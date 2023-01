Les tendances déco de 2023 se tournent vers la nature pour s’inspirer

Vous cherchez à mettre à jour et à rafraîchir votre décoration intérieure cette nouvelle année ? Nous nous sommes entretenus avec Jenna Royce, consultante en design chez Scan Designs et le magasin sœur Muse & Merchant pour son avis d’expert sur les meubles de maison à la mode et les combinaisons de couleurs populaires pour égayer votre espace et faire en sorte que votre maison se démarque en 2023.

Voici ce qu’il faut surveiller dans les tendances en matière de design d’intérieur cette saison !

1. Les tons chauds de caramel et les palettes de couleurs inspirées de la nature aident à amener l’extérieur à l’intérieur en 2023

Le cuir marron fait un retour en force cette année, en particulier les tons caramel doux et chauds. Comme les gens apprécient les palettes de couleurs réconfortantes et inspirées de la nature en général, les bleus, les gris et les bruns chauds apaisants de la pierre de rivière devraient être très populaires, dit Royce.

Sectionnel Larsen de Scan Designs.

2. Les meubles Live-edge continuent d’être le choix de design n ° 1 pour des pièces à couper le souffle d’inspiration côtière

Les pièces Live Edge – et les meubles en bois en général – devraient faire fureur en 2023 !

Les pièces de déclaration en direct ont gagné en popularité partout au cours des dernières années et sont susceptibles d’être «à la mode» dans un avenir prévisible, dit Royce. Ils font une pièce de déclaration naturelle saisissante dans n’importe quelle pièce de la maison et parlent vraiment de nos racines en Colombie-Britannique, ce qui en fait un investissement sûr et valable qui ne manquera pas de se démarquer et d’attirer l’attention de tous !

Table console Live Edge de Muse & Merchant.

3. La forme rencontre la fonction avec le retour de la chaise pivotante classique cette année !

Les chaises baquets pivotantes reviennent et nous sommes là pour ça ! Ils sont mignons, fonctionnels et offerts dans une si grande variété de couleurs, de motifs et de styles qu’ils s’intègrent facilement dans le décor de n’importe quelle maison.

Idéales pour s’asseoir à une table ou à un bureau et pour des sièges supplémentaires dans le salon, ces chaises sont passées à la mode tellement de fois que nous pourrions presque affirmer qu’elles ne se sont jamais vraiment démodées !

Chaise pivotante Genève de Scan Designs.

