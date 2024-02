Les tendances street-style de la Fashion Week printemps 2024 à Paris valent le détour

Le street style de la Fashion Week de Paris regorge toujours d’articles it-items et de talismans de fandom de la mode, grâce à sa programmation de stars. Chez Loewe, les invités entraient à grands pas, portant des talons recouverts de ballons dégonflés, agrippant les poignées de leurs nouveaux sacs compressibles. Chez Valentino, les chemises blanches et les cravates noires constituaient un uniforme non officiel. Les invités de Chanel sont arrivés avec des logos double C clignotants sur leurs ballerines, ceintures et sacs. Chez Hermès, la foule à l’extérieur était parsemée de Birkins et de Kelly.

Je m’attends à voir des rédacteurs et des initiés de la mode représenter leurs maisons préférées chaque saison, et j’en suis ravi à chaque fois. (Je considère les marques de luxe préférées comme un signe du zodiaque de la mode, télégraphiant les traits de personnalité et le style personnel en un seul mot.) Mais je sais que les looks complets des créateurs et les correspondances fortuites avec le calendrier ne sont pas la fin de la Fashion Week de Paris. style de rue. Entre ces moments de code maison se trouvaient des tenues qui ont inspiré une refonte totale de ma liste de souhaits d’automne, grâce à leur mélange de tendances de l’automne 2023 avec un ou deux articles de créateur. J’ai vu une touche romantique aux costumes de bureau que je prévois de porter au travail, une tendance de sac que je porterai tout au long de la période des fêtes et une approche haut de gamme de l’incontournable robe pull d’automne. Ce sont des tendances de style urbain auxquelles tous les fans de mode peuvent participer.

Découvrez six tendances street style de la saison printemps/été 2024 de la Fashion Week de Paris qui valent la peine d’être achetées cet automne.

Sacs boule à facettes

Francesca Babbi Francesca Babbi

Claudio Lavenia//Getty Images

Ce n’était pas seulement parce que et a organisé une fête pailletée pour l’accompagner. Tout au long de la Fashion Week de Paris, le style urbain a été ponctué de cottes de mailles éblouissantes et de sacs argentés aux influences disco. Que l’orientation stylistique consistait à apporter de la texture à un costume et une cravate oversize discrets, ou à amplifier les paillettes avec encore plus de paillettes, ces sacs donnaient à chaque tenue une touche exubérante. Je garderai cela à l’esprit lorsque je commencerai à réfléchir aux tenues de fête. (Trop tôt?)

Rabanne 1969 Mini sac bandoulière en cotte de mailles Crédit : MatchesFashion Petit sac macareux argenté Simon Miller Crédit : SSENSE Retrofete – Sac porté épaule avec chaîne en métal orné Simone Crédit : Neiman Marcus

Costumes jupe

Francesca Babbi Valentina Valdinoci

Valentina Frugiuele//Getty Images

J’adore les ensembles de costumes, tout comme la Fashion Week de Paris. Cette saison, les looks que j’ai capturés et enregistrés sur mon mood board numérique étaient tous accompagnés de jupes à la place de pantalons oversize. Tout look impliquant un blazer a un côté business et pragmatique ; l’ajout d’une jupe circulaire midi ou d’une jupe crayon effleurant le sol en dessous a donné aux tenues une direction légèrement plus romantique. Des talons bas et confortables ou des mocassins à plateforme ont attaché le tout pour une édition de la fashion week de 9 à 5 pansement.

Tibi Jett habille le blazer Liam Crédit : Shopbop Tibi Jett – Jupe portefeuille plissée Crédit : Shopbop Blazer de costume à chevauchement restant Maintenant 40 % de réduction Crédit : Frankie Shop Jupe longue de tailleur Remain Maintenant 38 % de réduction

Imprimés à pois

Photo : Daniele Oberrauch / Gorunway.com Chiara Marina Grioni

Daniel Zuchnik//Getty Images

J’ai remarqué un mélange sain d’imprimés et de motifs tout au long de la Fashion Week de Paris, en commençant par des fleurs en forme de bugs à l’extérieur du défilé Loewe et en terminant par des plaids contrastés au cours des deux derniers jours. (Oui, plusieurs de ces observations n’étaient que des jupes Chopova Lowena.) J’ai été particulièrement frappé par la résurgence des pois noirs et blancs tout au long de la semaine, sous la forme de chemises boutonnées Saint Laurent, de robes Zimmermann et de quelques magnifiques mais vêtements d’extérieur encore non identifiés. Ces taches bicolores ont fonctionné comme un neutre supérieur à la moyenne dans les looks que je prévois de copier, en particulier le mélange et l’association d’imprimés à pois inversés dans une chemise et une jupe midi.

