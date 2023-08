Les tensions à la frontière israélo-libanaise font craindre un nouveau conflit

Début mai, une tente est apparue à plus de 30 mètres au sud de la Ligne bleue, la frontière controversée surveillée par la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, ou FINUL . Les forces de l’ONU ont observé à plusieurs reprises des individus traversant du Liban vers la zone contestée ; Des caméras de télévision en circuit fermé ont été installées à côté de la tente le 30 mai. Le 17 juin, une deuxième tente a été repérée et la FINUL a demandé à l’armée libanaise de les retirer.

Dans son discours télévisé, Nasrallah a déclaré qu’Israël essayait de transformer la région en un lieu touristique et a accusé les Nations Unies de faire deux poids deux mesures. « L’occupation israélienne a érigé une clôture barbelée autour du village libanais de Ghajar… et la communauté internationale est restée silencieuse sur toutes les transgressions israéliennes mais a agi rapidement après [Hezbollah] érigé une tente à la frontière », a-t-il dit.

Un villageois libanais, Ismail Nasser, s’est mis sur le chemin du creuseur et a refusé de bouger. Une vidéo montrait l’homme de 58 ans se tenant nonchalamment les mains dans les poches, la tête tournée sur le côté pour regarder la machine pousser de la terre sur lui. Alors que la terre submerge ses jambes, il ramasse un rocher et le lance sur le bulldozer qui se profile.

« J’avais l’impression qu’il y avait 500 personnes qui s’agrippaient à mes jambes et ne me lâchaient pas, comme si ce n’était même pas ma propre volonté », a déclaré Nasser, un officier de l’armée à la retraite. « C’était comme si tu me super-collais les pieds au sol. »

« L’Amérique n’a pas le temps de soutenir Israël [in such a war], et la Russie n’a pas le temps de soutenir le Liban », a-t-il déclaré. « Et les pays arabes ne veulent pas non plus avoir à reconstruire le Liban. Nous sommes donc dans un état de manque de calme stable. Nous sommes stables, mais anxieux.