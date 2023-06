Les tendances de la bande-annonce de Satyaprem Ki Katha au numéro 1 sur Twitter, les internautes ont hâte de voir le film de Kartik Aaryan-Kiara Advani

La bande-annonce tant attendue de Satyaprem Ki Katha, avec Kartik Aaryan dans le rôle de Satyaprem et Kiara Advani dans le rôle de Katha, a été publiée par les créateurs lundi matin. Ramenant l’amour sur les grands écrans du cinéma indien, le drame romantique promet une pure histoire d’amour au public après une longue période.

Après la superproduction de comédie d’horreur d’Anees Bazmi Bhool Bhulaiyaa 2 l’année dernière, Kartik et Kiara ont une fois de plus impressionné les téléspectateurs avec leur chimie crépitante dans le prochain film, qui marque les débuts à Bollywood du cinéaste marathi Sameer Vidwans, lauréat d’un prix national.

La bande-annonce de Satyaprem Ki Katha suscite un immense amour sur les réseaux sociaux. Twitterati ne peut s’empêcher de louer les magnifiques visuels et l’adorable chimie des stars principales du film et, par conséquent, le hashtag #SatyaPremKiKathaTrailer a occupé la première place sur la plateforme de micro-blogging.





Alors qu’un utilisateur de Twitter a écrit : « #SatyaPremKiKathaTrailer est une montagne russe d’émotions, c’est amusant, dramatique et émouvant. #KiaraAdvani ne manque jamais de choisir de bons personnages, alors que le public adore voir #KartikAaryan jouer des personnages de comédie romantique. En espérant que le film se révèle soyez un gagnant », a tweeté un autre,« Je viens de regarder la bande-annonce de #SatyaPremKiKatha et je suis époustouflé! C’est un mélange parfait de romance, d’émotions et de drame, avec un jeu d’acteur fantastique de toute la distribution. #KiaraAdvani est absolument magnifique aux côtés de # KartikAaryan. » « Plus je regarde le #SatyaPremKiKathaTrailer, plus je suis excité pour le film !! Les visuels, les acteurs et l’histoire semblent tous si intrigants !! », a lu un autre tweet.





#SatyaPremKiKathaTrailer est une montagne russe d’émotions, c’est amusant, dramatique et émotionnel. #KiaraAdvani ne manque jamais de choisir de bons personnages, alors que le public aime voir #KartikAaryan jouer des personnages de comédie romantique. En espérant que le film soit gagnant DR – 29 juin 2023 pic.twitter.com/7sIadONlvy — Hamdan Mohammed (@HamdanM_sa) 5 juin 2023

plus je regarde le #SatyaPremKiKathaTrailer plus je suis excité pour le film !! les visuels, les acteurs, l’histoire semblent tous si intrigants !! — (@sriiishtii_) 5 juin 2023

Je viens de regarder la bande-annonce de #SatyaPremKiKatha et je suis bluffé ! C’est un mélange parfait de romance, d’émotions et de drame, avec un jeu d’acteur fantastique de la part de l’ensemble de la distribution. @advani_kiara semble absolument magnifique à côté @TheAaryanKartik. #bollywoodromance #SatyaPremKiKathaTrailer– Ekansh Kene (@EkanshKene) 5 juin 2023

#SatyaPremKiKathaTrailer est vraiment incroyable à regarder. Je suis super excité et très heureux d’avoir regardé cette bande-annonce sans mots — vk978 (@vk9781) 5 juin 2023

Mettant également en vedette Gajraj Rao, Supriya Pathak, Rajpal Yadav et Siddharth Randeria dans des rôles clés, Satyaprem Ki Katha est présenté par Nadiadwala Grandson Entertainment (NGE) en association avec Namah Pictures. Sajid Nadiadwala, Shareen Mantri Kedia et Kishor Arora sont les producteurs. Le film sort en salles le 29 juin.

