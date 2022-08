Les tensions à Taïwan ont un impact sur le test de missile américain

Le Pentagone a reporté un test Minuteman ICBM prévu, citant les exercices chinois autour de Taïwan

Des exercices militaires chinois au large de Taïwan ont incité l’US Air Force à reporter jeudi un test de sa dissuasion nucléaire.

Un missile balistique intercontinental Minuteman III (ICBM) devait être lancé à titre d’essai depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie, mais a été mis en attente, apparemment pour éviter d’attiser les tensions avec Pékin.

Le retard a été signalé pour la première fois par le Wall Street Journal, citant des responsables anonymes du ministère de la Défense. Le porte-parole nouvellement nommé du Pentagone, le brigadier-général de l’armée de l’air Patrick Ryder, n’assumera le poste que plus tard ce mois-ci.

“Il s’agit d’un test prévu de longue date, mais il est reporté pour dissiper tout malentendu compte tenu des actions de la RPC autour de Taïwan”, a déclaré le responsable au WSJ, en utilisant un acronyme pour la République populaire de Chine.

Plus tôt dans la journée, le commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération (APL) chinoise a lancé des exercices militaires intensifs dans six zones tout autour de l’île, qui comprenaient l’utilisation d’une douzaine de missiles hypersoniques. L’exercice a été largement interprété comme une réponse à la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei plus tôt cette semaine, que Pékin a condamnée comme une provocation.

Taipei a condamné les exercices comme étant de facto “blocus de l’espace aérien et maritime de Taiwan”, et accusé Pékin de mener “guerre psychologique contre Taïwan et ses citoyens.”

Connu comme “Voyage de gloire” le test Minuteman III est effectué tous les quelques mois pour évaluer la fiabilité du missile. Le test de jeudi était le deuxième cette année à être retardé en raison d’événements mondiaux.

Un autre test début mars a été reporté pour réduire le risque de catastrophe “Mauvaise interprétation ou mauvaise communication” avec la Russie sur le conflit en cours en Ukraine. Moscou avait placé sa dissuasion nucléaire en état d’alerte “déclarations agressives” par l’OTAN et la guerre de sanctions de l’alliance dirigée par les États-Unis contre la Russie.

Alors que le test de mars a finalement été complètement annulé, un responsable américain a déclaré au WSJ que celui d’août pourrait être retardé jusqu’à dix jours.