Les tensions américano-chinoises éclatent alors que Pelosi quitte Taïwan

TAIPEI, Taïwan – La Chine a intensifié sa rhétorique tandis que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi (D-Californie), s’est rendue à Taïwan mercredi, qualifiant son voyage de “très dangereux et stupide” et reprochant à l’administration Biden de ne pas l’avoir arrêté. « Le gouvernement américain avait la responsabilité d’empêcher son voyage. Pourtant, ils disent une chose et en font une autre. Ils n’ont aucune intégrité », a déclaré mercredi le Quotidien du Peuple, le porte-parole officiel du Parti communiste au pouvoir, dans un éditorial en première page.

Pelosi a défendu son voyage lors d’une conférence de presse mercredi, arguant qu’il y a “une lutte entre l’autocratie et la démocratie dans le monde” et que l’un des objectifs du voyage était “de montrer au monde le succès du peuple de Taiwan, le courage changer leur propre pays, devenir plus démocratique.

Elle a décrit Taiwan comme un “modèle dans cette région”, ajoutant qu’il “offre un contraste très fort avec ce qui se passe en Chine continentale”. Elle a déclaré que sa visite “ouvre la porte” à de meilleurs échanges économiques et que plusieurs grandes entreprises taïwanaises envisagent déjà d’investir dans la fabrication aux États-Unis.

Pelosi a quitté Taïwan juste après 18 heures, heure locale, après une visite qui comprenait une rencontre avec le président taïwanais Tsai Ing-wen. La délégation américaine a passé moins de 24 heures à Taïwan, atterrissant à Taipei juste avant 23 heures, heure locale, au milieu d’une violente réaction de la part de la Chine, qui considère l’île autonome comme la sienne et considère les visites diplomatiques étrangères comme légitimant le mouvement pour l’indépendance de Taïwan.

Malgré les fanfaronnades des autorités chinoises, la Chine a limité sa réponse à l’intensification des exercices militaires autour de Taïwan, ainsi qu’en interdisant certaines importations de poisson et de fruits taïwanais et en interdisant les exportations chinoises de sable vers Taïwan. L’armée chinoise doit mener des exercices autour de Taïwan entre jeudi et dimanche.

Pourtant, le fait que la visite ait eu lieu – et se soit déroulée sans problème – est un succès pour Taïwan. La visite a été un test du courage diplomatique de Taïwan et une occasion de signaler aux hauts responsables politiques du monde entier qu’ils peuvent montrer en personne leur soutien à la démocratie taïwanaise – malgré l’opposition virulente de Pékin.

Pour Pelosi, qui est troisième à la présidence et siège au Congrès depuis 1987, le voyage était un moyen de cimenter son héritage après une longue relation conflictuelle avec la Chine qui l’a souvent mise en désaccord avec ses collègues démocrates. Sa posture a parfois été considérée comme inutile par ceux qui voyaient sa persistance comme perturbatrice des relations américano-chinoises.

Malgré les menaces de Pékin et les avertissements des hauts responsables de la sécurité nationale du président Biden sur les conséquences qui pourraient suivre une visite de haut niveau à Taïwan, Pelosi n’a pas été découragé.

Pratiquement tous les hauts responsables de l’équipe de sécurité nationale de Biden ont exprimé en privé de profondes réserves sur le voyage et son calendrier, a déclaré un responsable de la Maison Blanche, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes. Ils sont particulièrement inquiets parce que les tensions américano-chinoises sont déjà élevées et que Washington recherche la coopération de la Chine sur la guerre en Ukraine et sur d’autres questions. Ils ont défendu le droit de Pelosi de visiter l’île et ont noté que d’autres membres du Congrès l’avaient fait, mais ils ne pensaient toujours pas que le voyage était une bonne idée, a déclaré le responsable de la Maison Blanche.

Les responsables de la Maison Blanche ont averti cette semaine que la Chine pourrait exercer des représailles au-delà de la visite de Pelosi, notamment en tirant des missiles dans le détroit de Taiwan ou près de Taiwan ou en envoyant des avions militaires à travers la ligne médiane. Lors de la dernière crise du détroit de Taiwan, en 1995-1996, la Chine a tiré des missiles qui ont atterri près de l’île.

D’autres mesures de représailles potentielles comprennent des exercices militaires plus fréquents et à plus grande échelle plus près de Taïwan, ainsi que des tactiques de zone grise renforcées – des actions coercitives qui s’arrêtent avant un conflit pur et simple.

“La Chine s’est positionnée pour prendre de nouvelles mesures, et nous nous attendons à ce qu’elle continue de réagir à plus long terme”, a déclaré mardi après-midi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

Reflétant la dynamique complexe entourant la visite de Pelosi, de nombreux Taïwanais ont exprimé leur soutien, mais des manifestations à petite échelle ont également été organisées sur l’île par des groupes comprenant des partisans de l’unification avec la Chine.

Lors de la rencontre avec Tsai mercredi, Pelosi a déclaré qu’elle s’était rendue à Taïwan pour délivrer un “message sans équivoque”. Elle a juré : « Nous n’abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan. Nous sommes fiers de notre amitié durable.

Lors d’une courte cérémonie, Tsai a remis à Pelosi une médaille, l’Ordre des nuages ​​propices avec grand cordon spécial, pour son travail de promotion des liens entre les États-Unis et Taïwan.