georgetown, a qualifié Xie de « visionnaire et très influente dans la définition des objectifs de politique intérieure de la Chine », ainsi que de négociatrice qualifiée.

La nomination de Xie « était une énorme ouverture vers les États-Unis, et en particulier vers John Kerry », a déclaré Angel Hsu, un expert sur la Chine et le changement climatique à l’Université de Caroline du Nord, Chapel Hill.

Biden a promis que les États-Unis passeront à un secteur de l’électricité sans émissions d’ici 14 ans, et auront une économie entièrement sans émissions d’ici 2050. Kerry pousse également d’autres pays à s’engager pour la neutralité carbone d’ici là.

Derrière les chiffres secs, des dépenses massives en infrastructures et en technologie sont nécessaires pour passer à une économie plus économe en énergie, fonctionnant à l’énergie éolienne, solaire et à d’autres combustibles plus propres. Et Biden a une faible majorité au Congrès pour faire avancer son programme, les républicains, ainsi que certains démocrates, s’opposant à ses plans.

Les climatologues disent que les pays doivent agir rapidement pour éviter des augmentations catastrophiques de température.

En 2019, le charbon représentait 58% de la consommation totale d’énergie primaire de la Chine, selon l’US Energy Information Administration.

L’année dernière, alors que le gouvernement chinois a affecté des fonds d’aide économique à des projets d’infrastructure pendant la pandémie, le pays a en fait augmenté sa capacité électrique nette à partir du charbon – d’environ l’équivalent de 15 barrages Hoover, soit 30 gigawatts – selon le Global Energy Monitor et le Centre. pour la recherche sur l’énergie et l’air pur. La Chine finance également la construction de centrales électriques au charbon à l’étranger, en partie pour renforcer son influence.

De nombreux experts se demandent si la construction de centrales au charbon est motivée par la demande ou simplement destinée à stimuler l’économie en période de ralentissement. Dans tous les cas, les toutes nouvelles centrales à charbon ont des conséquences.

«Chaque nouvelle centrale au charbon que la Chine construit bloque essentiellement les émissions de carbone pour les 50 prochaines années», a déclaré Lewis de Georgetown.

Les questions les plus importantes à présent, a déclaré Deborah Seligsohn, experte en gouvernance chinoise et en pollution de l’air à l’Université de Villanova, sont: «Dans combien de temps les émissions de carbone de la Chine peuvent-elles atteindre un pic, et à quel niveau?

Elle surveille de près les objectifs qui seront incorporés dans le prochain plan quinquennal et dans les promesses mises à jour de la Chine en matière de réduction des émissions dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat.

Selon les négociateurs sur le climat, la clé vaudra la peine de la Chine – financièrement et en termes de réputation internationale – de ralentir la construction et le financement de nouvelles centrales au charbon et d’accélérer les dépenses en énergie propre.

Biden a contacté les alliés européens dans un premier temps, essayant de parvenir à un consensus parmi les partenaires commerciaux de la Chine sur les récompenses et les désincitations fondées sur le marché et le commerce afin d’inciter la Chine à réduire sa dépendance au charbon.

« Aucun de ces pays ne veut sauver la planète et être complètement désintéressé à ce sujet », a déclaré Christiana Figueres, qui a aidé à négocier l’accord historique sur le climat en 2015, à l’Associated Press. « Seulement si cela sert également leurs intérêts. »

Knickmeyer a rapporté d’Oklahoma City. Le rédacteur scientifique de l’AP Seth Borenstein à Washington a contribué à ce rapport.