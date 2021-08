Les tendances du #OccupyCongress sur Twitter, alors pourquoi n’y a-t-il pas de gros titres sur l’insurrection ? — RT USA Nouvelles

Les progressistes, en colère contre l’échec des législateurs américains à prolonger le moratoire sur les expulsions, laissant ainsi potentiellement des millions d’Américains dans la rue, ont appelé à « l’occupation » du Congrès, créant des parallèles avec les événements du 6 janvier.

Hashtag #OccupyCongress brièvement tourné vers le top dix des tendances américaines de Twitter dimanche, avec des dizaines de commentateurs progressistes exigeant que le Congrès revienne de ses vacances de 6 semaines et rétablisse une interdiction fédérale des expulsions, qui a expiré samedi.

« Il est normal que #OccupyCongress soit à la mode. Non seulement le moratoire sur les expulsions ne devrait-il pas avoir de fin pendant les vacances du Congrès et une pandémie fait à nouveau rage, mais nous devons continuer à organiser un mouvement de justice du logement à grande échelle pour lutter à l’échelle nationale », Les socialistes démocrates d’Amérique ont tweeté.

C’est normal que #OccupyCongress est tendance. Non seulement il ne devrait pas y avoir de fin au moratoire sur les expulsions pendant les vacances du Congrès et une pandémie fait à nouveau rage, mais nous devons continuer à organiser un mouvement de justice du logement à grande échelle pour lutter à l’échelle nationale. – DSA 🌹 (@DemSocialists) 1 août 2021

Le hashtag a également été lancé pour soutenir l’action de plusieurs législateurs démocrates, dont Alexandria Ocasio-Cortez et Cori Bush, qui ont passé la nuit sur les marches du Capitole, AOC dénonçant son propre parti et l’administration Biden pour avoir traîné les pieds. le problème.

Nous sommes toujours là. Nous devons convoquer à nouveau la Chambre et voter pour rétablir le moratoire sur les expulsions afin de mettre fin à l’urgence des expulsions. 11 millions de vies et de moyens de subsistance sont en jeu. pic.twitter.com/qUJIebTkSg – Cori Bush (@CoriBush) 1 août 2021

Certains commentateurs, cependant, ont commencé à établir des parallèles entre la campagne, menée par la gauche progressiste et l’émeute du Capitole.

« Dit moi si j’ai bien compris. Les mêmes personnes qui ont appelé le 6 janvier une insurrection et une rébellion veulent maintenant #OccupyCongress pour les extorquer à répondre à leurs demandes ? » un commentateur tweeté.

#OccupyCongress imposer sa volonté aux représentants : BRAVEInterruption des audiences de Kavanaugh : DEMOCRATIETexas Dems empêchant la démocratie : HEROICUnarmed 1/6 manifestants : VIOLENT INSURRECTION OF TRASON – Rasoir (@hale_razor) 1 août 2021

je vois #OccupyCongress est tendance. C’est déroutant, car depuis le 6 janvier, j’ai vu de nombreux tweets déclarant qu’entrer dans le « temple sacré de la démocratie » sans invitation fait de quelqu’un un « insurrectionnel séditieux » ou pire. – Colonel Paul Green (@bigsexy_tote) 1 août 2021

Les événements du 6 janvier ont vu des centaines de partisans de l’ancien président Donald Trump affluer puis prendre d’assaut le Capitole dans le but d’arrêter la certification des résultats de l’élection présidentielle parce qu’ils pensaient qu’ils étaient frauduleux.

Alors que #OccupyCongress était à la mode à un moment donné, le hashtag a visiblement disparu des tendances peu de temps après. Certains militants sont allés jusqu’à soupçonner une répression sur Twitter. « Twitter réprime et fait taire les pauvres de la classe ouvrière qui demandent leurs droits » a conclu un commentateur.

Le moratoire sur les expulsions a été décrété par les Centers of Disease Control (CDC) pour empêcher les locataires qui étaient en retard sur leur loyer en raison de la pandémie de Covid-19 d’une expulsion imminente et a été prolongé à plusieurs reprises. Cependant, après que le CDC a prolongé le moratoire pour le mois de juillet, il a déclaré qu’il s’agirait de la prolongation finale, laissant au Congrès le soin de déterminer comment protéger quelque 3,6 millions d’Américains risquant de perdre leur toit.

Même si le Parti démocrate contrôle la Chambre, l’effort de dernière minute pour rassembler suffisamment de voix pour approuver le projet de loi a échoué vendredi, après qu’une douzaine de démocrates de la Chambre aient refusé de le soutenir. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a carrément blâmé les républicains pour « blocage » la mesure tout en admettant vendredi qu’elle avait appris la nécessité d’adopter le projet de loi « Seulement hier. »

Le Parti démocrate aurait pu facilement s’unir pour prolonger le moratoire sur les expulsions. Nous avons la Chambre, le Sénat et la présidence. Il n’y a pas de place pour blâmer les républicains. C’était un choix politique et les démocrates ont mal choisi. #OccupyCongresshttps://t.co/LfO0PPWwCL – Salem Neige (@Salem4Congress) 1 août 2021

Ceci malgré le fait que le juge de la Cour suprême des États-Unis, Brett Kavanaugh, a signalé dans une décision de juin que le moratoire ne pouvait plus être prolongé et que le temps restant devrait être utilisé pour « une distribution supplémentaire et plus ordonnée des fonds d’aide au loyer alloués par le Congrès. »

