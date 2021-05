Après Munmun Dutta, les internautes ont maintenant critiqué Yuvika Choudhary pour avoir utilisé une insulte de casteist. Dans un vlog posté par elle, l’acteur avait utilisé un terme en disant «elle leur ressemble», ce qui ne convenait pas aux internautes. Peu de temps après, « Arrest Yuvika Choudhary » a commencé à être tendance sur Twitter et les gens ont critiqué l’acteur à gauche à droite et au centre. Cependant, Yuvika a repris son histoire Instagram et a présenté des excuses déclarant qu’elle n’en connaissait pas le sens.

Tout en partageant la vidéo, l’un des tweeters a écrit: « Maintenant, elle dira qu’elle ne connaissait pas la signification. D’accord. C’est comme ça que notre industrie est! Pas choquée mais déçue. Elle est alphabétisée mais aussi analphabète #ArrestYuvikaChoudhary #Casteist_Termite # munmunduttavideo @yuvikachoudhary. «

Tout en s’excusant, Yuvika a déclaré: « Salut les gars, je ne connaissais pas le sens de ce mot que j’ai utilisé dans mon dernier vlog. Je ne voulais blesser personne et je ne peux jamais faire cela pour blesser quelqu’un. Je m’excuse auprès de chacun. et tout le monde, j’espère que vous comprenez. Je vous aime tous. «

Ses excuses n’ont pas non plus été bien accueillies par les internautes et ils ont quand même exigé son arrestation. L’un des utilisateurs a tweeté: « Nous ne voulons pas de vos excuses. Yuvika Chaudhary, vous avez commis une infraction en vertu de l’article 153A de l’IPC qui est une infraction identifiable et non bailable et pour laquelle vous devez être et sera arrêté. #ArrestYuvikaChoudhary . «

Auparavant, Munmun avait également utilisé une insulte de caste dans une vidéo et elle avait partagé une déclaration dans laquelle elle s’excusait auprès du peuple. Malgré cela, un FIR a été enregistré contre l’acteur.