Les tensions à la frontière entre Israël et le Liban s’accentuent à cause des missiles antichar

Des affrontements ont de nouveau éclaté mardi à la frontière entre le Liban et Israël, où les forces israéliennes et les groupes armés au Liban se sont engagés dans une série d’escarmouches de faible intensité depuis le déclenchement de la dernière guerre à Gaza.

Un missile antichar tiré depuis le Liban a atterri mardi matin dans la ville de Metula, dans le nord d’Israël, blessant trois personnes, selon le centre médical Ziv de Safed.

Aucun groupe au Liban n’a immédiatement revendiqué la responsabilité. On ne sait pas clairement si les blessés étaient des civils ou des soldats, mais Israël a ordonné aux civils d’évacuer la zone proche de la frontière avec le Liban.

Israël a répondu en frappant plusieurs zones le long de la frontière dans le sud du Liban avec des tirs d’artillerie et du phosphore blanc, a rapporté l’agence de presse nationale libanaise. L’armée israélienne a déclaré que ses chars avaient riposté sur le Liban après le lancement d’un missile antichar de l’autre côté de la frontière.

Plus tôt mardi, l’armée israélienne a déclaré avoir tué quatre militants qui avaient tenté de poser des engins explosifs sur un mur frontalier entre Israël et le Liban. Une vidéo d’un drone de reconnaissance de l’armée israélienne montrait les militants près du mur de séparation alors qu’ils étaient pris pour cible, provoquant une explosion.

Aucune responsabilité n’a été revendiquée. La semaine dernière, des militants du Jihad islamique palestinien dans le sud du Liban ont traversé la frontière et se sont affrontés avec les troupes israéliennes, tuant trois personnes et en blessant plusieurs autres. Les militants ont été tués et le groupe palestinien a organisé les funérailles de deux d’entre eux.

On craint que le Hezbollah et d’autres groupes soutenus par l’Iran dans la région n’intensifient la lutte avec Israël pour soutenir le Hamas en cas d’incursion terrestre à Gaza. Jusqu’à présent, les échanges d’artillerie entre le Hezbollah et Israël se sont limités à plusieurs villes situées le long de la frontière.

Israël a menacé que si le Hezbollah ouvrait un nouveau front, tout le Liban en subirait les conséquences.