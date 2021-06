Les tendances de «Justice for Johnny Depp» alors que Jason Moma et Amber Heard vedette «Aquaman and The Lost Kingdom» vont sur les planchers

La star de Jason Momoa « Aquaman and The Lost Kingdom » est allée sur les planchers. Le cinéaste James Wan, qui dirige la suite du film à succès de 2018 « Aquaman », a partagé la nouvelle sur son compte Instagram.

Le réalisateur a partagé une photo du battant des décors et a signalé le début du film. Il a écrit avec la photo, « Day One. #aquaman2. »

Cette mise à jour intervient deux semaines seulement après que Wan a révélé le titre officiel de la prochaine suite de DC. Dans une publication Instagram, le cinéaste a publié la photo de la carte de titre d’une réunion de production à laquelle il a assisté et l’a sous-titrée en disant: « La marée monte. »

Le projet à venir met en vedette Jason dans le rôle d’Aquaman, avec Amber Heard qui devrait revenir dans le rôle de Mera et Patrick Wilson dans le rôle d’Orm, selon The Hollywood Reporter.

Cependant, les fans de Johnny Depp ont lancé une manifestation sur Twitter en déclarant « Justice pour Johnny Depp », après que le nom d’Amber ait circulé dans le casting. Plusieurs ont critiqué DC via leurs pages Twitter.

Le studio Warner Bros a fait le premier pas vers la suite d' »Aquaman » en février 2019, en faisant revenir David Leslie Johnson-McGoldrick pour écrire le scénario. Le film sera produit par Wan et Peter Safran.

« Aquaman » a surperformé pour Warner Bros, dépassant les prévisions de pré-sortie après son lancement avec 68,7 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture en Amérique du Nord. Le titre a pris de l’ampleur au cours des semaines suivantes et a atteint 330 millions de dollars en Amérique du Nord et 805 millions de dollars à l’international, mené par près de 300 millions de dollars en Chine.

Johnson-McGoldrick a fait équipe avec Will Beall sur le scénario « Aquaman », d’après une histoire de Beall, Geoff Johns et Wan. Johnson-McGoldrick a commencé à travailler sur le scénario il y a trois ans après avoir lu des bandes dessinées «Aquaman» sur le tournage de «The Conjuring 2» de Wan.

En plus d' »Aquaman and the Lost Kingdom », Warners Bros a d’autres films prévus pour une grande sortie, y compris « The Suicide Squad », « The Batman », « The Flash » et Warners » et « Black Adam » de New Line et « Shazam ! Fureur des Dieux’.

« Blue Beetle », « Batgirl », « Supergirl », « Green Lantern Corps », « Static Shock » et « Wonder Woman 3 » sont également en préparation.

« Aquaman and the Lost Kingdom » devrait sortir le 16 décembre 2022.

