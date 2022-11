Les tendances de Kartik Aaryan sur Twitter alors que ses fans souhaitent que Freddy joue sur Kartik Purnima

Kartik Aaryan, qui sera ensuite vu dans le thriller romantique Freddy, partage un lien spécial avec ses fans et ses fans s’assurent également de surprendre l’acteur de Sonu Ke Titu Ki Sweety de manière intéressante. Des milliers de ses fans ont profité de leurs poignées de médias sociaux à l’occasion de Kartik Purnima le mardi 8 novembre pour lui souhaiter

Avec une variété de bobines basées sur des concepts pour danser des vidéos sur la chanson titre de Bhool Bhulaiyaa 2 et De Taali, aux jeunes fans souhaitant que leur Rooh Baba préféré et les filles envoient leur amour à l’acteur, les fans de Kartik Aaryan ont tendance le hashtag #KartikAaryan sur Twitter, où les fans ont partagé leurs souhaits et leurs vidéos pour la star de Dhamaka.

Un tel incroyable. Me dekhu Kartik Aaryan ki photoooo 100-100 baar kudey. Heureux #KartikPurnima à tout le monde pic.twitter.com/24bTM7cDHn— pragati vajpayee (@pragativajpayi) 8 novembre 2022





Kartik Aaryan vous célébrer est la meilleure partie de ma vie #KartikPurnima

C’est vraiment un jour spécial

Regarde ça pic.twitter.com/GBKzr3q5Wp– Maithili Jha (@Neetajha124) 8 novembre 2022





Parlant des prochains films de Kartik Aaryan, on le verra ensuite dans le thriller Freddy où il incarne un dentiste nommé Dr Freddy Ginwala. Le teaser du film est sorti le lundi 7 novembre et a suscité l’enthousiasme du public de voir Aaryan dans un nouvel avatar du film, qui sera diffusé sur Disney+ Hotstar à partir du 2 décembre.

En février 2023, Kartik se transformera en Shehzada alors que son prochain film portant le même titre sortira en salles quatre jours avant la Saint-Valentin. Le film devrait entrer en conflit avec Ranveer Singh et la vedette d’Alia Bhatt, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, bien que certains rapports suggèrent que le film de Karan Johar pourrait être reporté.

L’acteur de Pyaar Ka Punchnama collabore avec sa co-vedette de Bhool Bhulaiyaa 2 Kiara Advani pour le film romantique Satyaprem Ki Katha. Le film marque les débuts à Bollywood du célèbre réalisateur marathi Sameer Vidwans et devrait sortir le 29 juin 2023.