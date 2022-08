Les tendances ‘FAHMAAN SOUL OF IMLIE STARPLUS’ au milieu des rapports de l’émission de Sumbul Touqeer-Fahmaan Khan font un bond et arrivent avec la saison 2 [View Tweets]

Émission de télévision de Star Plus Imlie a commencé avec Sumbul Toukir et Gashmeer Mahajani en tête. Il y a quelques mois, Gashmeer a quitté la série, et Fahman Khan a pris la relève en tant que leader masculin. Le personnage de Fahmaan, Aryan, a reçu un immense amour et sa chimie avec Sumbul reçoit également une réponse fantastique. Il y a quelques semaines, la série a fait un saut de cinq ans, puis il y a eu des rapports selon lesquels Imlie cesserait d’émettre et reviendrait avec la saison 2 avec le saut et de nouveaux acteurs.

Le producteur de l’émission avait également confirmé que le saut se produirait et avait déclaré que les acteurs principaux seraient remplacés car ils ne souhaitaient pas jouer les parents. Alors que certains rapports suggèrent que Farhaam et Sumbul quitteront tous les deux la série, certains affirment que Sumbul reviendra dans la saison 2 et que le Fahmaan quittera la série.

Au milieu de tous ces rapports, les fans de Fahmaan Khan ont commencé à suivre la tendance “FAHMAAN SOUL OF IMLIE STARPLUS” sur les réseaux sociaux. Non seulement cela, “STOP GEN LEAP IN IMLIE” est également à la mode. Découvrez les tweets des fans ci-dessous

#imlie Apporter la saison 2 sera risqué avec de nouvelles pistes. @starplus Si vous avez déjà un couple de rage en S1, continuez-les na, pourquoi prenez-vous des risques pour une émission qui se porte bien dans tous les classements. FAHMAAN SOUL DE STARPLUS IMLIE Aréna Winget (@WingetArena) 19 août 2022

L’homme qui me laisse émerveillé par la gamme d’émotions et la profondeur. Époustouflant. FAHMAAN SOUL D’IMLIE STARPLUS#imlie #FahmaanKhan#AryanSinghRathore pic.twitter.com/qs4Rm4D1gg Gooniee (@juni2018) 19 août 2022

Nous seuls savons comment nous avons trouvé quelqu’un de spécial quand il nous fait rire et sourire tout le temps, pleure avec lui. Seule Arylie a le pouvoir, nous ne voulons donc pas que de nouvelles pistes envoient cheeni en Australie et donnent à arylie une nouvelle histoire sans drame pour les enfants STOP GEN LEAP A IMLIE B-BOLD (@beula_pandu) 18 août 2022

? @StarPlus ? faire du PH de #IMLIE Madame @gulenaghmakhan @4lionsfilm comprendre. IL Y A BEAUCOUP À EXPLORER DANS L’ÉPISODE EN COURS À TRAVERS “BhaskarTimes” TOUS LES PROBLÈMES SOCIAUX. COMPTER SUR #SuMaan CHIMIE CHAUDE Comprendre STOP GEN LEAP IN IMLIE Ne lâchez pas les ventilateurs FAHMAAN SOUL D’IMLIE STARPLUS pic.twitter.com/aBApmEwrJj Shab Arylie (@shabsayed12) 19 août 2022

Eh bien, nous nous demandons après tant de tendances et de demandes des fans d’Arylie, les créateurs vont-ils arrêter la saison 2 et continuer avec les pistes actuelles ? Attendons et regardons.

Pendant ce temps, aujourd’hui, le rapport TRP est sorti, et Imlie a obtenu la note 2 et il est à la 7e place de la liste.