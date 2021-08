Les tendances de la chanson thème RRR de Ram Charan-Ajay Devgn ‘Dosti’ dans toutes les langues – Regardez | Nouvelles régionales

New Delhi : les créateurs du magnum opus « RRR » ont récemment dévoilé la chanson thème massive du film intitulée « Dosti » dans les 5 langues, qui sont toutes à la mode sur YouTube Top 10 !

Découvrez la playlist ici :

La chanson thème nous donne un aperçu de la grande camaraderie dont jouissent les acteurs principaux. Les chansons massives ont recueilli environ 25 millions de vues en seulement 3 jours, ce qui est louable.

La chanson thème à la mode sur les réseaux sociaux dans les 5 langues fait du film un véritable projet pan-indien bleu, rempli d’amour dans toutes les industries.

Le film a un casting de plusieurs industries et se vante de noms comme NTR Jr., Ram Charan, Ajay Devgn et Alia Bhatt. Produit par DVV Danayya, RRR est réalisé par le plus célèbre cinéaste indien SS Rajamouli.

PEN Studios a mis en sac les droits de distribution en salles à travers l’Inde du Nord et a également acheté les droits électroniques mondiaux pour toutes les langues. Pen Marudhar distribuera le film dans le Territoire du Nord.

Le très attendu film Pan-India fera l’objet d’une sortie mondiale à l’occasion de la fête de Dussehra, le 13 octobre 2021.