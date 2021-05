Les tendances de Lucky Ali après que les rumeurs de sa mort deviennent VIRAL, Nafisa Ali donne la dernière MISE À JOUR sur la chanteuse

De nulle part, des rumeurs ont commencé à circuler sur Twitter selon lesquelles le chanteur Lucky Ali est décédé. Le canular de la mort a choqué tout le monde et les gens ont prié pour que ce soit de fausses nouvelles. Oui, et cela s’est avéré être une rumeur qui a soulagé les gens. Cependant, cela les a également mis en colère car quelqu’un s’en fichait et faisait circuler de fausses nouvelles. Nafisa Ali Sodhi, qui a partagé des photos et des vidéos de Lucky Ali de Goa, a confirmé la nouvelle qu’il était bien vivant.

L’acteur vétéran s’est rendu sur sa page Twitter et a écrit: « Lucky va très bien et nous bavardions cet après-midi. Il est dans sa ferme avec sa famille. Pas de COVID-19. En bonne santé. »

Lucky va très bien et nous bavardions cet après-midi. Il est sur sa ferme avec sa famille. Pas de Covid. En bonne santé. – Nafisa Ali Sodhi (@nafisaaliindia) 4 mai 2021

le Major Saab l’acteur a déclaré à ETimes: « J’ai bavardé avec Lucky Ali 2-3 fois aujourd’hui. Il va bien. Il n’a pas le COVID-19. En fait, il a des anticorps. Il est occupé à planifier sa musique et ses concerts. Nous parlions de concerts virtuels. Il est dans sa ferme à Bengaluru et sa famille est là avec lui. Je viens de lui parler, tout le monde va bien. «

Auparavant, Nafisa avait réalisé une vidéo de Lucky viral lors d’un jig impromptu à Goa. Parlant de la même chose, elle avait dit au Times Now: « Mon ami Bablu m’a parlé de cet endroit charmant et a dit que tous les jeunes musiciens venaient là-bas et puisque Lucky est là, il a demandé si vous aimeriez venir les écouter. Lucky a dit: Ouais, bien sûr, j’encourage les musiciens donc je veux être là … Alors on est allés là-bas et ils ont chanté et c’était une belle soirée … «