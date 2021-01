Mais les marques traditionnelles et nouvelles tentent d’améliorer une chaîne d’approvisionnement de plus en plus critiquée pour sa contribution aux décharges et son origine d’autres formes de pollution tout au long du processus de fabrication.

Le plus gros problème réside dans le volume de vêtements indésirables qui se retrouvent dans les décharges. Selon le Fondation Ellen MacArthur , qui œuvre pour favoriser la durabilité, la production mondiale de vêtements a pratiquement doublé entre 2000 et 2015. Au cours de la même période, le nombre de fois qu’un vêtement a été porté a diminué de 36%. Tout compte fait, «l’équivalent d’un camion à ordures rempli de vêtements est brûlé ou jeté dans une décharge toutes les secondes», selon leur rapport.

Un autre domaine d’intérêt concerne les nouvelles fibres et matériaux qui reposent sur des produits que l’on trouve dans la nature mais non d’origine animale.

Evrnu s’est associé à plusieurs marques, dont Adidas et Mme McCartney, pour utiliser les fibres recyclées dans leurs tissus. «Lorsque le consommateur en a fini avec ou si la marque est coincée avec un chien, ces vêtements peuvent tous revenir dans le système, être repolymérisés et transformés en quelque chose de nouveau», a déclaré Mme Flynn.

«C’est comme la différence entre la cuisson et la pâtisserie – vous pouvez être plus lâche avec les ingrédients lors de la cuisson, mais avec la cuisson, vous devez être précis», a déclaré Mme Flynn. «C’est la même chose avec le recyclage chimique – si vous savez ce que vous avez, vous pouvez optimiser le processus.»

Le processus, appelé NuCycl, mettra à jour l’étape de recyclage initiale du tri, du classement et du déchiquetage du tissu en ajoutant une caméra qui peut identifier plus précisément la composition d’un tissu. Les garnitures décoratives, le contenu de l’étiquette ou même le fil utilisé peuvent réduire la teneur en coton jusqu’à 20%.

Plusieurs entreprises, par exemple, développent des alternatives au cuir, car les peaux sont particulièrement problématiques, des vaches productrices de méthane qui le produisent aux méthodes de tannage qui impliquent souvent des produits chimiques toxiques comme le chrome. Le cuir végétalien, malgré son nom écologique, n’est pas meilleur car il utilise du plastique, a déclaré Theanne Schiros, scientifique des matériaux et professeure adjointe au Fashion Institute of Technology de New York.

Une alternative est le cuir de champignon, qui repose sur le mycélium, ou les racines de champignon, pour produire une alternative sans animaux. Le mycélium a été utilisé pendant des milliers d’années de différentes manières, a déclaré le Dr Schiros, même pour panser les plaies, mais les entrepreneurs et les concepteurs ont fixé leurs objectifs plus haut.

En plus de Bolt Threads, un producteur de fibres et de matériaux qui a attiré l’attention l’automne dernier lorsqu’il a annoncé son produit et sa collaboration avec plusieurs designers, d’autres entreprises, comme Mycoworks, développent des «cuirs» à partir de mycélium.

Le directeur général de Mycowork, Matthew Scullin, a déclaré que, tandis que la société explorait les utilisations dans le rembourrage automobile, l’accent était actuellement mis sur les vêtements et les chaussures.

Le Dr Schiros de FIT fait partie d’une équipe de l’Université de Columbia travaillant sur une alternative au biocuir; le dernier prototype, a-t-elle dit, est «une sneaker naturellement teintée et cultivée par des microbes qui fait partie de l’initiative One x One de Slow Factory», faisant référence à l’organisation à but non lucratif qui travaille sur les questions de durabilité et de climat.

La pandémie l’a forcée à travailler à domicile, plutôt que dans un laboratoire, mais elle a trouvé une solution de contournement intelligente.