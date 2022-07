Les tendances Grey Man et ce n’est pas à cause de Ryan Gosling, Chris Evans; Dhanush est la raison [Read Deets]

L’homme gris mettant en vedette Ryan Gosling, Chris Evanset Dhanush est prêt à obtenir une sortie en salles limitée le 15 juillet 2022, et une semaine après la première du film sur Netflix le 22 juillet. Il est réalisé par Russo Brothers, Anthony Russo et Joe Russo, et le film est l’un des films hollywoodiens les plus attendus. Récemment, The Grey Man a commencé à devenir une tendance sur les réseaux sociaux, et beaucoup penseraient que c’est à cause de Ryan Gosling ou Chris Evans, ou Russo Brothers. Mais la raison derrière cela est la star indienne Dhanush.

L’affiche de Grey Man mettant en vedette Dhanush a été placée dans un théâtre international et c’est pourquoi ses fans sont super heureux. Ils l’appellent la “Global Star”.

Un fan a tweeté: “L’affiche de Dhanush a été placée dans le cinéma de l’UEA, ce n’est pas une chose simple comme nous le pensons, nous devrions être vraiment fiers de lui et en tant qu’acteur tamoul, atteindre le niveau supérieur .. Tout le meilleur @dhanushkraja encore quelques jours pour aller..!!” Découvrez les autres tweets ci-dessous

L’affiche de Dhanush a été placée dans le cinéma de l’UEA. Tous mes vœux @dhanushkraja plus que quelques jours..!! #thegrayman | #Dhanushkraja pic.twitter.com/TOX9Rq6Msm Manoj (@Davidbilla_11) 10 juillet 2022

Eh bien, Dhanush est un grand nom du Sud, et il a également impressionné les fans avec sa performance dans des films de Bollywood comme Raanjhanaa et Arangi Re. Maintenant, ses fans sont ravis de ses débuts à Hollywood.

Outre The Grey Man, Dhanush sera vu dans des films comme Thiruchitrambalam, Naane Varuven et Vaathi (Sir in Telugu).