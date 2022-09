Les tendances du « Boycott Indian Idol » après que Rito Raba de l’Arunachal Pradesh fait face à une élimination choquante ; les fans demandent aux fabricants de le ramener

La 13e saison de l’émission de télé-réalité de chant populaire, Indian Idol a levé ses rideaux avec les juges Himesh Reshammiya, Neha Kakkar, Vishal Dadlani et l’animateur Aditya Narayan pour accueillir de nouveaux talents de tout le pays. Mais le spectacle de chant fait déjà face à des appels au boycott des fans après que Rito Raba de l’Arunachal Pradesh ait fait face à une élimination inattendue.

Indian Idol 13 a récemment terminé ses auditions et partagé les noms des candidats qui ont atteint le top 15. Des candidats tels que Vineet Singh, Sanchari Sengupta, Rishi Singh, Bidipta Chakraborty, Shivam Singh, Sonakshi Kar, Navdeep Wadali, Senjuti Das, Chirag Kotwal, Kavya Limaye, Anushka Patra, Rupam Bharnarhia, Pritam Roy, Debosmita Roy et Shagun Pathak ont ​​été sélectionnés.

Comme Rito Raba a été exclu des 15 meilleurs candidats, les internautes irrités ont exprimé leur colère en lançant «Boycott Indian Idol» sur Twitter. Beaucoup de gens ont dit qu’ils n’étaient pas satisfaits du jugement et ont remis en question la crédibilité de l’émission et des juges pour trouver de nouveaux talents. Ils ont également demandé aux créateurs de ramener Rito Raba dans la série.

Regarde.

Rito riba best of best… ? mais le juge et l’équipe de direction de Sony TV prévoient de sortir Rito ? mais Rito a gagné le cœur de tous les Indiens. Boycotter l’idole indienne ?

Gujarat Gj 17 (@17Gujarat) 28 septembre 2022