Robe plissée à manches longues à pois Zimmermann Maintenant 30 % de réduction Crédit : Nordström Saint Laurent Chemise boutonnée classique à pois Maintenant 20 % de réduction Crédit : Bergdorf Goodman Miu Miu Jupe midi plissée en satin à pois Crédit : Moda Operandi

Jean flaque d’eau

Francesca Babbi Francesca Babbi

Photo : Daniele Oberrauch / Gorunway.com

“Go big or go home” était la devise officieuse du denim à la Fashion Week de Paris. Les silhouettes larges et surdimensionnées ont été à l’ordre du jour des pantalons pendant quelques saisons, mais ce n’est pas seulement que la circonférence des jambes des pantalons s’est élargie cette fois-ci. Les invités ont choisi des jeans qui tombaient sur le sol, le tissu s’accumulant autour de leurs chevilles et leurs ourlets embrassant le trottoir. (Certaines personnes semblaient inviter à une détresse supplémentaire en associant leurs jeans bas à des chaussures plates.) Les proportions peuvent en dire autant qu’un imprimé ou un embellissement ; ces jeans disaient qu’un denim plus gros est vraiment meilleur.

Mère Le Talon Lasso Maintenant 30 % de réduction Crédit : Mère Jean ample RE/DONE Low Rider Crédit : Shopbop Jean J.Crew Point Sur Puddle Crédit : J.Crew

Robes pull à épaules dénudées

Vincenzo Grillo Photo : Daniele Oberrauch / Gorunway.com

Daniel Zuchnik//Getty Images

Des rédacteurs en chef et influenceurs à Emily Ratajkowski, les invités ont unanimement décidé que les meilleures robes pull pour une fashion week d’automne avaient des silhouettes à épaules dénudées. Un décolleté qui descend jusqu’aux clavicules et un tricot doux et câlin s’équilibrent de manière confortablement chic, idéal pour les longues journées entourées d’initiés de l’industrie et, vous savez, pour être vu. Les looks que j’ai vus étaient tous les rappels dont j’avais besoin pour sortir mes propres robes pull du stockage pour les événements professionnels cet automne.

Robe en tricot Cult Gaia Zennie Crédit : Culte Gaia Robe en cachemire Edith Reformation Crédit : Réforme Robe Nicholas Shira Crédit : L’Outnet

Bottes hauteur genou noires

Francesca Babbi Francesca Babbi

Francesca Babbi

La Fashion Week de Paris est évidemment l’occasion de modifier une collection de chaussures, et j’ai vu plusieurs des Graals de chaussures les plus sacrés de 2023 en parcourant le style urbain de la semaine. Les slingbacks fleuris pointus Prada ont fait leur chemin de Milan à Paris, tout comme les ballerines en résille d’Alaïa et plusieurs paires de baskets argentées Adidas x Wales Bonner. Mais j’ai été récemment inspiré pour montrer une petite jambe cet automne par un héros méconnu qui est revenu dans la rue en force : la botte en cuir noir jusqu’aux genoux. C’est classique, c’est facile à marcher, il s’agencera à presque toutes les tenues d’automne qui peuvent tenir dans une valise à main. De toute évidence, même les participants à la Fashion Week de Paris peuvent comprendre que les meilleures bottes en cuir sont conçues à la fois entre beauté et praticité. C’est le genre de chaussure qui peut être portée d’ici le printemps prochain, sans aucun risque d’être aussi branché.

Vagabond Shoemakers Botte haute au genou Blanca Crédit : Nordström Isabel Marant Bottes genou en cuir Seenia Crédit : Net-a-Porter